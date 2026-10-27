ครม.ลดภาษีน้ำมัน E20 ลิตรละ 5.60 บาท B20 ลด 5.50 บาท นาน 3 เดือน
วันที่ 27 ตุลาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ประเภท ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E20 ลดลง 5.60 บาทต่อลิตร และไบโอดีเซล B20 ลดลง 5.50 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงสนับสนุนราคาผลผลิตทางการเกษตร
อย่างไรก็ตาม ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการยังไม่ได้ข้อสรุป โดยกระทรวงพลังงานเตรียมประชุมในช่วงบ่ายวันที่ 27 ตุลาคม เพื่อกำหนดราคาน้ำมันใหม่ หลัง ครม.อนุมัติอัตราภาษีเรียบร้อยแล้ว นายอนุทินได้มอบหมายให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ดูแลการปรับราคาน้ำมันทั้งสองประเภท
รัฐบาลเลือกปรับลดภาษีน้ำมัน E20 และ B20 เพราะมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตร โดย E20 เป็นน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล 20% ซึ่งผลิตได้จากอ้อยและมันสำปะหลัง ส่วน B20 เป็นน้ำมันดีเซลผสมไบโอดีเซล 20% ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์ม
นายอนุทินต้องการให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันทั้งสองชนิดมากขึ้น เพื่อเพิ่มความต้องการวัตถุดิบทางการเกษตรและช่วยพยุงราคาพืชผล ขณะเดียวกัน การลดภาษียังช่วยให้ส่วนต่างราคาระหว่าง E20 และ B20 กับน้ำมันพื้นฐานเพิ่มขึ้น จูงใจให้ผู้ใช้รถเลือกน้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น
สำหรับมาตรการลดภาษีครั้งนี้จะใช้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนรัฐบาลประเมินผลและพิจารณาว่าจะขยายระยะเวลาหรือปรับมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่
ทั้งนี้ มติ ครม. ครอบคลุมเฉพาะน้ำมัน E20 และ B20 ไม่ใช่การลดภาษีน้ำมันทุกชนิด ส่วนราคาขายปลีกใหม่และวันที่เริ่มมีผล ต้องรอประกาศจากกระทรวงพลังงานอีกครั้ง โดยอัตราภาษีที่ลดลง 5.60 บาท และ 5.50 บาทต่อลิตร ไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มจะลดลงเท่ากันโดยอัตโนมัติ
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