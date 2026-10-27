แม่ใจเหี้ยม! ขายลูกแฝด 8 เดือน แลกเงิน 1.5 หมื่น ตร. บุกช่วยสำเร็จ รวบแก๊งซื้อเด็ก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 21:01 น.
ขายลูกแฝด 8 เดือน แลกเงิน 1.5 หมื่น ตร. บุกช่วยสำเร็จ
ภาพจำลองสถานการณ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ตำรวจฟิลิปปินส์ช่วยเหลือ เด็กชายฝาแฝดวัย 8 เดือน ได้สำเร็จหลังแม่แท้ ๆ ขายลูกทั้งสองให้หญิงที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊กในราคา 30,000 เปโซ หรือประมาณ 15,800 บาท ก่อนหญิงที่รับซื้อจะนำเด็กไปขายต่อให้คู่รักอีกทอดหนึ่ง ตำรวจติดตามจนพบเด็กทั้งสองในจังหวัดปัมปังกา และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 3 คน ส่วนแม่เด็กอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อพิจารณาความผิดทางอาญา

เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ในเมืองตากิก ประเทศฟิลิปปินส์ หญิงวัย 24 ปี มีปากเสียงกับคนในครอบครัว ก่อนพาลูกชายฝาแฝดออกจากบ้านของแม่ตัวเอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กทั้งสองมาตลอด

ต่อมาเธอติดต่อกับหญิงวัย 32 ปี ที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊ก และตกลงขายลูกชายทั้งสอง โดยได้รับเงินโอนผ่านระบบออนไลน์ 27,000 เปโซ และเงินสดอีก 3,000 เปโซ รวมเป็น 30,000 เปโซ

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พลตำรวจจัตวาโรเดล ปาสตอร์ (Rodel Pastor) ผู้บัญชาการตำรวจเขตใต้ของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า แม่เด็กอ้างว่าแยกทางกับสามีแล้ว โดยฝ่ายชายมีคนรักใหม่และไม่ส่งเงินมาช่วยเลี้ยงดูลูก แต่ไม่ได้ยืนยันว่าปัญหาทางการเงินเป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้เธอตัดสินใจขายเด็กทั้งสอง

เมื่อยายวัย 45 ปี ทราบว่าลูกสาวนำหลานไปส่งมอบให้บุคคลอื่น จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อขอให้ช่วยติดตามตัวเด็กกลับมา

ตำรวจตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินและหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อซื้อขาย ก่อนขอหมายศาลเพื่อเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จนระบุตัวหญิงที่รับซื้อเด็กได้ และพบว่าเธออาศัยอยู่ในเมืองซานหลุยส์ จังหวัดออโรรา ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา

วันที่ 19 ตุลาคม เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักของหญิงวัย 32 ปี แต่ไม่พบเด็กชายฝาแฝด กลับพบเด็กอีก 2 คน อายุประมาณ 10 ปี และทารกวัย 6 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นลูกของเธอ ตำรวจจึงนำเด็กทั้งสองเข้าสู่ความดูแลของหน่วยงานสวัสดิการสังคม พร้อมจับกุมหญิงวัย 32 ปี เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ระหว่างการสอบสวน หญิงผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าได้ส่งเด็กชายฝาแฝดต่อให้คู่รักที่อาศัยอยู่ในเมืองกันดาบา จังหวัดปัมปังกา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของเธอ โดยมีการติดต่อส่งมอบเด็กผ่านช่องทางออนไลน์อีกครั้ง

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ตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดปัมปังกาเพื่อติดตามเด็กทั้งสอง กระทั่งวันที่ 25 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อคู่รักที่รับเด็กไปได้ ก่อนจับกุมผู้ต้องสงสัยอายุ 38 ปี และ 36 ปี พร้อมช่วยเหลือเด็กชายฝาแฝดกลับมาได้อย่างปลอดภัย

หลังช่วยเหลือเด็กสำเร็จ เจ้าหน้าที่ส่งเด็กทั้งสองเข้าสู่ความดูแลของหน่วยงานสวัสดิการสังคมเมืองตากิก เพื่อประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการส่งกลับไปอยู่กับครอบครัว โดยยายต้องรอให้กระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถรับหลานกลับไปดูแลได้

สำหรับผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม 3 คน ประกอบด้วยหญิงที่รับซื้อเด็กจากแม่เป็นคนแรก และคู่รักที่รับเด็กไปในภายหลัง ทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และกฎหมายคุ้มครองเด็กของฟิลิปปินส์

ขณะเดียวกัน ตำรวจยังตรวจสอบบทบาทของแม่เด็ก เพื่อพิจารณาว่าจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้ส่งมอบลูกชายทั้งสองเพื่อแลกกับเงิน

เจ้าหน้าที่ยังขยายผลสอบสวนหญิงวัย 32 ปี ที่รับซื้อเด็กเป็นคนแรก หลังพบเด็กอีก 2 คนภายในบ้านพัก โดยตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและธุรกรรมการเงินย้อนหลัง เพื่อหาว่าเธอเคยรับซื้อหรือส่งต่อเด็กคนอื่นมาก่อนหรือไม่

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อระบุผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนเด็กชายฝาแฝดทั้งสองได้รับการช่วยเหลือและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของหน่วยงานสวัสดิการสังคมแล้ว

อ้างอิง : Daily Tribune

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 21:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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