แม่ใจเหี้ยม! ขายลูกแฝด 8 เดือน แลกเงิน 1.5 หมื่น ตร. บุกช่วยสำเร็จ รวบแก๊งซื้อเด็ก
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ตำรวจฟิลิปปินส์ช่วยเหลือ เด็กชายฝาแฝดวัย 8 เดือน ได้สำเร็จหลังแม่แท้ ๆ ขายลูกทั้งสองให้หญิงที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊กในราคา 30,000 เปโซ หรือประมาณ 15,800 บาท ก่อนหญิงที่รับซื้อจะนำเด็กไปขายต่อให้คู่รักอีกทอดหนึ่ง ตำรวจติดตามจนพบเด็กทั้งสองในจังหวัดปัมปังกา และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 3 คน ส่วนแม่เด็กอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อพิจารณาความผิดทางอาญา
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ในเมืองตากิก ประเทศฟิลิปปินส์ หญิงวัย 24 ปี มีปากเสียงกับคนในครอบครัว ก่อนพาลูกชายฝาแฝดออกจากบ้านของแม่ตัวเอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กทั้งสองมาตลอด
ต่อมาเธอติดต่อกับหญิงวัย 32 ปี ที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊ก และตกลงขายลูกชายทั้งสอง โดยได้รับเงินโอนผ่านระบบออนไลน์ 27,000 เปโซ และเงินสดอีก 3,000 เปโซ รวมเป็น 30,000 เปโซ
พลตำรวจจัตวาโรเดล ปาสตอร์ (Rodel Pastor) ผู้บัญชาการตำรวจเขตใต้ของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า แม่เด็กอ้างว่าแยกทางกับสามีแล้ว โดยฝ่ายชายมีคนรักใหม่และไม่ส่งเงินมาช่วยเลี้ยงดูลูก แต่ไม่ได้ยืนยันว่าปัญหาทางการเงินเป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้เธอตัดสินใจขายเด็กทั้งสอง
เมื่อยายวัย 45 ปี ทราบว่าลูกสาวนำหลานไปส่งมอบให้บุคคลอื่น จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อขอให้ช่วยติดตามตัวเด็กกลับมา
ตำรวจตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินและหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อซื้อขาย ก่อนขอหมายศาลเพื่อเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จนระบุตัวหญิงที่รับซื้อเด็กได้ และพบว่าเธออาศัยอยู่ในเมืองซานหลุยส์ จังหวัดออโรรา ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา
วันที่ 19 ตุลาคม เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักของหญิงวัย 32 ปี แต่ไม่พบเด็กชายฝาแฝด กลับพบเด็กอีก 2 คน อายุประมาณ 10 ปี และทารกวัย 6 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นลูกของเธอ ตำรวจจึงนำเด็กทั้งสองเข้าสู่ความดูแลของหน่วยงานสวัสดิการสังคม พร้อมจับกุมหญิงวัย 32 ปี เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ระหว่างการสอบสวน หญิงผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าได้ส่งเด็กชายฝาแฝดต่อให้คู่รักที่อาศัยอยู่ในเมืองกันดาบา จังหวัดปัมปังกา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของเธอ โดยมีการติดต่อส่งมอบเด็กผ่านช่องทางออนไลน์อีกครั้ง
ตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดปัมปังกาเพื่อติดตามเด็กทั้งสอง กระทั่งวันที่ 25 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อคู่รักที่รับเด็กไปได้ ก่อนจับกุมผู้ต้องสงสัยอายุ 38 ปี และ 36 ปี พร้อมช่วยเหลือเด็กชายฝาแฝดกลับมาได้อย่างปลอดภัย
หลังช่วยเหลือเด็กสำเร็จ เจ้าหน้าที่ส่งเด็กทั้งสองเข้าสู่ความดูแลของหน่วยงานสวัสดิการสังคมเมืองตากิก เพื่อประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการส่งกลับไปอยู่กับครอบครัว โดยยายต้องรอให้กระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถรับหลานกลับไปดูแลได้
สำหรับผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม 3 คน ประกอบด้วยหญิงที่รับซื้อเด็กจากแม่เป็นคนแรก และคู่รักที่รับเด็กไปในภายหลัง ทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และกฎหมายคุ้มครองเด็กของฟิลิปปินส์
ขณะเดียวกัน ตำรวจยังตรวจสอบบทบาทของแม่เด็ก เพื่อพิจารณาว่าจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้ส่งมอบลูกชายทั้งสองเพื่อแลกกับเงิน
เจ้าหน้าที่ยังขยายผลสอบสวนหญิงวัย 32 ปี ที่รับซื้อเด็กเป็นคนแรก หลังพบเด็กอีก 2 คนภายในบ้านพัก โดยตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและธุรกรรมการเงินย้อนหลัง เพื่อหาว่าเธอเคยรับซื้อหรือส่งต่อเด็กคนอื่นมาก่อนหรือไม่
คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อระบุผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนเด็กชายฝาแฝดทั้งสองได้รับการช่วยเหลือและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของหน่วยงานสวัสดิการสังคมแล้ว
อ้างอิง : Daily Tribune
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