ประกันสังคม ค่าเงินติดลบ 5.4 หมื่นล้าน แจงแล้ว ขาดทุนทางบัญชี ยันกำไร 7.4 หมื่นล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 12:47 น.
ประกันสังคม ค่าเงินติดลบ 5.4 หมื่นล้าน แจงแล้ว ขาดทุนทางบัญชี ยันกำไร 7.4 หมื่นล้าน

สำนักงานประกันสังคมออกโรงชี้แจงข้อเท็จจริงทันควัน หลังสังคมจับตามองประเด็นตัวเลขผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการนำเงินกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศประจำปี 2568 ติดลบสูงถึง 54,393 ล้านบาท ยืนยันหนักแน่นว่าการดูสุขภาพพอร์ตการลงทุน ต้องมองภาพรวมผลตอบแทนทั้งหมด จะหยิบยกเฉพาะตัวเลขจากความผันผวนของค่าเงินเพียงรายการเดียวมาตัดสินไม่ได้

ตัวเลขดังกล่าวถูกเปิดเผยโดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ระบุว่างบดุลประกันสังคมขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนต่างประเทศต่อเนื่อง 3 ปี คือปี 2566 จำนวน 12,826 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 629 ล้านบาท และปี 2568 จำนวน 54,393 ล้านบาท พร้อมระบุว่าตนเคยทักท้วงแผนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศเป็นร้อยละ 65 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง และตั้งคำถามว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะสานต่อแนวทางนี้หรือไม่

การจัดสรรเงินไปลงทุนในต่างประเทศถูกวางหมากเป็นการลงทุนระยะยาว เม็ดเงินที่งอกเงยขึ้นมาจึงมีที่มาจากหลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย ดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรจากการขายหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงมูลค่าหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

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เมื่อกวาดสายตามองผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2568 พอร์ตลงทุนต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึงร้อยละ 7.70 มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 74,389 ล้านบาท ตัวเลขนี้คำนวณหักลบกลบหนี้จากกำไร ขาดทุน ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านค่าเงินเรียบร้อยแล้ว

สำหรับตัวเลขสีแดง 54,393 ล้านบาท สำนักงานประกันสังคมอธิบายว่า เป็นเพียงผลต่างทางเทคนิคที่เกิดจากการแปลงมูลค่าทรัพย์สินสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเป็นเงินบาท ณ วันสิ้นรอบบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน ตัวเลขนี้จึงอาจเป็นผลขาดทุนทางบัญชีจากการตีมูลค่า ณ วันนั้น ซึ่งสำนักงานประกันสังคมระบุว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนเสมอไป

ธรรมชาติของอัตราแลกเปลี่ยนย่อมมีจังหวะขึ้นลง หากช่วงไหนเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนถือครองอยู่ ตัวเลขทางบัญชีก็จะพลิกกลับมาแสดงกำไรทันที ผลลัพธ์สุดท้ายจึงขึ้นอยู่กับสกุลเงิน สถานะการถือครอง ตลอดจนกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้

สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า ยังคงเดินหน้าบริหารเงินของผู้ประกันตนอย่างรัดกุม โปร่งใส มีการมอนิเตอร์ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาเสถียรภาพเงินกองทุนให้มั่นคง พร้อมรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ระยะยาวให้ผู้ประกันตนทุกคนอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงจาก : THE STANDARD, แนวหน้า

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 12:47 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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