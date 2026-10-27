ลงทะเบียนโซล่าเซลล์ 50,000 บาท เช็กช่องทาง PEA เงื่อนไข เอกสาร
เริ่มแล้ว 27 ตุลาคม 2569 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนโซลาร์เซลล์ ภาคประชาชน สนับสนุนค่าอุปกรณ์และติดตั้งสูงสุด 50,000 บาทต่อราย เป้าหมาย 1 ล้านราย
ลงทะเบียนโซล่าเซลล์ 50,000 บาท ที่ไหน?
ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ PEA สามารถเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน: peoplesolar.pea.co.th
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครหรือพื้นที่ให้บริการ ติดต่อ 1129 PEA Contact Center เพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนดำเนินการ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ: ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life
เงิน 50,000 บาท ช่วยค่าอะไร ต้องออกเงินเองด้วยหรือไม่?
เงินสนับสนุนมีไว้สำหรับ ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบโซลาร์ ผู้สนใจจึงต้องดูราคาติดตั้งทั้งระบบควบคู่กับวงเงินที่ได้รับ หากมีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินสนับสนุน ต้องตรวจสอบว่าจะใช้เงินตนเองหรือขอสินเชื่อส่วนใดได้บ้าง
ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ หากระบบที่เลือกมีราคาติดตั้ง 120,000 บาท และได้รับเงินสนับสนุนเต็มจำนวน 50,000 บาท จะยังมีส่วนต่างต้องจ่ายเอง 70,000 บาท
สำหรับผู้ที่ไม่มีเงินก้อน รัฐบาลมีแนวทางประสาน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เงื่อนไขสมัคร ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?
- สัญชาติไทย (บุคคลธรรมดา)
- ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1)
- ชื่อผู้ลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อเจ้าของมิเตอร์
- ติดโซลาร์ 5 – 10 กิโลวัตต์ ต่อ 1 มิเตอร์ ติดเพิ่มจากของเดิมได้ แต่ส่วนที่เพิ่มต้องไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
- ใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ตลอดโครงการ
- ต้องไม่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโซลาร์ ทั้งหมดหรือบางส่วน
- มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไม่ขอรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟ 20 ปี
- ใบกำกับภาษีลงวันที่ 27 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ซื้อก่อนวันเปิดลงทะเบียนไม่นับ
หลังคาบ้านไม่พร้อม ยังมีทางเลือกหรือไม่?
รัฐบาลเสนอให้โครงการครอบคลุมการติดตั้ง บนหลังคา บนพื้นดิน และบนบ่อน้ำในรูปแบบโซลาร์ลอยน้ำ เพื่อเปิดทางให้ครัวเรือนที่มีข้อจำกัดเรื่องหลังคาเข้าถึงการผลิตไฟฟ้าได้
อย่างไรก็ตาม พื้นที่แต่ละแห่งต้องได้รับการประเมินความเหมาะสม ผู้สมัครควรให้ผู้ติดตั้งตรวจสอบพื้นที่ ระบบไฟ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าก่อนสรุปแบบและค่าใช้จ่าย
ผลิตไฟใช้เอง กับขายไฟส่วนเกิน ต่างกันอย่างไร?
การผลิตไฟใช้เองคือการนำไฟฟ้าจากแผงโซลาร์มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ช่วยลดปริมาณไฟที่ต้องซื้อจากการไฟฟ้า ส่วนการขายไฟส่วนเกินคือการส่งไฟที่เหลือจากการใช้งานกลับเข้าสู่ระบบ ภายใต้เงื่อนไขการรับซื้อและการเชื่อมต่อที่กำหนด
ผู้สมัครควรตรวจสอบเรื่อง อัตรารับซื้อ ระยะเวลาสัญญา และกำลังผลิตที่อนุญาตให้ขาย ให้ตรงกับโครงการที่สมัคร เพราะการยื่นขอขายไฟกับการขอรับเงินสนับสนุนค่าติดตั้งมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาแยกกัน
สำหรับผู้ที่เลือกขอสินเชื่อ แนวทางเตรียมสมัครของ MEA ระบุให้แสดงความประสงค์ขายไฟฟ้าส่วนเกินด้วย ส่วนผู้ใช้เงินตนเองสามารถเลือกผลิตใช้เองหรือขายส่วนเกินได้ตามเงื่อนไขโครงการ
การลงทะเบียนเป็นจุดเริ่มต้นของการขอเข้าร่วม ผู้สนใจยังต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามเงื่อนไข ก่อนติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ จึงควรอ่านรายละเอียดเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง และสัญญากับผู้ติดตั้งให้ครบก่อนตัดสินใจ