ประวัติ ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา อดีตนักกีฬาทีมชาติ แชมป์โลกเพาะกาย สู่ธุรกิจอสังหาฯ
ร้จัก ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรและอดีตนางสาวไทย หลังเพจ CSI LA เปิดเผยข้อร้องเรียนเรื่องพื้นที่กว่า 100 ไร่ ในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้จัดกิจกรรมวิ่งเทรล และถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
ก๊อตปฏิเสธข้อกล่าวหา ยืนยันว่าเป็นที่ดินของทหารที่อยู่ระหว่างส่งมอบให้กรมธนารักษ์ดูแล เป็นการเช่าสิทธิ์ใช้พื้นที่แบบรายปี ไม่ใช่การซื้อที่ดินหรือถือครองกรรมสิทธิ์ส่วนตัว เพื่อนเป็นผู้จัดการเรื่องพื้นที่ ส่วนก๊อตเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลกับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น
ส่วนบุ๋ม ปนัดดา ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน ไม่ทราบรายละเอียดมาก่อน เตรียมแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในวันที่ 27 ตุลาคม 2569
ประวัติ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ คือใคร?
ก๊อตอายุ 52 ปี เคยเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย กีฬานี้ผู้แข่งขันต้องใช้ความแม่นยำ ความรวดเร็ว และทักษะการเคลื่อนที่ระหว่างยิงเป้า
ที่เห็นกล้ามโต ก๊อตยังเป็นนักกีฬาเพาะกายอิสระ ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันในต่างประเทศ คว้าตำแหน่ง Mr. Universe USA 2016 ของสหพันธ์ WFF ที่เมืองออร์แลนโด สหรัฐอเมริกา
ต่อมาได้ตำแหน่ง Musclemania Champion Asia 2018 และรางวัลรองชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2562 มีรายงานว่าเคยได้เหรียญเงินประเภท Men’s Physique และเหรียญทองแดงประเภท Men’s Classic จากการแข่งขันเพาะกายระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา
หลังจบเส้นทางนักกีฬา ก๊อตเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บุ๋มเคยเปิดเผยว่าสามีทำงานด้านการลงทุนและพัฒนาที่ดิน ก่อนหน้านั้นเคยทำธุรกิจฟิตเนสและเป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกาย
ด้านครอบครัว ก๊อตเคยแต่งงานมาก่อน มีลูกสาว 3 คนจากครอบครัวเดิม ส่วนบุ๋มมีลูกสาวชื่อ น้องอันดามัน จากการแต่งงานครั้งแรก
เส้นทางรัก ก๊อต อธิป กับ บุ๋ม ปนัดดา
ทั้งคู่รู้จักกันราวปี 2557 ตอนบุ๋มเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ก๊อตเรื่องความสำเร็จในวงการเพาะกาย ช่วงนั้นไม่ได้สานสัมพันธ์กัน เพราะบุ๋มมีคนรักอยู่แล้ว
หลายปีต่อมา เพื่อนของก๊อตติดต่อบุ๋มมาบอกว่าก๊อตชื่นชอบเธอมานาน ทั้งสองจึงกลับมาคุยกัน ช่วงเดียวกันนั้น น้องอันดามันอยากเรียนยิงปืน บุ๋มจึงถามก๊อตเรื่องการหาครูฝึก
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ขณะนั้นก๊อตอาศัยอยู่ที่ภูเก็ต แต่ยินดีเดินทางมาสอนยิงปืนให้อันดามันด้วยตัวเอง ทั้งคู่จึงได้ใช้เวลาร่วมกันและพัฒนาความสัมพันธ์ ก่อนเปิดเผยเรื่องความรักต่อสาธารณะในเดือนมกราคม 2564
ทั้งคู่แต่งงานอย่างเรียบง่าย และเปิดเผยเรื่องพิธีแต่งงานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 บุ๋มอธิบายว่า ทั้งคู่เคยมีครอบครัวและมีลูกติดมาก่อน จึงให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูก ๆ และทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามประเพณี
ก๊อต อธิป มีลูก กับบุ๋ม ปนัดดา กี่คน?
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บุ๋มให้กำเนิดลูกชายคนแรก ชื่อ น้องอเล็กซ์ หรือ ด.ช.อนันท์ อนันทวรรณ ลูกชายคนที่สอง น้องอาเธอร์ เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ครอบครัวมีลูกรวม 6 คน คือลูกสาว 3 คนของก๊อต น้องอันดามัน และลูกชาย 2 คนที่ทั้งคู่มีด้วยกัน
ก๊อตมักมอบที่ดินเป็นของขวัญให้บุ๋มในโอกาสพิเศษ วันวาเลนไทน์ปี 2568 บุ๋มเปิดเผยว่าได้รับโฉนดที่ดิน 2 ไร่ ย่านพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ปลูกดอกไม้ตามความฝัน
เดือนมกราคม 2569 ก๊อตมอบที่ดินอีก 1 ไร่เป็นของขวัญวันเกิดครบ 50 ปีของบุ๋ม มีแผนใช้พื้นที่บางส่วนจอดเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นที่พักหรือฝึกซ้อมของทีมงานมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งบุ๋มเป็นประธาน
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