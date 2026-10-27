แค้นจัด! ฝูงชนบุกโรงพัก ตัดหัวทรชนฆ่าข่มขืนเด็ก 12 ก่อนบีบคอดับ
ชาวบ้านเม็กซิโกรวมตัวบุกโรงพัก ลากตัว 2 ผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนเด็ก 12 ขวบและยาย ก่อนตัดหัวเสียชีวิต ส่วนอีก 1 รายรอดชีวิตหวุดหวิด
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุรุมประชาทัณฑ์ในเมืองออสตัวคัน (Ostuacan) รัฐเชียปัส ประเทศเม็กซิโก กรณีกลุ่มชาวบ้านบุกเข้าไปในสถานีตำรวจเพื่อลากตัวผู้ต้องหา 2 คนในคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย 12 ขวบและยาย ออกมาทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต
กลุ่มชาวบ้านได้ลากตัว นายอันเดรส (Andres) หรือ เอล เซรา (El Cera) ออกมานอกสถานีตำรวจ ก่อนจะลงมือฆ่าตัดหัวเขาท่ามกลางความชุลมุน ส่วน นายอาร์มันโด (Armando) หรือ เอล เมโล (El Melo) ผู้สมรู้ร่วมคิด รอดชีวิตมาได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าแทรกแซงและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชนวนเหตุของความโกรธแค้นมาจากคดีการเสียชีวิตของ เด็กหญิงอาเรียนา สการ์เล็ต เวลาซเกซ ครูซ วัย 12 ขวบ และ มิเรียม ครูซ อัลปูเช ยายวัย 55 ปี ทั้งสองคนหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังเดินทางออกจากบ้านไปเยี่ยมฟาร์มใกล้เคียงในหมู่บ้านตานชิชาล (Tanchichal) ครอบครัวและชาวบ้านได้ช่วยกันออกตามหา ขณะที่ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นออกลาดตระเวน กระทั่งวันที่ 21 ตุลาคม มีคนพบศพของยายห่อด้วยถุงพลาสติกและผ้าใบกันน้ำทิ้งไว้ริมลำธาร จากนั้นสองวันต่อมา หน่วยค้นหาและกู้ภัยจึงพบศพของเด็กหญิงอาเรียนา
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบศพ อิตเซล แม่ของเด็กหญิง โพสต์ข้อความวิงวอนผ่านโซเชียล หวังว่าจะได้เจอลูกในเร็ววัน เธอมีความศรัทธาและหวังพึ่งพระเจ้า ยอมรับว่ากลัวและใจสลายเมื่อคิดว่าอาจเกิดเรื่องร้ายกับลูก
ขณะที่ ซาโลเม ป้าของอาเรียนา โพสต์ข้อความไว้อาลัยหลังพบศพว่า ความหวังของครอบครัวจบลงแล้ว ขอให้หลานไปอยู่กับยาย ทั้งสองคนมีความสุขและไม่เคยแยกจากกัน
ด้าน จอร์จ หลุยส์ ยาเวน อาบาร์กา อัยการรัฐเชียปัส เปิดเผยผลการชันสูตรศพและพฤติการณ์ก่อเหตุ ระบุว่า ยายมิเรียมเสียเลือดมากจากบาดแผลที่คนร้ายแทงเข้าที่คอหลายครั้ง ส่วนเด็กหญิงอาเรียนาเสียชีวิตจากการที่คนร้ายบีบคอ และมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยคนร้ายทั้งสองคนได้วิ่งไล่ล่าเหยื่อก่อนจะลงมือฆ่าและหลบหนีไป
อัยการระบุเพิ่มเติมว่า แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากความแค้นส่วนตัวของนายอาร์มันโด ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมขอให้ศาลลงโทษจำคุกนายอาร์มันโดที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยโทษสูงสุด 100 ปี
ในช่วงที่ชาวบ้านรวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจ เอ็ดอาร์โด รามิเรซ อากีลาร์ ผู้ว่าการรัฐเชียปัส ได้ออกมาร้องขอไม่ให้ประชาชนตั้งศาลเตี้ย เขาเน้นย้ำว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ผู้กระทำผิดต้องรับโทษ การใช้ศาลเตี้ยไม่ได้นำมาซึ่งความสงบสุข แต่อาจนำความเจ็บปวดมาสู่คนบริสุทธิ์ การใช้ความรุนแรงจะยิ่งสร้างความรุนแรงมากขึ้น พร้อมขอให้ทุกคนมีสติและปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำงานตามขั้นตอน
ข้อมูลจาก : thesun
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