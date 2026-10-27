ประวัติ “ยุพาพิน วังวิวัฒน์” ผู้บริหารหญิงแกร่ง หลังลาออก CFO และบอร์ดบริหาร GULF

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 11:47 น.
ประวัติ "ยุพาพิน วังวิวัฒน์" ผู้บริหารหญิงแกร่ง หลังลาออก CFO และบอร์ดบริหาร GULF

ประวัติ “ยุพาพิน วังวิวัฒน์” ผู้บริหารหญิงแกร่ง หลังลาออก CFO และบอร์ดบริหาร GULF คาดเตรียมนั่งบอร์ดธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

จากกรณีที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการลาออกของนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ จากตำแหน่งกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) โดยให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งนายสมิทธ์ พนมยงค์ เข้าดำรงตำแหน่ง CFO แทน ท่ามกลางกระแสข่าวจากวงการเงินว่าเธอถูกทาบทามให้ไปดำรงตำแหน่งในบอร์ดของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จาก University of Florida สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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ประวัติการฝึกอบรมระดับผู้บริหาร

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรผู้นําดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ยุพาพิน วังวิวัฒน์ อดีต CFO GULF
Gulf Development

ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งสำคัญ

นางสาวยุพาพินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทกัลฟ์มาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหลายแห่ง อาทิ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด, กัลฟ์ เจพี, กัลฟ์ เอสอาร์ซี และกัลฟ์ พีดี นอกจากนี้ยังมีชื่อเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศ ได้แก่

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  • กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF และกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ADVANC
  • กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF
  • กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 11:47 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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