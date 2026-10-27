เออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการ 2570 ชดเชย 15 เท่า อายุ 50 ปีขึ้นไป เช็ก ได้เงินกี่บาท
วันนี้ (27 ตุลาคม 2569) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยความคืบหน้ามาตร การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือ เออร์ลี่รีไทร์ (Early Retirement) สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยคาดว่าจะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 15 เท่า กำหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่ 50 ปีขึ้นไป และตั้งเป้าเริ่มใช้มาตรการภายในปี 2570
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเกษียณก่อนกำหนดได้ แต่หากมีผู้สมัครน้อย รัฐบาลอาจพิจารณาลดเกณฑ์อายุลงมาอยู่ในช่วง 40 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการอายุน้อยกว่า 50 ปีเข้าร่วมโครงการ
นายปกรณ์ระบุว่า จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2569 เพื่อสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดของมาตรการ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยยืนยันว่าจะยังไม่เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุม ครม. ในนัดถัดไป
รัฐบาลตั้งเป้าเริ่มมาตรการเออร์ลี่รีไทร์ในปี 2570 แต่ขณะนี้ยังไม่มีประกาศวันเปิดรับสมัคร อัตราเงินชดเชยที่แน่นอน หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมฉบับสมบูรณ์ ข้าราชการที่สนใจจึงต้องรอผลการพิจารณาของ ครม. และประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
สำหรับเงินชดเชย 15 เท่า เป็นเพดานที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หากใช้เงินเดือนเป็นฐานคำนวณและจ่ายเต็ม 15 เท่า ข้าราชการจะได้รับเงินก้อนตามตัวอย่างดังนี้
- เงินเดือน 20,000 บาท ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 300,000 บาท
- เงินเดือน 25,000 บาท ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 375,000 บาท
- เงินเดือน 30,000 บาท ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 450,000 บาท
- เงินเดือน 35,000 บาท ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 525,000 บาท
- เงินเดือน 40,000 บาท ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 600,000 บาท
- เงินเดือน 50,000 บาท ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 750,000 บาท
หมายเหตุ : ตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น รัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติอัตราชดเชย 15 เท่า และยังไม่ประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณฉบับสุดท้าย จึงไม่ได้หมายความว่าข้าราชการทุกคนจะได้รับเงินเต็มจำนวนตามตัวอย่าง
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อ้างอิง : ข่าวสด