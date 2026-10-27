ไรเดอร์หื่น ลวมลาวลูกค้าสาว จนต้องกระโดดหนีกลางถนน วินจจย.ช่วยรุมสกรัม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 11:28 น.
ไรเดอร์หื่น ลวมลาวลูกค้าสาว จนต้องกระโดดหนีกลางถนน วินจจย.ช่วยรุมสกรัม

เช้าวันทำงานที่ควรจะราบรื่นกลับกลายเป็นนาทีระทึกขวัญ เมื่อหญิงสาววัย 27 ปี กดเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันจากบ้านพักย่านวิภาวดี 36 มุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน หวังเดินทางไปทำงานตามปกติ ทว่าเหตุการณ์บนเบาะหลังกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อคนขับเริ่มออกลาย ลวนลามและจับเนื้อต้องตัวจนฝ่ายหญิงทนไม่ไหว

เมื่อเห็นท่าไม่ดีและรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรง เธอจึงตัดสินใจเสี่ยงตายกระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์ทันทีบริเวณใกล้เคียงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จากนั้นรีบวิ่งหน้าตื่นเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในละแวกนั้น

เรื่องราวกลับยิ่งบานปลาย แทนที่คนขับจะสำนึกหรือขี่รถหนีไป กลับบิดคันเร่งตามเหยื่อมาถึงจุดตั้งวิน มีท่าทีฉุนเฉียว โมโหร้าย ปรี่เข้ามาต่อว่าด่าทอผู้เสียหาย พร้อมพยายามจะพุ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายซ้ำ

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กลุ่มพี่วินมอเตอร์ไซค์เห็นท่าทีผิดปกติ จึงช่วยกันเข้าขวาง ตั้งแนวกำแพงมนุษย์ยืนบังตัวหญิงสาวไว้ พร้อมเอ่ยปากเกลี้ยกล่อมให้คนขับกดยกเลิกงานในแอปพลิเคชันแล้วแยกย้ายกันไป เพราะลูกค้าตกใจกลัวจนไม่ขอเดินทางต่อแล้ว แต่ไรเดอร์คนดังกล่าวยังคงเอะอะโวยวาย ไม่ยอมลดราวาศอก กลุ่มวินจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งสายตรวจ สน.พหลโยธิน ให้มาระงับเหตุด่วน

ตำรวจเข้ารวบตัวคนขับนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก จากการสอบถามแม่ของผู้ก่อเหตุ ฝ่ายมารดาระบุว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตเวช เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อตรวจวินิจฉัยสุขภาพจิตอย่างละเอียดว่าป่วยจริงตามที่ครอบครัวกล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการตรวจออกมา

ด้านผู้เสียหายเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.พหลโยธินแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าในชั้นนี้ทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน เนื่องจากมารดาของผู้ก่อเหตุแจ้งว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตเวช

ขณะเดียวกัน เครือข่ายไรเดอร์ที่ติดตามเรื่องนี้ได้ส่งรหัสและไอดีของผู้ก่อเหตุไปยังต้นสังกัดอย่าง Grab ซึ่งระงับสัญญาณการให้บริการของคนขับรายนี้แล้ว ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังจุดคำถามในโซเชียลถึงมาตรการคัดกรองคนขับและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการแอปเรียกรถ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 11:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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