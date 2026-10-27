ไรเดอร์หื่น ลวมลาวลูกค้าสาว จนต้องกระโดดหนีกลางถนน วินจจย.ช่วยรุมสกรัม
เช้าวันทำงานที่ควรจะราบรื่นกลับกลายเป็นนาทีระทึกขวัญ เมื่อหญิงสาววัย 27 ปี กดเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันจากบ้านพักย่านวิภาวดี 36 มุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน หวังเดินทางไปทำงานตามปกติ ทว่าเหตุการณ์บนเบาะหลังกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อคนขับเริ่มออกลาย ลวนลามและจับเนื้อต้องตัวจนฝ่ายหญิงทนไม่ไหว
เมื่อเห็นท่าไม่ดีและรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรง เธอจึงตัดสินใจเสี่ยงตายกระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์ทันทีบริเวณใกล้เคียงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จากนั้นรีบวิ่งหน้าตื่นเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในละแวกนั้น
เรื่องราวกลับยิ่งบานปลาย แทนที่คนขับจะสำนึกหรือขี่รถหนีไป กลับบิดคันเร่งตามเหยื่อมาถึงจุดตั้งวิน มีท่าทีฉุนเฉียว โมโหร้าย ปรี่เข้ามาต่อว่าด่าทอผู้เสียหาย พร้อมพยายามจะพุ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายซ้ำ
กลุ่มพี่วินมอเตอร์ไซค์เห็นท่าทีผิดปกติ จึงช่วยกันเข้าขวาง ตั้งแนวกำแพงมนุษย์ยืนบังตัวหญิงสาวไว้ พร้อมเอ่ยปากเกลี้ยกล่อมให้คนขับกดยกเลิกงานในแอปพลิเคชันแล้วแยกย้ายกันไป เพราะลูกค้าตกใจกลัวจนไม่ขอเดินทางต่อแล้ว แต่ไรเดอร์คนดังกล่าวยังคงเอะอะโวยวาย ไม่ยอมลดราวาศอก กลุ่มวินจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งสายตรวจ สน.พหลโยธิน ให้มาระงับเหตุด่วน
ตำรวจเข้ารวบตัวคนขับนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก จากการสอบถามแม่ของผู้ก่อเหตุ ฝ่ายมารดาระบุว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตเวช เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อตรวจวินิจฉัยสุขภาพจิตอย่างละเอียดว่าป่วยจริงตามที่ครอบครัวกล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการตรวจออกมา
ด้านผู้เสียหายเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.พหลโยธินแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าในชั้นนี้ทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน เนื่องจากมารดาของผู้ก่อเหตุแจ้งว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตเวช
ขณะเดียวกัน เครือข่ายไรเดอร์ที่ติดตามเรื่องนี้ได้ส่งรหัสและไอดีของผู้ก่อเหตุไปยังต้นสังกัดอย่าง Grab ซึ่งระงับสัญญาณการให้บริการของคนขับรายนี้แล้ว ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังจุดคำถามในโซเชียลถึงมาตรการคัดกรองคนขับและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการแอปเรียกรถ
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