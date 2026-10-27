เดียร์น่า ตอบข่าวลือ ลิซ่า-บลู พร้อมซัพพอร์ต ขอแค่น้องมีความสุข

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 11:43 น.
เดียร์น่า ฟลีโป เปิดใจสถานะ ลิซ่า-บลู พงศ์ทิวัตถ์

เดียร์น่า ฟลีโป เผยสถานะหัวใจ ‘ลิซ่า’ หลังข่าวลือคบ ‘บลู พงศ์ทิวัตถ์’ เผยหัวใจแข็งแรง พร้อมซัพพอร์ตความสุขน้องเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 นักแสดงสาว “เดียร์น่า ฟลีโป” ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความรู้สึกหลังเดินทางไปรับชมภาพยนตร์สารคดี Always Lalisa ของน้องสาวอย่างศิลปินระดับโลก ลิซ่า ลลิษา มโนบาล พร้อมทั้งเคลียร์กระแสข่าวและกระแสจับคู่เชียร์กับนักแสดงหนุ่มหล่อ บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ

เดียร์น่ารู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจในตัวลิซ่าเป็นอย่างมาก รวมถึงภูมิใจแทนคุณแม่ของลิซ่าที่เลี้ยงดูลูกมาเป็นอย่างดีและช่วยปูทางให้ทุกอย่าง ทั้งการพาไปเรียนร้องและเรียนเต้น ซึ่งการได้เห็นทุกก้าวชีวิตที่กว่าจะมาเป็นวันนี้ ทำให้รับรู้ถึงความพยายามและความทุ่มเทอย่างมากของน้องร้องสาว พร้อมยกย่องว่าลิซ่าคือคนไทยที่สามารถไปได้ไกลในระดับโลกอย่างแท้จริง

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นักแสดงสาวยอมรับว่าร้องไห้ตั้งแต่ 5 นาทีแรกที่ภาพยนตร์เริ่มฉาย เนื่องจากตนเป็นคนเซนซิทีฟ พอได้ยินเสียงของคุณแม่เล่าเรื่องก็สัมผัสได้ถึงความตื้นตันใจของคุณแม่ตลอดเวลา อีกทั้งในสารคดียังได้นำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เช่น เหตุการณ์ที่ลิซ่าต้องเผชิญกับการถูกสโตเกอร์ (Stalker) ตาม ทำให้รู้สึกว่ากว่าที่ลิซ่าจะผ่านพ้นมาถึงจุดนี้ได้ต้องพบเจอและผ่านเรื่องราวมามากมายอย่างมาก

เดียร์น่า ฟลีโป
ภาพจาก Instagram : dianaflipo

เมื่อถูกสื่อมวลชนถามว่าตอนนี้หัวใจของลิซ่าเป็นสีอะไร สาวเดียร์น่า ตอบว่า หัวใจของน้องน่าจะแข็งแรง เพราะทุกครั้งที่เจอกัน ลิซ่าจะเป็นคนที่สดใสและมอบพลังความสดใสแข็งแรงให้กับคนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในทุก ๆ ครั้ง ในฐานะเพื่อน ตนรู้สึกดีใจที่เห็นลิซ่าได้ใช้ชีวิตอย่างที่คนทั่วไปควรจะได้ใช้ เพียงแค่น้องทำงานออกมาอย่างมีความสุข ตนก็รู้สึกว่าดีที่สุดแล้ว

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สำหรับกระแสข่าวที่มีแฟนคลับจับคู่เชียร์ระหว่าง ลิซ่า กับ บลู พงศ์ทิวัตถ์ นั้น เดียร์น่า มองว่า เรื่องความคิดของคนเราเป็นสิ่งที่ห้ามได้ยาก และถือเป็นความคิดส่วนบุคคลที่ไม่สามารถไปควบคุมความคิดใครได้

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ส่วนประเด็นการพูดคุยภายในกลุ่มเพื่อน ขอชี้แจงว่าตนไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องส่วนตัวอะไรที่เจาะลึกขนาดนั้น แต่เป็นการพูดคุยกันตามปกติ พร้อมย้ำชัดเจนว่าทุกคนเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาโดยตลอด “น้องแฮปปี้ เดียร์ก็แฮปปี้” ไม่ว่าลิซ่าจะเป็นอย่างไร ตนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตความสุขของน้องเสมอ พร้อมทิ้งท้ายว่า อยากให้ทุกคนหันมาโฟกัสกับการที่ลิซ่าได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และติดตามผลงานที่น้องตั้งใจทำออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมมากกว่า

ลิซ่า และ บลู พงศ์ทิวัตถ์

บลู พงศ์ทิวัตถ์ และลิซ่า-2
ภาพจาก Facebook : blue_pongtiwat

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 11:43 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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