สุรินทร์ฮือฮา! ค้นพบซาก ปราสาทดินแดง กลางป่าพนมดงรัก คาดอายุเก่าแก่พันปี
สุรินทร์ฮือฮา! ค้นพบซาก ปราสาทดินแดง กลางป่าพนมดงรัก คาดอายุเก่าแก่ถึง 1,000 ปี ลุ้นผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
กลายเป็นเรื่องฮือฮาบนโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ปราสาทหินถิ่นแดนไทย โพสต์ภาพพร้อมรายงานการค้นพบซากปราสาทขอมโบราณกลางป่าลึก ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์ว่าอาจมีอายุเก่าแก่ถึง 1,000 ปี
โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า “ชาวสุรินทร์เตรียมเฮ…พบซากปราสาทขอมลึกลับกลางป่าบนเทือกเขาพนมดงรัก ชาวบ้านเรียก #ปราสาทดินแดง ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จากลวดลายหลักฐานคาดการณ์มีอายุถึง 1,000 ปี พร้อมผลักดันเป็นที่เที่ยวชมแห่งใหม่ของไทย”
สำหรับ “ปราสาทดินแดง” หรือ “ได่กระฮอม” ตั้งอยู่กลางป่าเทือกเขาพนมดงรัก ที่ระดับความสูง 248 เมตร มีลักษณะแปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยม บนเนื้อที่ประมาณ 1 งาน ปัจจุบันเหลือเพียงเศษอิฐแดงที่พังทลายกระจัดกระจายอยู่โดยรอบ ห่างออกไปราว 10 เมตรพบกำแพงหินธรรมชาติล้อมรอบตัวปราสาท และพบเพียงส่วนบัวยอดที่ยังคงสภาพสมบูรณ์วางกองอยู่บนพื้น
จากซากสิ่งก่อสร้างและลวดลายที่พบ เบื้องต้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปกรรมขอมโบราณ จึงนำมาสู่ข้อสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุราว 1,000 ปี แต่เพื่อความชัดเจน ทั้งเรื่องอายุที่แท้จริง รูปแบบสถาปัตยกรรม และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ยังต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีลงพื้นที่สำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
การค้นพบครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับคนในพื้นที่และแวดวงประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายเตรียมผลักดันให้ปราสาทดินแดงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ หากได้รับการสำรวจ บูรณะ และพัฒนาอย่างถูกต้อง เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้
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