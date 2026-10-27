สุรินทร์ฮือฮา! ค้นพบซาก ปราสาทดินแดง กลางป่าพนมดงรัก คาดอายุเก่าแก่พันปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 10:45 น.
ชาวสุรินทร์ฮือฮา! ค้นพบซาก ปราสาทดินแดง กลางป่าพนมดงรัก คาดอายุเป็นพันปี

สุรินทร์ฮือฮา! ค้นพบซาก ปราสาทดินแดง กลางป่าพนมดงรัก คาดอายุเก่าแก่ถึง 1,000 ปี ลุ้นผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

กลายเป็นเรื่องฮือฮาบนโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ปราสาทหินถิ่นแดนไทย โพสต์ภาพพร้อมรายงานการค้นพบซากปราสาทขอมโบราณกลางป่าลึก ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์ว่าอาจมีอายุเก่าแก่ถึง 1,000 ปี

โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า “ชาวสุรินทร์เตรียมเฮ…พบซากปราสาทขอมลึกลับกลางป่าบนเทือกเขาพนมดงรัก ชาวบ้านเรียก #ปราสาทดินแดง ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จากลวดลายหลักฐานคาดการณ์มีอายุถึง 1,000 ปี พร้อมผลักดันเป็นที่เที่ยวชมแห่งใหม่ของไทย”

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ซากปราสาทดินแดง จ.สุรินทร์
FB/ ปราสาทหินถิ่นแดนไทย

สำหรับ “ปราสาทดินแดง” หรือ “ได่กระฮอม” ตั้งอยู่กลางป่าเทือกเขาพนมดงรัก ที่ระดับความสูง 248 เมตร มีลักษณะแปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยม บนเนื้อที่ประมาณ 1 งาน ปัจจุบันเหลือเพียงเศษอิฐแดงที่พังทลายกระจัดกระจายอยู่โดยรอบ ห่างออกไปราว 10 เมตรพบกำแพงหินธรรมชาติล้อมรอบตัวปราสาท และพบเพียงส่วนบัวยอดที่ยังคงสภาพสมบูรณ์วางกองอยู่บนพื้น

จากซากสิ่งก่อสร้างและลวดลายที่พบ เบื้องต้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปกรรมขอมโบราณ จึงนำมาสู่ข้อสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุราว 1,000 ปี แต่เพื่อความชัดเจน ทั้งเรื่องอายุที่แท้จริง รูปแบบสถาปัตยกรรม และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ยังต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีลงพื้นที่สำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

FB/ ปราสาทหินถิ่นแดนไทย

การค้นพบครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับคนในพื้นที่และแวดวงประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายเตรียมผลักดันให้ปราสาทดินแดงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ หากได้รับการสำรวจ บูรณะ และพัฒนาอย่างถูกต้อง เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้

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FB/ ปราสาทหินถิ่นแดนไทย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 10:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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