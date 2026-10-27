ดิว อริสรา เปิดใจหลังจดทะเบียน วู้ดดี้ ล่ำซำ เผย รู้สึกโชคดี เขาทำให้รู้รักที่ดียังมีอยู่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 11:49 น.
ดิว อริสรา เปิดใจหลังจดทะเบียน วู้ดดี้ ล่ำซำ เผย รู้สึกโชคดี เขาทำให้รู้รักที่ดียังมีอยู่
ภาพจาก : IG duearisara

อิ่มเอม! ดิว อริสรา เปิดใจครั้งแรก หลังจดทะเบียนสมรสกับ วู้ดดี้ ล่ำซำ เผย รู้สึกโชคดี ไม่คิดว่าจะความรักอีกครั้ง แต่เขาทำให้รู้รักที่ดียังมีอยู่

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ลัคกี้อินเกม ลัคกี้อินเลิฟแบบสุด ๆ สำหรับนักแสดงสาวแม่ลูก 2 อย่าง ดิว อริสรา หลังจากที่ก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มนักธุรกิจทายาทตระกูลดัง วู้ดดี้ ล่ำซำ ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางวิวแสนโรแมนติกที่อิตาลี ซึ่งหลายคนต่างก็แสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของดาราสาวคนนี้กันเป็นจำนวนมาก

ก่อนที่ในวันที่ 12 ต.ค. 69 ที่ผ่านมา ดิว อริสรา ก็ได้โพสต์ภาพใบ ‘ทะเบียนสมรส’ ที่เพิ่งจูงมือ วู้ดดี้ ล่ำซำ ไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตสะพานสูงมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แถมยังเปลี่ยนนามสกุลจากเดิม ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ เป็น ดิว อริสรา ล่ำซำ รับตำแหน่งสะใภ้หมื่นล้านในตระกูลล่ำซำอย่างเป็นทางการ

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ล่าสุดผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอ ดิว อริสรา ที่เดินทางมาร่วมในงาน EVEANDBOY THE NEW Underground Siam Square One” ณ ชั้น LG, EVEANDBOY The Underground, สยามสแควร์วัน จึงมีโอกาสได้ตั้งไมค์สัมภาษณ์ สาวดิว โดยเธอได้เปิดใจหลังจดทะเบียนสมรสกับ วู้ดดี้ ล่ำซำ พร้อมเปลี่ยนนามสกุลเป็นครั้งแรก ระบุว่า

“จริง ๆ เราต้องขอบคุณทางพี่วู้ดดี้ คือเขาก็ให้เกียรติเรา แล้วเขาก็อยากให้เรารู้สึกว่าจริงจังกับความสัมพันธ์จริงๆ เขาให้เกียรติเรามาก ๆ เราก็รู้สึกดีนะ รู้สึกตื้นตันแหละ เพราะว่าเราก็มีประวัติมากมายใช่ไหม แล้วเราก็มีลูกใด ๆ ด้วยอย่างที่ทุกคนรู้ แต่มันก็คือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าความรักดีๆ มันยังมีอยู่ แล้วก็โอกาสมันมีเสมอ กับคนดี ๆ ที่เขาให้โอกาสเรา ก็รู้สึกขอบคุณเขา แล้วดิวก็รู้สึกว่าดิวโชคดี

พอเราผ่านอะไรกันมาเยอะๆ แล้วระยะเวลามันไม่ใช่ ถ้าจากที่คนรู้สึกอาจจะรู้สึกว่ามันไว แต่จริงๆ แล้วความสัมพันธ์เรามันก็ค่อย ๆ พัฒนานะ ไม่ได้รวดเร็วแบบปั้ง ๆ ๆ อย่างที่ทุกคนคิด แต่เราอาจจะแค่ไม่ได้ออกมานั่งพูดอะไรต่างๆ ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเข้าใจกัน คุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่ ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะ เป็นตัวของตัวเองมาก ๆ ดิวว่าเขาก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเขาคือคนที่รักเรา เราก็รู้สึกได้ว่าความรักดี ๆ มันมีอยู่ คือเขามองปัจจุบัน แล้วเขามองไปข้างหน้า เขาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีภาพหลายๆ อย่างที่ค่อนข้างชัดเจน มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรา ไม่ต้องย้อนกลับไปเจ็บปวดกับสิ่งที่เราเคยผ่านมา

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จริง ๆ เราก็คลั่งรักกันตลอด ต้องขอบคุณทุกคนมากๆ เลยค่ะที่อยากให้ดิวเจอรักดี ๆ วันนี้ดิวก็ไม่กล้าพูดมาก ดิวไม่กล้าออกตัวแรงเยอะ แต่ ณ วันนี้ดิวก็ได้รับความรักที่ดีมาก ๆ ทั้งจากตัวเขา แล้วก็ทุกคนในครอบครัวเขาด้วย ดิวก็ยอมรับว่าดิวมีความกลัว แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างพอมันถูกที่ถูกเวลา แล้วหลาย ๆ อย่างมันลงตัว มันไม่มีอะไรยาก

จากวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์จนถึงวันนี้ ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะแฮปปี้ขนาดนี้ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีความรักด้วย เพราะมันเลยจุดที่จะคิดถึงความรักของตัวเองไปแล้ว แล้วพอเรามีลูก เราก็สารภาพตรง ๆ ว่าเราก็แอบลืมนึกถึงตัวเองไป เราจะเอาลูกเป็นหลักเสมอ พอมาวันนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่า เออ ก็มีคนหนึ่งที่อยากแก่ไปกับเรา แล้วเราก็รู้สึกโอเค แฮปปี้

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การใช้ชีวิตหลังจากนี้อะไรที่ผิดพลาด เราก็ต้องเอามาเป็นบทเรียน แล้วอะไรที่ไม่ดี เราเรียนรู้แล้ว แล้วเราก็ได้รับบทเรียนอย่างสาสมแล้ว เราก็พยายามอยู่กับปัจจุบัน พี่วู้ดดี้เขาก็บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบัน ทำมันให้ดี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า ตอนนี้เราก็ไม่ได้ตัวคนเดียวเหมือนที่ผ่านมา

ถ้าถามว่ากดดันไหมที่ถูกจับตามองเรื่องความรัก จริงๆ ดิวไม่ค่อยกดดันเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่าที่ผ่านมา อันนี้พูดจริง ๆ จากสิ่งที่เคยผ่านมามันไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่านั้นแล้ว ดังนั้นตอนนี้ก็คือทำทุกวันให้ดี มีความสุขกับทุกวัน ดีต่อกัน มันค่อนข้างเรียบง่าย ไม่ได้หวือหวาอะไรเลย

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ส่วนเรื่องคนเรียกสะใภ้หมื่นล้าน ไม่อยากให้มองแบบนั้น ไม่อยากให้เรียกแบบนั้นเพราะว่าจริง ๆ พี่วู้ดดี้ก็จะพูดกับดิวว่า เขาไม่อยากให้ดิวเข้าใจว่าดิวโชคดีนะ เพราะเขามองว่าสิ่งที่ดิวเป็น สิ่งที่ดิวทำ ทำให้ดิวได้โชคนั้นมา เขาจะพูดให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเอง เพราะถ้าเพราะโชคก็เหมือนเขาไม่ได้คิดเลย มันก็ด้วยกันประกอบ

ตอนที่สวมแหวนคือจริงมันก็มีหลายๆ สเต็ปก่อนที่จะสวมแหวนอยู่แล้ว เรารู้แล้วว่าเขาจริงจังตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว มันมีหลาย ๆ เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนจะสวมแหวนอยู่แล้ว ดังนั้นเราก็รู้ทิศทาง แต่ตอนแรกเราแค่อยากให้มันเป็นเรื่องไพรเวท แต่ตัวเขาเองก็เข้าใจว่ามันจะไพรเวทขนาดนั้นไม่ได้ ก็เลยออกมากลาง ๆ งานฉลองมงคลสมรสก็คงมีค่ะ เราก็มีการแพลนกัน แต่ก็คือสเต็ปบายสเต็ปทีละอย่าง ทุก ๆ อย่างเกิดขึ้นเหมือนคนมีความรัก มีครอบครัว เริ่มต้นชีวิตใหม่

แพลนมีลูกก็มีเหมือนกัน ก็ให้เป็นสเต็ป เป็นธรรมชาติทุกๆ อย่างไป คือไม่ได้ปฏิเสธ แล้วก็ไม่ได้ต้องป่าวประกาศอะไร เอาตรง ๆ อยากใช้ชีวิตปกติ เพราะเราหนักหนามาแล้ว เราเล่นใหญ่มาเยอะ ตอนนี้ก็เลยเฉย ๆ ดีกว่า”

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ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ ล่ำซำ นั่งกรวดน้ำหลังพิธีทำบุญ
ทั้งคู่ร่วมกรวดน้ำหลังเสร็จพิธี (ภาพจาก: คลิปทำบุญ คณะ ๕ วัดอรุณราชวราราม)

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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐบันเทิง

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 11:49 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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