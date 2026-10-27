เตือนด่วน 5 จังหวัดภาคใต้ เสี่ยงน้ำท่วม ฝนก้อนใหญ่จ่อถล่ม 27 ต.ค. รีบย้ายรถขึ้นที่สูง
วันที่ 26 ตุลาคม 2569 รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โพสต์เตือนประชาชนฝั่งทะเลอันดามัน หลังตรวจพบกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังก่อตัวเหนือทะเลและเคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่ง โดยเฉพาะ ภูเก็ต และพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมชุมชน
ดร.เสรี ตรวจสอบแบบจำลองพยากรณ์ฝนระยะสั้น พบกลุ่มฝนขนาดใหญ่บริเวณทะเลอันดามัน จึงแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรีบย้ายรถยนต์และขนทรัพย์สินขึ้นที่สูงก่อนเที่ยงคืน เพื่อป้องกันความเสียหายหากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
ต่อมาเวลา 21.05 น. วันเดียวกัน มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระบุว่าในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า บางพื้นที่ของจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และบริเวณเชิงเขา ควรเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะชุมชนที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะเวลาสั้น
ล่าสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาออกพยากรณ์อากาศประจำวัน ระบุว่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งใน จังหวัดพังงาและภูเก็ต ส่วนจังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล มีฝนตกหนักบางพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง ประชาชนจึงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ
นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ยังมีประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในภาคใต้ระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 ตุลาคม 2569 ครอบคลุมความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในเขตชุมชน
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่ามีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร และสูงมากกว่า 2 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด หากพบว่าฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว หรือมีน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่ชุมชน ควรเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินออกจากจุดเสี่ยงโดยไม่รอให้น้ำท่วมสูง และเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยล่าสุดได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทรสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง
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