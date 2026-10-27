ดาราซีรีส์ดังเสียชีวิตวัย 75 ปี เคยสู้มะเร็งหายาก ผ่าตัดใหญ่ถึง 4 ครั้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 20:00 น.
ดาราซีรีส์ดังเสียชีวิตวัย 75 ปี เคยสู้มะเร็งหายาก ผ่าตัดใหญ่ถึง 4 ครั้ง
ภาพจาก : People.com

อลัน ไดเซิร์ต (Alan Dysert) นักแสดงชาวอเมริกันจากบท ฌอน คูดาฮี (Sean Cudahy) ในละครโทรทัศน์เรื่อง All My Children เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 หลังเคยเปิดเผยว่าป่วยเป็นมะเร็งชนิดหายขาดไม่ได้ และเข้ารับการรักษามานานหลายปี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 มิเชล ไดเซิร์ต (Michele Dysert) ภรรยาของอลัน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของสามีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม เพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิต พร้อมกล่าวถึงช่วงเวลาที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกัน

มิเชลระบุว่า เธอเสียใจอย่างมากกับการสูญเสียสามีและเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิต แม้จะยังนึกภาพไม่ออกว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเมื่อไม่มีเขา แต่ก็รู้สึกขอบคุณที่ได้พบกับความรักที่หลายคนเฝ้าตามหามาตลอดชีวิต อลันเผชิญปัญหาสุขภาพหลายอย่างตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังคงใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่น อารมณ์ขัน และความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่ได้รับ พร้อมยืนยันว่าเธออยู่เคียงข้างสามีตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบาก

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ก่อนหน้านี้ในปี 2566 อลันเคยเปิดเผยเรื่องการเจ็บป่วยผ่านหนังสืออัตชีวประวัติ Lights, Camera, Cancer! A Farm Boy’s Journey From Soap Opera Bad Boy To Cancer Survivor ซึ่งเล่าประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นเด็กหนุ่มในชนบทจนประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง รวมถึงการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

หนังสือระบุว่า เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดหายาก มีความรุนแรง และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ระหว่างการรักษาต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งถึง 4 ครั้ง เคยเผชิญการกลับมาเป็นซ้ำของโรค 1 ครั้ง รวมถึงรับเคมีบำบัดหลายรอบ และตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT Scan รวม 29 ครั้ง นับถึงช่วงที่จัดทำหนังสือ

แม้อลันจะเปิดเผยเรื่องการต่อสู้กับมะเร็งอย่างตรงไปตรงมา แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดชนิดของมะเร็งที่ป่วย และยังไม่มีการยืนยันว่าโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิต

อลัน ไดเซิร์ต เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2494 เติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าศึกษาด้านศิลปะโทรทัศน์ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ หลังสำเร็จการศึกษา เขาเริ่มทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อนหันไปแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนและเข้าสู่วงการแสดง

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อลันเริ่มมีผลงานทางโทรทัศน์จากซีรีส์ Soap ในปี 2521 ก่อนจะได้รับบท ฌอน คูดาฮี ในละครโทรทัศน์ All My Children ของสถานี ABC ซึ่งกลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขา

ตัวละครฌอนเป็นชายเจ้าเล่ห์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง และมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวความขัดแย้งของละคร อลันรับบทนี้ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ก่อนกลับมาแสดงอีกครั้งช่วงปี 2531 ถึง 2533 โดยมีผลงานในเรื่องรวม 79 ตอนตามข้อมูลของ People

ความนิยมจาก All My Children ทำให้เขาได้รับความสนใจจากสื่อบันเทิงอเมริกัน รวมถึงเคยขึ้นปกนิตยสาร People และได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์หลายรายการ

นอกจากผลงานละคร อลันยังแสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง เช่น Cheech & Chong’s Next Movie, Two Weeks และ The Grift รวมถึงภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองอเมริกาเรื่อง The Legend of Van Dorn ที่ออกฉายในปี 2569 ซึ่งเป็นผลงานการแสดงบนจอครั้งสุดท้ายของเขาตามรายงานของ Entertainment Weekly

อลันยังทำงานเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับ ผู้เขียนบท และโปรดิวเซอร์ ก่อนก่อตั้งสถาบันสอนการแสดง The Actor’s School ในรัฐเทนเนสซี เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้สนใจเข้าสู่วงการบันเทิง เขายังทำหน้าที่ฝึกสอนนักแสดงและศิลปินเพลงในเมืองแนชวิลล์อีกด้วย

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ภรรยาของเขากล่าวถึงบทบาทการเป็นครูว่า แม้ผู้ชมจำนวนมากจะจดจำอลันจาก All My Children แต่ลูกศิษย์อีกหลายพันคนรู้จักเขาในฐานะผู้สอนที่ช่วยสร้างความมั่นใจและสนับสนุนให้พวกเขาทำตามความฝัน

ก่อนจากไป อลันเคยเขียนไว้ในหนังสือของตัวเองว่า เขาอยากให้ลูก ๆ หลาน ๆ ครอบครัว และเพื่อนฝูงร่วมกันเฉลิมฉลองชีวิตที่ผ่านมา แทนการจมอยู่กับความเศร้าจากการสูญเสีย

มิเชลจึงขอให้ทุกคนจดจำสามีด้วยรอยยิ้ม แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ที่เคยมีร่วมกัน และระลึกถึงความสุขที่เขามอบให้คนรอบข้าง

อลันจากไปโดยมีมิเชล ภรรยา และลูกชายสองคน ได้แก่ โคดี (Cody) และ คูเปอร์ (Cooper) เป็นสมาชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่

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อ้างอิง : People.com

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 20:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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