ระทึกกลางเวหา! แอร์ฯ เหลือบเห็นแชตขู่จี้เครื่องบิน รวบหนุ่มวัย 25 คาเครื่อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 10:33 น.
แอร์ฯ เหลือบเห็นแชตขู่จี้เครื่องบิน รวบหนุ่มวัย 25 คาเครื่อง
ภาพจำลองเหตุการณ์

เที่ยวบินยามดึกกลายเป็นภารกิจลับกลางเวหา เมื่อเที่ยวบินที่ 1681 ของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส บรรทุกผู้โดยสาร 150 คน พร้อมลูกเรือ 6 ชีวิต ทะยานออกจากสนามบินนานาชาติแฮร์รี รีด ในลาสเวกัส มุ่งหน้าสู่นิวอาร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ ในคืนวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม แต่เครื่องบินโบอิ้ง 737 ลอยอยู่บนฟ้าได้เพียงราว 10 นาที กระทั่งข้ามเข้าเขตรัฐแอริโซนา ความระทึกก็เริ่มขึ้นแบบไม่มีใครทันตั้งตัว

เหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นเมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายตาเฉียบคม เหลือบไปเห็นหน้าจอมือถือของผู้โดยสารชายรายหนึ่ง กำลังพิมพ์ข้อความส่งหาใครบางคน โดยมีใจความชวนช็อกว่าจะก่อเหตุจี้เครื่องบิน

ลูกเรือรีบยกหูแจ้งนักบินในห้องควบคุมทันที กัปตันตัดสินใจสั่งล็อกดาวน์มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด แล้วแจ้งหอบังคับการบินเพื่อขอนำเครื่องบินเลี้ยวหัวกลับลาสเวกัสด่วนที่สุด

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ความตลกร้ายคือ ชายหนุ่มต้นเรื่องวัย 25 ปีรายนั้น นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองตกเป็นเป้าสายตา และเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินทั้งลำต้องเปลี่ยนทิศทาง

เสียงบทสนทนากับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศระบุชัดเจนว่า กัปตันไม่ได้สั่งจับกุมหรือล็อกตัวผู้โดยสารบนฟ้า เพราะเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องรู้ราว จึงเลือกใช้วิธีปล่อยให้สถานการณ์นิ่งสนิท เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกหรือบานปลายกลางอากาศ

ทว่าการจะบินกลับลงจอดกะทันหันไม่ใช่เรื่องง่าย เครื่องบินเพิ่งทะยานขึ้นได้ไม่นาน น้ำมันในถังยังเต็มเปี่ยม ทำให้น้ำหนักตัวเครื่องเกินเกณฑ์ความปลอดภัยที่จะแตะรันเวย์ กัปตันจึงต้องบังคับเครื่องบินบินวนเป็นวงกลมบนฟ้าถึง 2 รอบ เพื่อเผาผลาญน้ำมันส่วนเกินทิ้งไป ก่อนจะร่อนลงจอดบนรันเวย์สนามบินลาสเวกัสได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ทันทีที่ล้อแตะพื้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจนครบาลลาสเวกัสก็เข้าประชิดตัว นำกำลังรวบตัวหนุ่มรายนี้ลงจากเครื่องที่ประตูทางออก ทราบชื่อคือ แดนเต มิลน์ อายุ 25 ปี ชาวเมืองคลิฟตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยตำรวจระบุว่าควบคุมตัวได้โดยไม่มีเหตุวุ่นวายใด ๆ ก่อนส่งเข้าเรือนจำคลาร์กเคาน์ตี และตั้งข้อหาข่มขู่หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการก่อการร้าย

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อย่างไรก็ตาม มิลน์วางเงินประกันตัว 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำคลาร์กเคาน์ตีตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ไปก่อเรื่องอีกระหว่างประกันตัว และมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 27 ตุลาคม

ด้านผู้โดยสารที่เหลือต้องเจอกับเหตุการณ์ไฟลต์ดีเลย์ข้ามคืน เนื่องจากชั่วโมงการบินของลูกเรือเกินกำหนดเวลาตามกฎหมาย สายการบินจึงจัดหาเที่ยวบินใหม่ให้เดินทางต่อไปยังนิวอาร์กในเช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) กำลังเร่งสอบสวนเหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้อย่างละเอียด

เหตุการณ์พิมพ์ข้อความเล่นจนเป็นเรื่องใหญ่ครั้งนี้ ไม่ใช่เคสแรกที่สร้างความปั่นป่วนให้สายการบิน เพราะเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เครื่องบินของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส อีกลำ ก็เพิ่งต้องบินวนกลับหลังบินขึ้นได้ไม่นาน เพียงเพราะมีผู้โดยสารแผลงฤทธิ์ตั้งชื่อสัญญาณบลูทูธเป็นคำต้องห้าม 4 ตัวอักษรที่ชวนให้นึกถึงระเบิด จนต้องอพยพผู้โดยสารตรวจค้นกันวุ่นวายทั้งลำมาแล้ว

อ้างอิงจาก : 8 News Now

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 10:33 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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