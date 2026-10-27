สรุปผลจับสลาก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 สาวไทยร่วมสายเจ้าภาพสหรัฐฯ
สรุปผลจับสลาก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ทัพตบลูกยางสาวไทยเจองานหนัก ร่วมกลุ่ม D ชนเจ้าภาพสหรัฐอเมริกา
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) จัดพิธีจับสลากแบ่งกลุ่มศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 (FIVB Volleyball Women’s World Championship 2027) เมื่อช่วงดึกของวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าทัพตบลูกยางสาวไทยในฐานะแชมป์เอเชีย เจองานท้าทายเมื่อถูกจัดให้อยู่ใน กลุ่ม D ร่วมกับ สหรัฐอเมริกา (เจ้าภาพ), เม็กซิโก และ กรีซ
ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งนี้มีสหรัฐอเมริกาและแคนาดาร่วมกันรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ โดยจะระเบิดความมันระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2570 มีทีมชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด 32 ทีม แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม เพื่อคัดเอาแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันครั้งนี้คือการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ของทีมชาติรัสเซีย หลัง FIVB มีมติยกเลิกโทษแบนและคืนคะแนนสะสมอันดับโลกให้เป็นที่เรียบร้อย ปิดฉากการถูกสั่งห้ามลงแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจากประเด็นความขัดแย้งในยูเครนที่ยาวนานถึง 4 ปีเต็ม
ศึกชิงแชมป์โลก 2027 ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการชิงตั๋วโอลิมปิก โดย 3 ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดและยังไม่เคยได้สิทธิ์ จะคว้าโควตาลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ทันที
ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027
- กลุ่ม A: อิตาลี, เบลเยียม, โคลอมเบีย, เปอร์โตริโก
- กลุ่ม B: บราซิล, เคนยา, เช็กเกีย, เกาหลีใต้
- กลุ่ม C: ตุรกี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, ฝรั่งเศส, อียิปต์
- กลุ่ม D: สหรัฐอเมริกา (เจ้าภาพ), ไทย, เม็กซิโก, กรีซ
- กลุ่ม E: โปแลนด์, เยอรมนี, สโลวีเนีย, คิวบา
- กลุ่ม F: ญี่ปุ่น, รัสเซีย, อาร์เจนตินา, บัลแกเรีย
- กลุ่ม G: แคนาดา (เจ้าภาพร่วม), เซอร์เบีย, ยูเครน, แคเมอรูน
- กลุ่ม H: จีน, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์
ตารางการแข่งขัน
- รอบแบ่งกลุ่ม: 20-25 สิงหาคม 2570
- รอบ 16 ทีมสุดท้าย: 27-28 สิงหาคม 2570
- รอบ 8 ทีมสุดท้าย: 30-31 สิงหาคม 2570
- รอบรองชนะเลิศ: 2 กันยายน 2570
- รอบชิงเหรียญทองแดง: 4 กันยายน 2570
- รอบชิงชนะเลิศ: 5 กันยายน 2570
ที่มา: WVWC27
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