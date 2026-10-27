จ๊ะ นงผณี ปัดทะเลาะ พิมรี่พาย รับไม่ติดต่อ 3 ปี เหตุ ทัศนคติไม่ตรงกัน ก็แค่แยกย้าย
แจงชัด! จ๊ะ นงผณี ปัดทะเลาะ พิมรี่พาย รับไม่ติดต่อกันมา 3 ปีแล้ว ลั่น ทัศนคติไม่ตรงกัน ก็ต้องถอยห่างออกมา
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ค้างคาใจชาวเน็ตสายเผือกมาอย่างยาวนาน สำหรับความสัมพันธ์ของ 3 เพื่อนรัก จ๊ะ นงผณี, เอม วิทวัส และพิมรี่พาย ที่พักหลัง ๆ ไม่ได้เห็นทั้ง 3 คนอยู่ด้วยกันเหมือนก่อนหน้านี้แล้ว ทั้ง ๆ ที่ก็ดูรักและสนิทสนมกันมาก ๆ ดูเป็นคนสไตล์เดียวกัน ซึ่งทั้งชาวเน็ตและนักข่าวเองต่างก็พยายามถามถึงสาเหตุที่ไม่เห็น พิมรี่พาย อยู่กับ จ๊ะ-เอม ระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ
ล่าสุด จ๊ะ นงผณี ขึ้นไลฟ์ และมีชาวเน็ตตัวแทนหมู่บ้านคอมเมนต์สอบถามว่า ‘ทะเลาะกับพิมรี่พายเหรอ’ ซึ่งทาง จ๊ะ ก็ให้คำตอบแบบรวม ๆ ไม่ได้ลงลึกอะไรมากระบุว่า “3 ปีไม่ได้คุยเลย หลายคนมองว่าต้องทะเลาะกันแน่ ๆ แต่ละคนก็อายุ 30 กว่ากันแล้ว โต ๆ กันแล้ว มันไม่ได้ทะเลาะกันหรอก แค่ว่าพอโตแล้ว ถ้าทัศนคติไม่ตรงกัน ก็ถอยแค่นั้น คนถามมึงไม่เคยมีเพื่อนหรอวะ”
ขณะเดียวกันทางด้าน บอย เอ็นเตอร์เทน ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านการจัดรายการ จริงใจเล่า ระบุว่า “จากการที่ตนมีโอกาสได้พูดคุยสอบถาม จ๊ะ นงผณี เป็นการส่วนตัว เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่จ๊ะและบิ๊กพากันมากินหมูกระทะที่ร้าน จ๊ะก็เผยว่าในมุมกว้าง ๆ ไม่ได้ลงรายละเอียดประมาณว่า ‘คบกันมันต้องแฟร์’ แต่ก็ยอมรับตรง ๆ ว่าไม่ได้คุยกับพิมรี่พายมา 3 ปีแล้ว กรุ๊ปไลน์ก็ไม่มีแล้ว ไม่ได้ไปมาหาสู่กันแล้ว ก็ต้องมีการจัดการบริหารชีวิตของเรา จ๊ะมีเพื่อนไม่เยอะ แต่ขอมีความสุขดีกว่า เพื่อนมีก็ดี แต่ต้องเป็นเพื่อนที่ดี”
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตหลายคนก็คงอยากจะฟังความอีกข้างจากปากของ พิมรี่พาย เช่นกัน ถึงสาเหตุที่ไม่ได้อยู่ร่วมแก๊งกับ จ๊ะ นงผณี และ เอม วิทวัส เพราะอะไร? ซึ่งหากมีการอัปเดตจากฝั่งของทาง พิมรี่พาย ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : รายการ จริงใจเล่า