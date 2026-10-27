ท่านอ่อง ยอมรับกลัวมาก เตรียมผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ฝากชีวิตในมือทีมแพทย์
ภาพล่าสุด ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร เตรียมผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ยอมรับกลัวและเครียดแต่พร้อมสู้เพื่อรักษาโรค ขอบคุณทุกกำลังใจ-เชื่อมั่นในทีมแพทย์
โซเชียลส่งกำลังใจให้ ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ หลังออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งสุดท้ายอัปเดตvาการก่อนเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองกับทีมแพทย์มาเลเซียในวันที่ 27 ตุลาคม 2569 เจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอเผยความในใจว่า
“สวัสดีครับทุกท่านครับ ผมนพ.จักรีวัชรครับ ผมจะเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก ผมรู้สึกเครียดมาก กลัว เพราะเป็นการผ่าตัดต่างแดนและไม่รู้จักใครในประเทศนี้ นอกจากเพื่อน ๆ และพระองค์หนึ่งที่มาเยี่ยมผม ผมเชื่อใจหมอผ่าตัดที่มาเลเซียครับ ผมเอาชีวิตไว้ในมือเขา ผมกับหมอที่นี่คุยกันแล้วว่าจะผ่าตัดออกมาเป็นอย่างไร ผมจะให้แฟนผมอัปเดตอาการให้ทุกท่านทราบว่าหลังผ่าตัดแล้วอาการเป็นยังไง ตอนผมพักฟื้นอยู่ ผมว่าทุกอย่างคงออกมาดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีและข้อความที่ทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้น ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความน่ารัก ๆ มาให้ผม“
นอกจากนี้ ท่านอ่องยังเขียนบรรยายก่อนเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ว่า “ผมทั้งดีใจที่กำลังจะได้รับการผ่าตัดสมอง (ครั้งที่ 2 ในชีวิต) เพราะว่านั่นคือสิ่งเดียวที่จะรักษาผมให้ดีขึ้นได้ในวันนี้ ผมทั้งกลัวแม้ว่าจะเคยรับการผ่าตัดจุดต่าง ๆ ในร่างกายมาเกิน 10 ครั้ง รับ การฉายแสง ฉายรังสี ทำ Gamma Knife CyberKnife รับคีโมกดโรคเนื้องอกอีกนับครั้งไม่ถ้วน แต่ชีวิตคือชีวิตครับ เราทุกคนต้องมีความหวังมีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีแรงสนับสนุนที่มั่นคง! อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า ผมอาจจะไม่ได้โชคดีที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดแต่วิธีเดียวที่จะดีขึ้นได้คือพยายามผ่านมันไปให้ได้ครับ
ครั้งนี้ผมฝากชีวิตไว้กับทีมแพทย์ Dr. Regunath ผมเชื่อมั่นในตัวศัลยแพทย์ที่มาเลเซียและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่ครับ ผมขอขอบคุณทุกท่าน แพทย์พยาบาลทุกคนที่เคยร่วมรักษาผมทั้งที่อเมริกาและประเทศไทย ทุกท่านเก่งมาก ๆ ครับ
แม้โรค NF2 เป็นโรคที่รักษายาก ทรมาน และยาวนาน ผมก็อยากจะขอบคุณสำหรับกำลังใจ ความห่วงใย และข้อความน่ารัก ๆ ที่ส่งมาให้ผมครับ ผมรักทุกคนครับ”
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