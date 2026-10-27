บั้งไฟพญานาค 2569 ขึ้นกี่ลูก เปิดยอดคืนออกพรรษา หนองคายลดลงจากปีก่อน
สรุปยอดบั้งไฟพญานาค 2569 คืนออกพรรษา พบลูกไฟดวงแรกที่บ้านโพนแพง เวลา 18.03 น. อำเภอรัตนวาปี บันทึกยอดอย่างไม่เป็นทางการ 155 ลูก จาก 13 จุดชม ลดลงจากปี 2568 จำนวน 82 ลูก
บั้งไฟพญานาค 2569 ขึ้นทั้งหมด 155 ลูก ในพื้นที่อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ตามรายงานสรุปยอดอย่างไม่เป็นทางการจากจุดชม 13 แห่ง เมื่อคืนวันออกพรรษา 26 ตุลาคม 2569 โดยพบลูกไฟดวงแรกเวลา 18.03 น. ที่บ้านโพนแพง ก่อนทยอยปรากฏตามจุดต่าง ๆ ริมแม่น้ำโขงจนถึงเวลา 21.00 น. ยอดปีนี้ลดลงจากปี 2568 ที่พบ 237 ลูก จำนวน 82 ลูก
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมายังอำเภอรัตนวาปี เพื่อรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในคืนวันออกพรรษา โดยจุดชมหลัก ได้แก่ บ้านน้ำเป บ้านท่าม่วง บ้านตาลชุม บ้านหนองแก้ว และบ้านโพนแพง ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำโขง
บรรยากาศช่วงเย็นมีนักท่องเที่ยวทยอยจับจองพื้นที่ริมแม่น้ำโขง โดยเฉพาะจุดชมบ้านท่าม่วงที่มีผู้เดินทางมาประมาณ 15,000 คน และจุดชมบ้านตาลชุมกว่า 18,000 คน
กระทั่งเวลา 18.03 น. ลูกไฟดวงแรกของปีปรากฏขึ้นจากแม่น้ำโขง บริเวณจุดชมบ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี ก่อนมีรายงานพบลูกไฟเพิ่มขึ้นจากจุดชมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
จากการรวบรวมข้อมูลถึงเวลา 21.00 น. พบลูกไฟรวม 155 ลูก โดยมีรายละเอียดจากจุดชมทั้ง 13 แห่ง ดังนี้
- บ้านน้ำเป จำนวน 27 ลูก
- บ้านท่าม่วง และสถานีเรือรัตนวาปี จำนวน 28 ลูก
- บ้านตาลชุม จำนวน 28 ลูก
- บ้านหนองแก้ว และบ้านหนองแก้วเหนือ จำนวน 26 ลูก
- บ้านโพนแพง และบ้านอัญญา จำนวน 10 ลูก
- บ้านเปงจาน ไม่พบลูกไฟ
- บ้านโนนโพธิ์ทอง (นิคมสร้างตนเองฯ) จำนวน 1 ลูก
- บ้านต้อนน้อย จำนวน 1 ลูก
- บ้านต้อนใหญ่ ไม่พบลูกไฟ
- บ้านเปงจานนคร ไม่พบลูกไฟ
- สะพานบ้านดงดาล จำนวน 11 ลูก
- บ้านดงมดแดง จำนวน 10 ลูก
- หลังวัดหนองคอน จำนวน 13 ลูก
จุดที่พบบั้งไฟพญานาคมากที่สุดคือบ้านท่าม่วงและสถานีเรือรัตนวาปี กับบ้านตาลชุม ซึ่งพบแห่งละ 28 ลูก รองลงมาคือบ้านน้ำเป 27 ลูก และบ้านหนองแก้วกับบ้านหนองแก้วเหนือ 26 ลูก ส่วนอีก 3 จุดชมไม่พบลูกไฟ ได้แก่ บ้านเปงจาน บ้านต้อนใหญ่ และบ้านเปงจานนคร
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติบั้งไฟพญานาคปี 2568 ซึ่งอำเภอรัตนวาปีพบลูกไฟ 237 ลูก ปี 2569 มียอดลดลง 82 ลูก หรือประมาณ 34.6% อย่างไรก็ตาม ยอด 155 ลูกยังเป็นข้อมูลสรุปอย่างไม่เป็นทางการเฉพาะอำเภอรัตนวาปี ไม่ใช่ยอดรวมทั้งจังหวัดหนองคาย
นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคในอำเภอรัตนวาปียังลดลงจากปีก่อน โดยปี 2569 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 48,300 คน เทียบกับปี 2568 ที่มี 74,300 คน ลดลง 26,000 คน หรือประมาณ 35%
สำหรับบั้งไฟพญานาคเป็นชื่อเรียกปรากฏการณ์ลูกไฟสีแดงอมชมพูที่มีผู้รายงานว่าพบเห็นลอยขึ้นบริเวณแม่น้ำโขง โดยมักพบในช่วงคืนวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อของชาวบ้าน ลูกไฟเหล่านี้เกิดจากพญานาคพ่นไฟขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า
อย่างไรก็ตาม สาเหตุของปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคยังไม่มีข้อสรุปที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีทั้งคำอธิบายตามความเชื่อท้องถิ่น สมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ และข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69
- เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/11/69 มาแล้ว 19 ชุด วิเคราะห์ 2 ตัว 3 ตัว
- เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว
อ้างอิง