ถึงคิว “แฮร์รี เคน” ผงาดบัลลงดอร์ 2026 25 ปีที่รอคอย
ดาวยิงบาเยิร์น มิวนิก วัย 33 ปี คว้าลูกบอลทองคำครั้งแรกในชีวิต หลังระเบิดฟอร์มยิง 73 ประตูให้สโมสรและทีมชาติ ปาดหน้าเอ็มบัปเป้–ยามาล พร้อมรับรางวัลดาวยิงยอดเยี่ยมอีกใบ
จากกองหน้าที่เคยถูกแซวเรื่องตู้โชว์ถ้วยรางวัล วันนี้ แฮร์รี เคน มีลูกบอลทองคำไว้ประดับแล้ว! ดาวยิงบาเยิร์น มิวนิก และกัปตันทีมชาติอังกฤษ ผงาดคว้า บัลลงดอร์ 2026 เป็นครั้งแรกในอาชีพ พร้อมยุติการรอคอยของนักเตะอังกฤษที่ยาวนานถึง 25 ปี
งานประกาศรางวัลจัดขึ้นที่โรงละครลอนดอน พัลเลเดียม กรุงลอนดอน เมื่อคืนวันที่ 26 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น โดยหัวหอกวัย 33 ปี ได้รับคะแนนโหวตเหนือ คีลิยัน เอ็มบัปเป้ ที่เข้ามาเป็นอันดับ 2 และ ลามีน ยามาล ซึ่งคว้าอันดับ 3 ส่วนโรดรีและลิโอเนล เมสซี ตามมาในอันดับ 4 และ 5 ตามลำดับ
เคนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่ได้ชูรางวัลนี้นับตั้งแต่ ไมเคิล โอเวน เมื่อปี 2001 และยังคว้ารางวัลดาวยิงยอดเยี่ยมชาย หรือ แกร์ด มุลเลอร์ โทรฟี กลับบ้านไปด้วยในค่ำคืนเดียวกัน
ยิงจนต้องยกให้ 73 ประตูเบื้องหลังลูกบอลทองคำ
ผลงานที่พาเคนขึ้นสู่เวทีในครั้งนี้มาจากฤดูกาล 2025/26 ที่เจ้าตัวเดินหน้าล่าตาข่ายแทบไม่หยุด รวมแล้วกดไปถึง 73 ประตูจาก 65 นัด ในการเล่นให้บาเยิร์นและทีมชาติอังกฤษ แบ่งเป็น 61 ประตูในสีเสื้อสโมสร และอีก 12 ประตูให้ทัพสิงโตคำราม
เฉพาะกับบาเยิร์น เคนใช้เวลาเพียง 51 นัดในการยิง 61 ประตู หรือเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งประตูต่อเกม ช่วยทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาและเดเอฟเบ โพคาล พร้อมทะลุถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ในลีกเยอรมนี เขายิงไป 36 ประตู จนคว้ารองเท้าทองคำยุโรปเป็นครั้งที่สอง ส่วนบนเวทีแชมเปียนส์ลีกก็ฝากผลงานอีก 14 ประตู เรียกว่าพอถึงเวลาลงคะแนนเลือกนักเตะยอดเยี่ยม ชื่อของเคนจึงมีทั้งจำนวนประตูและความสำเร็จกับสโมสรหนุนหลังเต็มตัว
จากเด็กที่ต้องออกไปยืมตัว สู่เจ้าของบัลลงดอร์
กว่าจะมาถึงวันที่ได้ยืนถือลูกบอลทองคำ เคนผ่านช่วงที่ต้องออกไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อหาโอกาสลงสนาม ก่อนกลับมาสร้างชื่อกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และย้ายไปบาเยิร์นในปี 2023 เพื่อไล่ล่าความสำเร็จอีกขั้น
หลังรับรางวัล เจ้าตัวขอบคุณบรรดาโค้ชที่เคยร่วมงาน สเปอร์ส และเคต ภรรยาของเขา พร้อมฝากข้อความถึงเด็ก ๆ ที่ฝันอยากประสบความสำเร็จว่า
“ผมไม่ใช่เด็กที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดทันที ผมต้องผ่านช่วงเวลาที่ตกต่ำ และต้องหาทางของตัวเอง”
สำหรับเคน บัลลงดอร์ใบนี้จึงเป็นรางวัลของการเดินหน้าทำงานต่อ แม้เส้นทางจะใช้เวลานานกว่าที่หวังไว้ และในวัย 33 ปี เขาก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลสูงสุดของนักฟุตบอลเป็นครั้งแรกต่อหน้าแฟนบอลในบ้านเกิด
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