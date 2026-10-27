สาเหตุเสียชีวิต มิ้ว ซุปเปอร์จิ๋ว พิธีกรคนดัง สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชม แม้ตาบอดหนึ่งข้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 09:41 น.
สาเหตุเสียชีวืต พี่มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน

พี่ซุป เผยสาเหตุ พี่มิ้ว เมจิค อดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจซูเปอร์จิ๋ว เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน หลังสู้โรคเบาหวานรุนแรงหลายปีจนต้องสูญเสียการมองเห็นหนึ่งข้าง

แฟนรายการเด็กใจหาย หลังทราบข่าวการสูญเสีย “พี่มิ้ว เมจิค” อัจฉริยะนักมายากล หรือที่เด็ก ๆ คุ้นเคยกันในบทบาทอดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจแห่งรายการซูเปอร์จิ๋ว เสียชีวิตลงอย่างสงบ ท่ามกลางความเสียใจของแฟนรายการและเพื่อนพ้องในวงการ

ล่าสุด ซุป วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ หรือ “พี่ซุป ซูเปอร์จิ๋ว” ได้โพสต์ข้อความผ่านแสดงความอาลัยต่อเพื่อนร่วมงานคนสนิท พร้อมแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พี่มิ้วเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน อาการมีความรุนแรงมากจนไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาได้

โฆษณา

พี่ซุปให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วยครั้งนี้ คือโรคเบาหวานขั้นรุนแรงซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ของครอบครัว พี่มิ้วต้องต่อสู้กับโรคนี้มานานหลายปีจนสูญเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้าง แต่ถึงอย่างนั้นการแสดงมายากลและการมอบความสุขให้ผู้ชมไม่เคยลดน้อยลงเลย เสียงหัวเราะของเด็ก ๆ คือเครื่องหมายยืนยันความทุ่มเทของเขาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ พี่ซุปยังเล่าถึงความทรงจำที่มีต่อพี่มิ้วว่าเป็นคนที่ทำให้ตนแพ้ทางได้เสมอ แม้จะเห็นมุกตลกบนเวทีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20-30 รอบ ก็ยังกลั้นหัวเราะไม่อยู่ บางครั้งถึงกับต้องขำล่วงหน้า พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้โลกขาดคนสร้างความสุขไปหนึ่งคน ได้เวลาให้คนบนฟ้ากลั้นหัวเราะไม่อยู่กันบ้าง และฝากเทวดานางฟ้าช่วยดูแลน้องชายคนนี้ให้หลับฝันดี

ขณะเดียวกัน ทางเพจเฟซบุ๊ก 999magic ซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มคนรักมายากล ได้ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยเช่นกัน ระบุว่า พี่มิ้วเป็นเพื่อนนักมายากลที่มักจะมาร่วมงานมิตติ้งในช่วงยุคแรกเสมอ ปีนี้พี่มิ้วคงไม่สามารถมาสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้อีกแล้ว และขอให้ดวงวิญญาณของพี่มิ้วเดินทางไปสู่สุคติ

“มิ้ลค์ ซุปเปอร์จิ๋ว หัวหน้าแก๊งค์ขี้เกียจ ลูกเพจ999magic รุ่นแรก ๆ จะรู้จัก มิลค์ ซุปเปอร์จิ๋วดีครับ เป็นเพื่อนนักมายากลของผมที่มางานมิตติ้งในทุกครั้ง แต่ปีนี้มิ้ลค์คงมาสร้างเสียงหัวเราะให้พวกเราไม่ได้แล้วครับ มิ้ลค์ได้จากไปอย่างสงบแล้ว เมื่อซักครู่ที่ผ่านมา ขอให้มิ้ลค์ไปสู่สุขคติครับผม”

โฆษณา
พี่มิ้ว อดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจในรายการซูเปอร์จิ๋ว
ภาพจาก Facebook : Super10 ซูเปอร์จิ๋ว
มิ้ว ซุปเปอร์จิ๋ว
ภาพจาก Facebook : 999magic
พี่มิ้ว และพี่ซุป ซุปเปอร์จิ๋ว
ภาพจาก Facebook : พี่ซุป ซูเปอร์จิ๋ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 09:41 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่านอ่องเตรียมผ่าตัดเนื้องอกในสมองครั้งที่ 2

ท่านอ่อง ยอมรับกลัวมาก เตรียมผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ฝากชีวิตในมือทีมแพทย์

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69

เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
สรุปยอดบั้งไฟพญานาค 2569 จังหวัดหนองคาย คืนวันออกพรรษา 26 ตุลาคม

บั้งไฟพญานาค 2569 ขึ้นกี่ลูก เปิดยอดคืนออกพรรษา หนองคายลดลงจากปีก่อน

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
ถึงคิว "แฮร์รี เคน" ผงาดบัลลงดอร์ 2026 25 ปีที่รอคอย

ถึงคิว “แฮร์รี เคน” ผงาดบัลลงดอร์ 2026 25 ปีที่รอคอย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ท่านอ่องเตรียมผ่าตัดเนื้องอกในสมองครั้งที่ 2 ข่าว

ท่านอ่อง ยอมรับกลัวมาก เตรียมผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ฝากชีวิตในมือทีมแพทย์

59 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69

10 นาที ที่แล้ว
สรุปยอดบั้งไฟพญานาค 2569 จังหวัดหนองคาย คืนวันออกพรรษา 26 ตุลาคม ข่าว

บั้งไฟพญานาค 2569 ขึ้นกี่ลูก เปิดยอดคืนออกพรรษา หนองคายลดลงจากปีก่อน

18 นาที ที่แล้ว
ไมโครซอร์ฟ จ่อเลิกจ้าง 60,000 คน ลดต้นทุน เพราะ AI ทำแทนได้ เศรษฐกิจ

ไมโครซอร์ฟ จ่อเลิกจ้าง 60,000 คน ลดต้นทุน เพราะ AI ทำแทนได้

41 นาที ที่แล้ว
พี่มิ้ว ซูเปอร์จิ๋ว เสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ข่าว

ช็อกแฟนรายการ! มิ้ว ซุปเปอร์จิ๋ว อดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจ เสียชีวิตแล้ว หลังสู้โรคร้ายนานหลายปี

45 นาที ที่แล้ว
สิ้น นักแสดงอาวุโส "วอลเตอร์ โคนิก" เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี ปิดตำนานอีกหนึ่งลูกเรือ Star Trek บันเทิง

สิ้น นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี ปิดตำนานอีกหนึ่งลูกเรือ Star Trek

47 นาที ที่แล้ว
อาลัย เฟิร์ส The Parkansoon เพื่อนร่วมวงมอบเพลงเศร้า แทนทุกคำที่ยังไม่ได้บอก บันเทิง

เฟิร์ส The Parkansoon เสียชีวิต เพื่อนร่วมวงสุดอาลัย มอบเพลงเศร้าแทนคำที่ยังไม่ได้บอก

58 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 64,150 บาท

60 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า กอฟ กัญญ์นลิน เปิดแชตเพิ่ม ปมร้านกาแฟ เมนูมีราคา นัดเริ่มขาย 17 ต.ค. ข่าว

สรุปดราม่า กอล์ฟ กัญญ์นลิน เปิดแชตเพิ่ม ปมร้านกาแฟ เมนูมีราคา นัดเริ่มขาย 17 ต.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด อดีตนางงามดัง ดับปริศนาคาบ้านชายคนสนิท พี่ชายลั่น ไม่ใช่ตายธรรมชาติ ข่าวดารา

สลด อดีตนางงามดัง ดับปริศนาคาบ้านชายคนสนิท พี่ชายลั่น ไม่ใช่ตายธรรมชาติ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/11/69 มาแล้ว 19 ชุด วิเคราะห์ 2 ตัว 3 ตัว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนางเอก AV หายจากวงการ 12 ปี ล่าสุดเปิดความจริง ถูกคู่หมั้นติด GPS คุมชีวิต บันเทิง

อดีตนางเอก AV หายจากวงการ 12 ปี ล่าสุดเปิดความจริง ถูกคู่หมั้นติด GPS คุมชีวิต

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผวา! สาวเที่ยวมาเลเซีย รปภ. บุกห้องหวังขยี้กามกลางดึก รอดหวุดหวิดหลังงัดไหวพริบ ข่าวต่างประเทศ

ผวา! สาวเที่ยวมาเลเซีย รปภ. บุกห้องหวังขยี้กามกลางดึก รอดหวุดหวิดหลังงัดไหวพริบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้ประกาศข่าวถูกบังคับถอดกางเกงและบทนางเอก ข่าวต่างประเทศ

ฉาว! อดีตผู้ประกาศข่าว ร่ำไห้ ผู้ใหญ่สั่งเปลื้องผ้า แลกบทนางเอก ปฏิเสธขู่แบนงาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน ลูก 58 คน สุดท้ายเลี้ยงไม่ไหว บางคืนลูกต้องนอนหิว ข่าวต่างประเทศ

ชายอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน ลูก 58 คน สุดท้ายเลี้ยงไม่ไหว บางคืนลูกต้องนอนหิว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ดญ. 16 ถูกตร.ขัง 18 วัน ทั้งที่ไม่ผิด ทรมานจนขาดอาหารตาย นน.เหลือ 20 กิโล ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ ดญ. 16 ถูกตร.ขัง 18 วัน ทั้งที่ไม่ผิด ทรมานจนขาดอาหารตาย นน.เหลือ 20 กิโล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 26 ต.ค. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 26/10/69 ลิงก์ดูถ่ายทอดสด พร้อมสถิติวันจันทร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรปเปอร์ดัง ถูกแฉนอกใจหลังแต่งงาน 5 วัน คนปล่อยเรื่องกลับคำขอโทษ บันเทิง

แรปเปอร์ดัง ถูกแฉนอกใจหลังแต่งงาน 5 วัน คนปล่อยเรื่องกลับคำขอโทษ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารเพิ่งผ่าตัด โวยแอร์ไม่ช่วยยกกระเป๋าขึ้นเครื่อง แม้ขอความช่วยเหลือ 2 ครั้ง ข่าว

ผู้โดยสารเพิ่งผ่าตัด โวยแอร์ไม่ช่วยยกกระเป๋าขึ้นเครื่อง แม้ขอความช่วยเหลือ 2 ครั้ง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัดเที่ยวฮาโลวีน กรุงเทพ อีเว้นท์

แจกพิกัด ที่เที่ยวฮาโลวีน 2569 กรุงเทพ 11 งาน งานไหนเข้าฟรีบ้าง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที AF6 หกล้มเสียชีวิตกะทันหันที่จีน บันเทิง

สาเหตุเสียชีวิต “ที AF6” จากไปกะทันหันที่จีน แฟนเพลงเศร้า สูญเสียอดีตนักล่าฝัน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังผีต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ดูได้ทาง Netflix ภาพยนตร์

รวมลิสต์ 15 หนังผี หนังสยองขวัญ Netflix เซฟไว้ดูวันฮาโลวีน 2026

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้งความแอดมิน Godd Dam ข้อหาหนัก ข่าวการเมือง

แจ้งความแอดมิน Godd Dam ข้อหาหนัก พ.ร.บ.คอมฯ–ม.112 ปมสลิป 7 ล้าน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยะลาเตือน 3 อำเภอเฝ้าระวังคาร์บอมบ์-ลอบโจมตี ข่าว

ยะลา เตือน 3 อำเภอ ระวังคาร์บอมบ์-ลอบโจมตี หลังคนร้ายเริ่มก่อกวน เผายางรถยนต์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค อาร์มสตรอง นักมวยปล้ำ WWF เสียชีวิต ข่าวดารา

สิ้นตำนานสังเวียน! แจ็ค อาร์มสตรอง นักมวยปล้ำ WWF เสียชีวิต หลังป่วยหนักถึงขั้นตัดขา

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเพิ่งรู้! “กอล์ฟ กัญญ์นลิน” อินฟลูฯ สายวิ่ง เคยเป็นนางเอก “รักเอาอยู่” คู่ฟิล์ม รัฐภูมิ