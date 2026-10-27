สาเหตุเสียชีวิต มิ้ว ซุปเปอร์จิ๋ว พิธีกรคนดัง สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชม แม้ตาบอดหนึ่งข้าง
พี่ซุป เผยสาเหตุ พี่มิ้ว เมจิค อดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจซูเปอร์จิ๋ว เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน หลังสู้โรคเบาหวานรุนแรงหลายปีจนต้องสูญเสียการมองเห็นหนึ่งข้าง
แฟนรายการเด็กใจหาย หลังทราบข่าวการสูญเสีย “พี่มิ้ว เมจิค” อัจฉริยะนักมายากล หรือที่เด็ก ๆ คุ้นเคยกันในบทบาทอดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจแห่งรายการซูเปอร์จิ๋ว เสียชีวิตลงอย่างสงบ ท่ามกลางความเสียใจของแฟนรายการและเพื่อนพ้องในวงการ
ล่าสุด ซุป วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ หรือ “พี่ซุป ซูเปอร์จิ๋ว” ได้โพสต์ข้อความผ่านแสดงความอาลัยต่อเพื่อนร่วมงานคนสนิท พร้อมแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พี่มิ้วเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน อาการมีความรุนแรงมากจนไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาได้
พี่ซุปให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วยครั้งนี้ คือโรคเบาหวานขั้นรุนแรงซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ของครอบครัว พี่มิ้วต้องต่อสู้กับโรคนี้มานานหลายปีจนสูญเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้าง แต่ถึงอย่างนั้นการแสดงมายากลและการมอบความสุขให้ผู้ชมไม่เคยลดน้อยลงเลย เสียงหัวเราะของเด็ก ๆ คือเครื่องหมายยืนยันความทุ่มเทของเขาได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ พี่ซุปยังเล่าถึงความทรงจำที่มีต่อพี่มิ้วว่าเป็นคนที่ทำให้ตนแพ้ทางได้เสมอ แม้จะเห็นมุกตลกบนเวทีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20-30 รอบ ก็ยังกลั้นหัวเราะไม่อยู่ บางครั้งถึงกับต้องขำล่วงหน้า พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้โลกขาดคนสร้างความสุขไปหนึ่งคน ได้เวลาให้คนบนฟ้ากลั้นหัวเราะไม่อยู่กันบ้าง และฝากเทวดานางฟ้าช่วยดูแลน้องชายคนนี้ให้หลับฝันดี
ขณะเดียวกัน ทางเพจเฟซบุ๊ก 999magic ซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มคนรักมายากล ได้ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยเช่นกัน ระบุว่า พี่มิ้วเป็นเพื่อนนักมายากลที่มักจะมาร่วมงานมิตติ้งในช่วงยุคแรกเสมอ ปีนี้พี่มิ้วคงไม่สามารถมาสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้อีกแล้ว และขอให้ดวงวิญญาณของพี่มิ้วเดินทางไปสู่สุคติ
“มิ้ลค์ ซุปเปอร์จิ๋ว หัวหน้าแก๊งค์ขี้เกียจ ลูกเพจ999magic รุ่นแรก ๆ จะรู้จัก มิลค์ ซุปเปอร์จิ๋วดีครับ เป็นเพื่อนนักมายากลของผมที่มางานมิตติ้งในทุกครั้ง แต่ปีนี้มิ้ลค์คงมาสร้างเสียงหัวเราะให้พวกเราไม่ได้แล้วครับ มิ้ลค์ได้จากไปอย่างสงบแล้ว เมื่อซักครู่ที่ผ่านมา ขอให้มิ้ลค์ไปสู่สุขคติครับผม”
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