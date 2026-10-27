ไมโครซอร์ฟ จ่อเลิกจ้าง 60,000 คน ลดต้นทุน เพราะ AI ทำแทนได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 09:21 น.
ไมโครซอร์ฟ จ่อเลิกจ้าง 60,000 คน ลดต้นทุน เพราะ AI ทำแทนได้

Microsoft เปิดโครงการสมัครใจลาออกให้พนักงานราว 60,000 คน หรือประมาณ 27% ของพนักงานทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และอินเดีย ท่ามกลางการควบคุมต้นทุน ให้ไปทุ่มเงินลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ AI โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอยู่

เอมี โคลแมน รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของ Microsoft ประกาศโครงการ Voluntary Exit Offer หรือ VEO ผ่านข้อความถึงพนักงานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ระบุว่า บริษัทต้องการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่กำลังพิจารณาอนาคตการทำงานนอกองค์กร สามารถออกจากงานพร้อมรับการสนับสนุนทางการเงินและความช่วยเหลือในการวางแผนอาชีพ

โครงการนี้เปิดเป็นช่วงเวลาจำกัด สำหรับพนักงานระดับตำแหน่งภายในบริษัทตั้งแต่ Level 70 ลงมา เฉพาะทีมที่เข้าร่วม โดยแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาจากความสำคัญทางธุรกิจ ภาระงานที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้า และความต้องการกำลังคน จึงไม่ได้เปิดให้พนักงานทุกคนในทั้งสี่ประเทศเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

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ทีมที่มีพนักงานได้รับข้อเสนอครอบคลุมงานด้านประสบการณ์ใช้งาน AI, Copilot, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, Xbox และ Windows + Devices ขณะที่บางหน่วยงาน เช่น การตลาด ธุรกิจเชิงพาณิชย์ และความปลอดภัย ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เข้าร่วม

การเสนอแพ็กเกจครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ Microsoft วางแผนรายจ่ายลงทุนในปีปฏิทิน 2569 ไว้ราว 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งต้องใช้ทั้งศูนย์ข้อมูลและชิปประมวลผล บริษัทจึงเผชิญแรงกดดันให้บริหารต้นทุนควบคู่กับการลงทุนเพื่อเติบโต

อย่างไรก็ตาม จำนวน 60,000 คนเป็นจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์รับข้อเสนอ ไม่ใช่จำนวนที่บริษัทประกาศเลิกจ้างหรือจำนวนผู้ตอบรับลาออกแล้ว ส่วนประกาศอย่างเป็นทางการยังไม่ได้เปิดเผยยอดผู้เข้าร่วมและรายละเอียดเงินชดเชยทั้งหมด

สำหรับเหตุผลของโครงการ โคลแมนระบุว่าเป็นอีกทางเลือกให้หน่วยงานปรับกำลังคนตามความต้องการที่เปลี่ยนไป โดยประกาศไม่ได้ระบุว่า AI สามารถทำงานแทนพนักงานที่ได้รับข้อเสนอทั้งหมดแล้ว

อ้างอิงจาก : GeekWire

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 09:21 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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