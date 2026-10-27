เพิ่งรู้! “กอล์ฟ กัญญ์นลิน” อินฟลูฯ สายวิ่ง เคยเป็นนางเอก “รักเอาอยู่” คู่ฟิล์ม รัฐภูมิ
ย้อนอีกบทบาทของกอล์ฟ กัญญ์นลิน ก่อนเป็นที่รู้จักในวงการกีฬา เคยแสดงหนังรักประกบฟิล์ม รัฐภูมิ และร่วมงานหม่ำ จ๊กมก ใน "คู่แรด" รวมถึงหนังสยองขวัญ "ทองสุก 13"
คนที่ติดตาม “กอล์ฟ กัญญ์นลิน อิทธิวัชรศิลป์” ผ่านคอนเทนต์วิ่ง ปั่นจักรยาน และออกกำลังกาย อาจคุ้นกับภาพสาวสปอร์ตบนสนามมากกว่าบนจอภาพยนตร์ แต่ก่อนจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬา เธอเคยรับบทนางเอกหนังรัก “รักเอาอยู่” ประกบ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ มาแล้ว
ผลงานเรื่องนี้เข้าฉายในปี 2555 โดยกอล์ฟใช้ชื่อในการทำงานช่วงนั้นว่า “กอล์ฟ ณัฐภัสสรา อดุลยาเมธาสิริ” รับบท “เม่ยสุ่ย” หรือ “สุ่ย” สาวทำงานโฆษณาสุดห้าว ส่วนฟิล์มรับบท “ถุง” หนุ่มพนักงานบริษัทขี้บ่น ทั้งคู่ได้พบกันท่ามกลางเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ก่อนความสัมพันธ์จะค่อย ๆ พัฒนาจากคู่กัดเป็นความรัก
จุดเด่นของ รักเอาอยู่ คือการนำเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 มาเป็นฉากหลังของเรื่อง ผู้ชมจึงได้เห็นทั้งบรรยากาศการเป็นจิตอาสา การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในช่วงน้ำท่วม ควบคู่กับเรื่องรักของพระนาง โดยฟิล์มยังร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้กับ พจน์ อานนท์ ด้วย
นอกจากหนังรักประกบฟิล์มแล้ว กอล์ฟยังเคยร่วมแสดงใน “คู่แรด” ปี 2550 ภาพยนตร์แอ็กชันคอมเมดี้ที่มี หม่ำ จ๊กมก และเซกิ โอเซกิ เป็นนักแสดงนำ เธอรับบท “หมวดแพท” ตำรวจสาวที่เข้ามาช่วยสืบคดี และกลายเป็นคู่แข่งเรื่องหัวใจของลิลลี่ ตัวละครที่หม่ำรับบท
ส่วนแฟนหนังสยองขวัญอาจจำเธอได้จาก “ทองสุก 13” ปี 2556 ในบท “บีม” นอกจากนี้ยังมีผลงานอย่าง “มอ๘” “หอแต๋วแตก แหกมว๊ากมว๊ากกก” และ “ตายโหงตายเฮี้ยน” ทำให้เส้นทางบันเทิงของเธอมีทั้งหนังวัยรุ่น หนังตลก และหนังผี
กอล์ฟเริ่มเข้าสู่วงการจากการชนะประกวด Tea Tree Facial Foam หนุ่มสาวหน้าใส ปี 2005 ก่อนมีงานถ่ายแบบ โฆษณา มิวสิกวิดีโอ และภาพยนตร์ตามมา สำหรับชื่อที่แฟน ๆ อาจเคยได้ยิน ยังมีทั้ง “กอล์ฟ ณัฐภัสสรา” และ “กอล์ฟ สุรัมภา” ก่อนใช้ชื่อกัญญ์นลินในปัจจุบัน
จุดเริ่มต้นของการหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง มาจากความตั้งใจลดน้ำหนักและดูแลรูปร่าง เมื่อเพื่อนชวนปั่นจักรยาน เธอจึงได้ลองและค่อย ๆ ฝึกฝนจนเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบ ก่อนต่อยอดไปสู่ การวิ่ง ว่ายน้ำ และการแข่งขันไตรกีฬา ซึ่งรวมกีฬาทั้งสามประเภทเข้าด้วยกัน
จากอดีตนักแสดง กอล์ฟจึงมีอีกบทบาทในฐานะอินฟลูเอนเซอร์สายสปอร์ต ถ่ายทอดเรื่องกีฬา การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ผ่านช่องทาง Golf Kannalin ขณะที่คนในวงการจักรยานรู้จักเธอในฉายา “นางฟ้านักปั่น”
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