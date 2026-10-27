ไรเดอร์แสบ อัดคลิปโยนถุงฉี่ ใส่วินมอเตอร์ไซค์ใต้ BTS สยาม โพสต์ลงโซเชียล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 09:39 น.
ไรเดอร์แสบ อัดคลิปโยนถุงฉี่ ใส่วินมอเตอร์ไซค์ใต้ BTS สยาม โพสต์ลงโซเชียล

คลิปชัด! 2 ไรเดอร์แสบ อัดคลิปโยนถุงฉี่ ใส่วินมอเตอร์ไซค์จอดรอรับลูกค้าใต้ BTS สยาม โพสต์ลงโซเชียล ก่อนวิ่งหลบหนี

เพจเฟซบุ๊ก Taladlangnews – ตลาดล่างนิวส์ โพสต์คลิปวิดีโอวัยรุ่น 2 รายขณะขึ้นบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสยาม โดยรายหนึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอ ส่วนอีกรายถือถุงพลาสติกที่บรรจุของเหลวก่อนจะปล่อยลงด้านล่างที่มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์จอดรอผู้โดยสารด้านล่าง พร้อมกับอัปโหลดคลิปดังกล่าวลงโซเชียลมีเดีย

เพจดังกล่าวระบุว่า “2 ไรเดอร์แสบบุกขึ้น BTS สยาม ก่อเหตุโยนถุงฉี่ใส่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอรับลูกค้าอยู่ด้านล่าง โดยมีเพื่อนทำหน้าที่ถ่ายคลิป ก่อนจะวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจึงอัพสตอรี่โชว์กันอย่างสนุกสนานพร้อมใส่แคปชั่น #ตัวนี้ดื้อจัด”

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ไรเดอร์กำลังโยนถุงฉี่ใส่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ด้านล่าง BTS สยาม
FB/ Taladlangnews – ตลาดล่างนิวส์

นอกจากนี้เพจยังได้แนบภาพซึ่งระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุ พร้อมเบาะแสเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุวิ่งรถบริเวณพื้นที่นานา ขณะที่ชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก อาทิ

“ตุยเพราะเพื่อน เพราะคลิป ตร.บอกไม่ต้องเปิดกล้องดูให้เสียเวลา” , “ถามคำนึงทำทำไม” , “กินน้ำเยอะหน่อยนะ เป็นห่วงสุขภาพ เหลืองเชียว” , “รีบไปขอโทษพี่วินนะทำแบบนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่น่ารักอ่ะง๊าบ”

ขณะที่วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่เผยว่า จุดเกิดเหตุไม่ใช่ที่จอดประจำของวินมอเตอร์ไซค์หรือ GRAB เป็นเพียงจุดจอดรอผู้โดยสารชั่วคราว การโยนสิ่งของลงมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่เหมาะสม เพราะที่นี่เป็นใจกลางเมืองและเป็นแหล่งท่องเที่ยว วินกังวลว่านักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์จะมองอย่างไร และมองว่าการกระทำแบบนี้ทำให้เสื่อมเสีย

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ส่วนทาง สน.ปทุมวัน เผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวัน แต่ตำรวจเห็นเหตุการณ์ในคลิปแล้ว และมองว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ฐานรังแก คุกคาม หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะหากทำในที่สาธารณะหรือต่อหน้าคนอื่น มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ที่มา: FB/ Taladlangnews – ตลาดล่างนิวส์ , ครอบครัวข่าว3

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 09:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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