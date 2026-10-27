สิ้น นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี ปิดตำนานอีกหนึ่งลูกเรือ Star Trek
สิ้น นักแสดงอาวุโส “วอลเตอร์ โคนิก” ผู้รับบท พาเวล เชคอฟ ในซีรีส์ดัง เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี ปิดตำนานอีกหนึ่งลูกเรือ Star Trek
นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันอีกครั้งในวงการบันเทิงฮอลลีวูด เมื่อ “วอลเตอร์ โคนิก” (Walter Koenig) นักแสดงอาวุโส ผู้โด่งดังจากบทบาท พาเวล เชคอฟ นายทหารประจำยาน USS Enterprise ในซีรีส์ระดับตำนาน StarTrek ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ภายในบ้านพักย่านนอร์ทฮอลลีวูด นครลอสแอนเจลิส โดยมีลูกสาวและหลานสาวอยู่เคียงข้าง สิริอายุ 90 ปี
ทางด้าน Galactic Productions ต้นสังกัดของ วอลเตอร์ โคนิก ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้า พร้อมร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอีกหนึ่งนักแสดงน้ำดีในวงการบันเทิงฮอลลีวูด ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า
“วันนี้เราขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ วอลเตอร์ โคนิก (Walter Koenig) ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ ความอบอุ่น การแสดงอันน่าจดจำของเขาได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับแฟน ๆ หลายต่อหลายรุ่นทั่วโลก เขาเสียชีวิตด้วยโรคชราที่บ้านในย่านนอร์ทฮอลลีวูดเมื่อคืนที่ผ่านมา (25 ต.ค. 69) โดยมีลูกสาวและหลานสาวคอยดูแลอยู่ใกล้ ๆ
วอลเตอร์ เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีจากบทบาทอันโดดเด่นในฐานะ พาเวล เชคอฟ (Pavel Chekov) ในซีรีส์ Star Trek: The Original Series เขาได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมด้วยความมองโลกในแง่ดี อารมณ์ขัน และจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย
นอกเหนือจาก Star Trek แล้ว เส้นทางอาชีพอันยาวนานและทรงเกียรติของเขายังแสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านในฐานะนักแสดงและความรักอันแท้จริงที่มีต่องานแสดง พรสวรรค์อันโดดเด่นของเขายังคงเปล่งประกายในบั้นปลายชีวิต โดยผลงานล่าสุดของเขา คือการร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Mr. Fleischmann ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลแพลตตินัม (Platinum Award) สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากงานประกาศรางวัล 2026 Independent Shorts Awards ซึ่งถือเป็นการยกย่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับชีวิตที่อุทิศให้กับงานแสดง
มรดกที่ วอลเตอร์ ทิ้งไว้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบนหน้าจอ หรือการปรากฎตัวในงานต่าง ๆ นับไม่ถ้วน หรือการมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับแฟนคลับของเขา แต่เขาได้แบ่งปันความใจดี ไหวพริบ และความซาบซึ้งใจให้กับทุกคนที่มีโอกาสได้พบกับเขา เขารอบรู้และเข้าใจว่า Star Trek มีความหมายอย่างไรต่อผู้คน และเปิดการรวมกลุ่มของแฟน ๆ ผู้คลั่งไคล้ที่เติบโตขึ้นรอบตัวอย่างอบอุ่น
ในนามของพวกเราทุกคน เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานของวอลเตอร์ และแฟนๆ นับล้านคนที่เคยได้รับความประทับใจจาก วอลเตอร์ มาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ขอบคุณสำหรับความทรงจำ แรงบันดาลใจ และขอบคุณที่นำพาพวกเราไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นในแบบที่น้อยคนนักจะไปถึง ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ”
ประวัตินักแสดงผู้ล่วงลับ “วอลเตอร์ มาร์วิน โคนิก”
วอลเตอร์ มาร์วิน โคนิก (Walter Marvin Koenig) เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2479 ที่ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ พ่อแม่ของวอลเตอร์เป็นผู้อพยพ ชาวยิวรัสเซียจากสหภาพโซเวียต ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในลิทัวเนียก่อนที่จะอพยพ และพวกเขาย่อนามสกุลจากเคอนิกส์เบิร์กเป็นโคนิก
วอลเตอร์ เข้าเรียนที่ Grinnell College ใน กรินเนลล์ รัฐไอโอวา โดยเรียนวิชา เตรียมแพทย์ ก่อนที่จะย้ายไปเรียนที่UCLAและได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยา จากนั้นอาจารย์ท่านหนึ่งได้สนับสนุนให้ วอลเตอร์ ไปเป็นนักแสดง เขาจึงเข้ามาเรียนที่ Neighborhood Playhouse School of the Theatre ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนการแสดงระดับมืออาชีพ ใน นิวยอร์กซิตี้ ร่วมกับเพื่อนนักเรียนอย่าง เด็บเนย์ โคลแมน (Dabney Coleman), คริสโตเฟอร์ ลอยด์ (Christopher Lloyd) และ เจมส์ เอ็ดมันต์ คาน (James Caan)
ผลงานแรกของ วอลเตอร์ โคนิก ในฐานะนักแสดง คือ ซีรีส์ The Lieutenant ผลงานการผลิตทางโทรทัศน์เรื่องแรกของ Gene Roddenberry โดย วอลเตอร์ รับบทเป็น จ่าสิบเอก John Delwn แห่งนาวิกโยธินสหรัฐฯ ออกอากาศทางช่อง NBC ในปี 1963–1964
ต่อมาในปี 1964 วอลเตอร์ รับบทเป็นหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นในนิวยอร์กซิตี้ ในการดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง Memos from Purgatory ของ Harlan Ellison
ต่อมา วอลเตอร์ ได้รับบทเป็น นายทหารพาเวล เชคอฟ นักเดินเรือบน ยาน USS Enterprise ในซีรีส์โทรทัศน์ Star Trek ต้นฉบับ และรับบทนี้ต่อเนื่องในภาพยนตร์ทุกเรื่องที่มีนักแสดงชุดเดิม รวมถึงStar Trek Generations ด้วย เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงเพียงสองคนที่มาออดิชั่น และได้รับบทเชคอฟแทบจะในทันที นั่นเป็นเพราะ วอลเตอร์ มีหน้าตาคล้ายกับเดวี่ โจนส์ นักแสดงและนักร้องชาวอังกฤษ จากวงเดอะมังกีส์ ผู้สร้างจึงหวังว่า วอลเตอร์ จะสามารถเพิ่มเสน่ห์ให้กับ Star Trek ได้อย่างดี
วอลเตอร์ โคนิก ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Saturn Award สาขา นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ Star Trek II: The Wrath of Khan และ Star Trek IV: The Voyage Home
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อ้างอิงจาก : FB Galactic Productions – An Appearance Agency, wikipedia