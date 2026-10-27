ช็อกแฟนรายการ! มิ้ว ซุปเปอร์จิ๋ว อดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจ เสียชีวิตแล้ว หลังสู้โรคร้ายนานหลายปี
อาลัย ‘พี่มิ้ว เมจิค’ อัจฉริยะนักมายากล และอดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจในรายการซูเปอร์จิ๋ว เสียชีวิตแล้ว ‘พี่ซุป’ เผยสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ทีมงานซูเปอร์จิ๋ว ขอร่วมระลึกถึงและไว้อาลัยแด่ “พี่มิ้ว” อัจฉริยะนักมายากล และอดีตหัวหน้าแก๊งขี้เกียจในรายการซูเปอร์จิ๋ว ขอบคุณรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และแรงบันดาลใจมากมายที่พี่มิ้วได้มอบให้กับน้อง ๆ และพวกเราทุกคนเสมอมา เรื่องราวและความทรงจำดี ๆ จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะ
ทีมงานขอส่งความห่วงใยและกำลังใจอย่างที่สุดให้กับครอบครัวและคนที่รักของพี่มิ้วด้วยนะคะ
ขณะที่ ซุป วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ หรือ พี่ซุป ซูเปอร์จิ๋ว โพสต์ข้อความอาลัยถึงเพื่อนร่วมงาน ระบุว่า “หนึ่งในคนที่ผมแพ้ทางที่สุด ทั้ง ๆ ที่ดูเขาแสดงเห็นจังหวะมุกของเขามาไม่ต่ำกว่า 20-30 รอบ แต่ทุกครั้ง…ก็มักจะเก็บอาการกลั้นหัวเราะไม่อยู่ แม้จะอยู่บนเวทีเดียวกัน บางทีก็ขำไปก่อนล่วงหน้า พี่มิ้ว เมจิค หรือที่เด็ก ๆ เมื่อสิบกว่าปีก่อนรู้จักเขาในฉายา “หัวหน้าแก๊งค์ขี้เกียจ”
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา มิ้วเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันด้วยความรุนแรงของอาการ ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ หนึ่งในปัจจัยที่อาจมีส่วนกับอาการครั้งนี้ คือเบาหวานขั้นรุนแรง ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ของครอบครัว มิ้วอยู่กับโรคนี้มาหลายปี เขาสู้…เต็มที่ แม้เบาหวานจะทำให้ตาข้างหนึ่งของมิ้วบอด ด้วยดวงตาที่มองเห็นเพียงข้างเดียว การแสดงของมิ้วไม่เคยตก เสียงหัวเราะของเด็ก ๆ และความสุขของผู้ชมคือเครื่องหมายยืนยันที่ดีที่สุด
วันนี้มิ้วจากพวกเราไปแล้วด้วยอาการสงบ…โลกมนุษย์ขาดคนสร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะไปหนึ่งคน ได้เวลาคนบนฟ้ากลั้นหัวเราะไม่อยู่กันบ้างแล้ว ฝากเทวดา นางฟ้า ดูแลน้องผมด้วยนะครับ มิ้วจะอยู่ในความทรงจำ ของทุกคนที่เคยยิ้ม เพราะมิ้ว…ตลอดไป หลับฝันดีนะน้อง
พี่ซุป”
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