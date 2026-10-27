เฟิร์ส The Parkansoon เสียชีวิต เพื่อนร่วมวงสุดอาลัย มอบเพลงเศร้าแทนคำที่ยังไม่ได้บอก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 09:14 น.
อาลัย เฟิร์ส The Parkansoon เพื่อนร่วมวงมอบเพลงเศร้า แทนทุกคำที่ยังไม่ได้บอก

เพื่อนร่วมวง The Parkansoon (พากันสูน) โพสต์อาลัยการจากไปของ เฟิร์ส The Parkansoon หรือ เฟิร์ส พากันสูน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 พร้อมเผยภาพความทรงจำและมอบเพลงแปลงชื่อ ไกลเกินบอก เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่ยังไม่ได้พูดกับเพื่อนผู้ล่วงลับ ก่อนขอบคุณเฟิร์สที่ร่วมสร้างวงดนตรีมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนประสบความสำเร็จในวันนี้

บัญชีโซเชียลมีเดีย theparkansoonband เผยแพร่ข้อความไว้อาลัยเฟิร์ส พร้อมภาพถ่ายในช่วงเวลาที่เคยอยู่ร่วมกัน โดยระบุว่า “RIP ขอให้มึงหลับให้สบายนะเฟิร์ส ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำและช่วงเวลาดี ๆ ที่ผ่านมา ถึงวันนี้จะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกแล้ว แต่เรื่องราวของมึงจะยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ ขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะเฟิร์ส”

นอกจากข้อความอำลา สมาชิกวงยังนำเพลงแปลง ไกลเกินบอก มามอบให้เฟิร์ส เนื้อเพลงกล่าวถึงความรู้สึกของคนที่สูญเสียบุคคลสำคัญไปก่อนจะมีโอกาสกล่าวคำลา ทั้งคำขอบคุณ คำขอโทษ และคำบอกรักที่ไม่สามารถส่งไปถึงกันได้อีก พร้อมสื่อถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าทำตามความฝันที่เคยมีร่วมกัน

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เสียชีวิต เฟิร์ส The Parkansoon หลับให้สบายนะ
theparkansoonband

ทางวงเขียนข้อความกำกับเพลงว่า “ขอมอบเพลงนี้เพื่อไว้อาลัยแด่เฟิร์ส ขอให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของทุกคำที่ยังไม่ได้บอก” พร้อมติดแฮชแท็ก #ไว้อาลัย #เฟิร์สพากันสูน #พากันสูน #เพลงแปลง และ #ไกลเกินบอก

ต่อมาสมาชิกวงได้โพสต์ข้อความถึงเฟิร์สอีกครั้ง โดยย้อนถึงช่วงเวลาที่ร่วมสร้างผลงานดนตรีและเติบโตมาด้วยกัน พร้อมขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของวงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

“RIP นะเฟิร์ส หลับให้สบายนะ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่เริ่ม จนตอนนี้วงเราเดินมาไกลมาก ขอบคุณมึงที่เดินมาส่งพวกเราจนถึงตรงนี้นะ”

rip เฟิร์ส
theparkansoonband

สำหรับพิธีศพ สมาชิกวงแจ้งว่า วันที่ 26 ตุลาคม มีพิธีรดน้ำศพเฟิร์ส เวลา 16.00 น. ที่วัดบางนา (หลวงปู่เส็ง) จังหวัดปทุมธานี พร้อมขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจ

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ส่วนวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 ทางวงเชิญชวนเพื่อน ศิลปิน และแฟนเพลงมาร่วมไว้อาลัยเฟิร์สที่วัดบางนา โดยแจ้งว่า Wake จะเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมหนึ่งคืน ท่ามกลางข้อความแสดงความอาลัยจากคนในวงการบันเทิงและผู้ติดตามผลงานของวง

เสียชีวิต เฟิร์ส The Parkansoon จากไป
firxtaiid

สำหรับ The Parkansoon หรือ พากันสูน เป็นวงดนตรีและกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ในการนำเพลงดังมาแปลงเนื้อร้องใหม่ในสไตล์ร็อก ผสมอารมณ์ขันและเรื่องราวใกล้ตัว จนมีผลงานได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์

หนึ่งในผลงานช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ เพลงแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งนำเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่าผ่านเนื้อเพลง ก่อนที่สมาชิกวงจะสูญเสียเฟิร์ส ผู้ร่วมเดินทางสร้างผลงานมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม ทางวงยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของเฟิร์สผ่านข้อความไว้อาลัยที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 09:14 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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