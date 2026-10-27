เฟิร์ส The Parkansoon เสียชีวิต เพื่อนร่วมวงสุดอาลัย มอบเพลงเศร้าแทนคำที่ยังไม่ได้บอก
เพื่อนร่วมวง The Parkansoon (พากันสูน) โพสต์อาลัยการจากไปของ เฟิร์ส The Parkansoon หรือ เฟิร์ส พากันสูน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 พร้อมเผยภาพความทรงจำและมอบเพลงแปลงชื่อ ไกลเกินบอก เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่ยังไม่ได้พูดกับเพื่อนผู้ล่วงลับ ก่อนขอบคุณเฟิร์สที่ร่วมสร้างวงดนตรีมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนประสบความสำเร็จในวันนี้
บัญชีโซเชียลมีเดีย theparkansoonband เผยแพร่ข้อความไว้อาลัยเฟิร์ส พร้อมภาพถ่ายในช่วงเวลาที่เคยอยู่ร่วมกัน โดยระบุว่า “RIP ขอให้มึงหลับให้สบายนะเฟิร์ส ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำและช่วงเวลาดี ๆ ที่ผ่านมา ถึงวันนี้จะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกแล้ว แต่เรื่องราวของมึงจะยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ ขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะเฟิร์ส”
นอกจากข้อความอำลา สมาชิกวงยังนำเพลงแปลง ไกลเกินบอก มามอบให้เฟิร์ส เนื้อเพลงกล่าวถึงความรู้สึกของคนที่สูญเสียบุคคลสำคัญไปก่อนจะมีโอกาสกล่าวคำลา ทั้งคำขอบคุณ คำขอโทษ และคำบอกรักที่ไม่สามารถส่งไปถึงกันได้อีก พร้อมสื่อถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าทำตามความฝันที่เคยมีร่วมกัน
ทางวงเขียนข้อความกำกับเพลงว่า “ขอมอบเพลงนี้เพื่อไว้อาลัยแด่เฟิร์ส ขอให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของทุกคำที่ยังไม่ได้บอก” พร้อมติดแฮชแท็ก #ไว้อาลัย #เฟิร์สพากันสูน #พากันสูน #เพลงแปลง และ #ไกลเกินบอก
ต่อมาสมาชิกวงได้โพสต์ข้อความถึงเฟิร์สอีกครั้ง โดยย้อนถึงช่วงเวลาที่ร่วมสร้างผลงานดนตรีและเติบโตมาด้วยกัน พร้อมขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของวงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
“RIP นะเฟิร์ส หลับให้สบายนะ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่เริ่ม จนตอนนี้วงเราเดินมาไกลมาก ขอบคุณมึงที่เดินมาส่งพวกเราจนถึงตรงนี้นะ”
สำหรับพิธีศพ สมาชิกวงแจ้งว่า วันที่ 26 ตุลาคม มีพิธีรดน้ำศพเฟิร์ส เวลา 16.00 น. ที่วัดบางนา (หลวงปู่เส็ง) จังหวัดปทุมธานี พร้อมขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจ
ส่วนวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 ทางวงเชิญชวนเพื่อน ศิลปิน และแฟนเพลงมาร่วมไว้อาลัยเฟิร์สที่วัดบางนา โดยแจ้งว่า Wake จะเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมหนึ่งคืน ท่ามกลางข้อความแสดงความอาลัยจากคนในวงการบันเทิงและผู้ติดตามผลงานของวง
สำหรับ The Parkansoon หรือ พากันสูน เป็นวงดนตรีและกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ในการนำเพลงดังมาแปลงเนื้อร้องใหม่ในสไตล์ร็อก ผสมอารมณ์ขันและเรื่องราวใกล้ตัว จนมีผลงานได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์
หนึ่งในผลงานช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ เพลงแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งนำเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่าผ่านเนื้อเพลง ก่อนที่สมาชิกวงจะสูญเสียเฟิร์ส ผู้ร่วมเดินทางสร้างผลงานมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
อย่างไรก็ตาม ทางวงยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของเฟิร์สผ่านข้อความไว้อาลัยที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
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