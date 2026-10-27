สรุปดราม่า กอล์ฟ กัญญ์นลิน เปิดแชตเพิ่ม ปมร้านกาแฟ เมนูมีราคา นัดเริ่มขาย 17 ต.ค.
เปิดบทสนทนาย้อนหลัง 4 เดือน ระหว่างผู้จัดการกอล์ฟ กับผู้จัดการร้าน พบส่งเมนูพร้อมราคา แจ้งวันเริ่มขาย 17 ต.ค. ขณะที่กอฟยอมรับผิดเรื่องขายเกินเวลา แต่ยังมีข้อโต้แย้งเรื่องข้อตกลงใช้พื้นที่
ดราม่า กอล์ฟ กัญญ์นลิน อินฟลูเอนเซอร์ กับร้านกาแฟคู่กรณี มีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2569 หลังจากกอล์ฟโพสต์ชี้แจงพร้อมภาพแชตบางส่วน เพื่อยืนยันว่าทางร้านรับรู้เรื่องการขายกาแฟ ก่อนมีการเปิดเผยบทสนทนาเพิ่มเติมระหว่าง คุณโอ๊ต ผู้จัดการของกอล์ฟ กับผู้จัดการร้าน ซึ่งพบว่าทั้งสองฝ่ายติดต่อประสานงานกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม มีการส่งเมนูพร้อมราคา และแจ้งวันเริ่มขายอย่างชัดเจน
ข้อพิพาทเริ่มจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเรื่องการใช้พื้นที่ร้านสำหรับกิจกรรมวิ่งช่วงเช้า ฝั่งร้านระบุว่า อนุญาตให้กอล์ฟ นำกาแฟกระป๋องมาแนะนำแก่นักวิ่ง ไม่ได้ตกลงให้เช่าพื้นที่เปิดร้านกาแฟ และกำหนดให้กิจกรรมสิ้นสุดภายในเวลา 09.00 น. แต่ภายหลังกลับพบว่ามีการนำเครื่องชงกาแฟ ถังน้ำแข็ง และบาริสต้าเข้ามาขายสินค้า
กอล์ฟ จึงออกมาชี้แจงว่า ทีมงานเคยแจ้งรายละเอียดการขายกาแฟกับทางร้านมาก่อน พร้อมเปิดหลักฐานการสนทนา
อย่างไรก็ตาม ภาพแชตที่เผยแพร่ในครั้งแรกยังไม่ครอบคลุมบทสนทนาทั้งหมด จึงมีการนำข้อความเพิ่มเติมมาเปิดเผยเพื่อให้เห็นลำดับเหตุการณ์
จากไทม์ไลน์ที่กอล์ฟจัดทำ การติดต่อเริ่มขึ้นวันที่ 6 กรกฎาคม ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเสนอแนวคิดทำกิจกรรมร่วมกัน ต่อมาวันที่ 8 กรกฎาคม มีการพูดคุยเรื่องเมนูอาหารสำหรับนักวิ่งช่วงเช้า
วันที่ 10 และ 14 กรกฎาคม มีการหารือแนวทางทำธุรกิจร่วมกัน ทั้งเรื่องพื้นที่ กิจกรรม และการแบ่งหน้าที่ ก่อนที่คุณโอ๊ตจะส่งเมนูกาแฟของ Loose Club @สวนรถไฟ ให้ผู้จัดการร้านในช่วงวันที่ 15 และ 19 กรกฎาคม
เมนูที่ปรากฏในแชตระบุราคาขายชัดเจน เช่น Americano 60 บาท Latte 70 บาท Cappuccino 70 บาท และ Matcha Latte 90 บาท พร้อมตัวเลือกเครื่องดื่มชนิดอื่น
คุณโอ๊ตยังส่งข้อความว่า “เมนูเบื้องต้นที่คิดไว้จ้า ฝากให้พี่เค้าด้วยครับ” และอธิบายว่าจะมีส่วนลดสำหรับนักวิ่งที่วิ่งครบระยะ 5, 10, 21 และ 42 กิโลเมตร รวมถึงกิจกรรมวิ่งแลกกาแฟ โดยจะนำผลตอบรับจากนักวิ่งมาปรับแผนอีกครั้ง
วันที่ 9 สิงหาคม ตามไทม์ไลน์ของกอล์ฟระบุว่า ฝั่งร้านแจ้งระยะเวลาทดลองขาย 2 สัปดาห์ ก่อนมีการประชุมสรุปแผนกิจกรรมและการใช้พื้นที่ในวันที่ 1 กันยายน
ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม คุณโอ๊ตส่งข้อความถึงผู้จัดการร้านว่า เตรียมของเกือบครบแล้ว เหลือสินค้าบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมแจ้งว่า “จะเข้าไปเริ่มขายวันเสาร์ที่ 17 ตุลาครับ” ซึ่งผู้จัดการร้านตอบกลับว่า “ค่ะ”
วันที่ 16 ตุลาคม ผู้จัดการร้านส่งข้อความฝากสั่งกาแฟสุพรีม 3 ขวด คุณโอ๊ตตอบว่ารอบผลิตจะมีขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้น และจะนำกาแฟมาให้ช่วงบ่าย ส่วนไทม์ไลน์ของกอล์ฟระบุว่า ทีมงานเข้าเตรียมพื้นที่ขายในวันเดียวกัน
กระทั่งวันที่ 17 ตุลาคม ทีมงานกอล์ฟเริ่มขายกาแฟตามกำหนด โดยไทม์ไลน์ระบุว่า มีบิลแรกเวลา 06.25 น. และบิลสุดท้ายเวลา 11.11 น. ซึ่งเกินเวลา 09.00 น. ที่ฝั่งร้านกำหนดไว้
กอล์ฟยอมรับว่าเป็นความผิดของทีมงานที่ขายเกินเวลา พร้อมขอโทษร้านและยืนยันว่าจะรับผิดชอบผลประโยชน์ที่เสียไป โดยระบุในโพสต์ว่า
“กอล์ฟและทีมงานขอโทษทางร้านจริง ๆ นะคะ เพราะกอล์ฟผิดจริงเรื่องการขายของเกินเวลาในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม ไม่มีข้อแก้ตัวและพร้อมรับผิดชอบที่ทางร้านเสียผลประโยชน์ในช่วงเวลาที่เกินมา”
ส่วนวันที่ 18 ตุลาคม กอล์ฟระบุว่า ทีมงานเริ่มขายเวลา 06.27 น. และประกาศรับออเดอร์สุดท้ายเวลา 09.00 น. ก่อนทยอยเก็บอุปกรณ์ แต่ระหว่างนั้นเกิดข้อโต้แย้งกับเจ้าของร้านเรื่องการใช้พื้นที่ รวมถึงค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้
กอล์ฟอ้างว่ามีหลักฐานคลิปเสียงเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ GP 15% ขณะที่ฝั่งร้านปฏิเสธว่าไม่เคยตกลงเรื่องส่วนแบ่งตามที่ถูกกล่าวอ้าง
สำหรับแชตที่เปิดเผยเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม มีหลักฐานว่าคุณโอ๊ตส่งเมนูพร้อมราคา พูดคุยเรื่องส่วนลด และแจ้งกำหนดเริ่มขายกับผู้จัดการร้านล่วงหน้า แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเจ้าของร้านได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมด หรือมอบอำนาจให้ผู้จัดการตกลงเรื่องการใช้พื้นที่ขายกาแฟแทนหรือไม่
ข้อพิพาทเรื่องค่าเช่า ส่วนแบ่งรายได้ และขอบเขตข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงยังไม่มีข้อยุติจากหลักฐานที่เปิดเผยในภาพชุดนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง