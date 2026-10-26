สลด อดีตนางงามดัง ดับปริศนาคาบ้านชายคนสนิท พี่ชายลั่น ไม่ใช่ตายธรรมชาติ
อดีตนางงามรัฐตลัซกาลา ประเทศเม็กซิโก วัย 28 ปี ที่ควบอาชีพทนายความ ถูกพบเสียชีวิตในบ้านของชายคนหนึ่ง ขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดประจำรัฐเปิดสอบสวนหลายแนวทาง รวมถึงแนวทางคดีฆ่าผู้หญิงเพราะเหตุแห่งเพศ หรือที่เม็กซิโกเรียกว่า feminicidio ด้านครอบครัวยืนยันว่าผลชันสูตรตัดสาเหตุจากพิษสุราออกไปแล้ว
ผู้เสียชีวิตคือ คารินา วาสเกซ ซานเชซ ชาวเมืองซานตาอานา ชีเอาเตมปัน เธอเป็นที่รู้จักในปี 2019 จากการคว้าตำแหน่ง Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones นอกจากงานบนเวทีประกวด เธอยังเรียนจบกฎหมายและเปิดสำนักงานทนายความของตัวเอง รับให้คำปรึกษาทั้งคดีแพ่ง ครอบครัว พาณิชย์ อาญา และแรงงาน
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ที่บ้านหลังหนึ่งบนถนนลิเบอร์ตัด ชุมชนเฆซุส เตปักเตเปก เขตเทศบาลนาติบิตัส ชายที่สื่อเม็กซิโกเรียกว่า อาร์มันโด เอ็น โทรแจ้งสายด่วน 911 โดยให้การว่าคืนก่อนหน้าทั้งคู่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกันแล้วแยกย้ายไปนอน พอตื่นขึ้นมากลับพบคารินาหมดสติและมีอาเจียนอยู่ในปาก จึงขอความช่วยเหลือ
ตำรวจเทศบาล ตำรวจรัฐ และหน่วยกู้ภัยป้องกันภัยพลเรือนนาติบิตัสที่ไปถึงที่เกิดเหตุ ยืนยันว่าเธอไม่มีสัญญาณชีพแล้ว และพบว่าร่างกายแข็งตัว โดยในชั้นต้นมีการพูดถึงภาวะสำลักสิ่งที่อยู่ในกระเพาะเข้าหลอดลมว่าอาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ครอบครัวไม่ยอมรับคำอธิบายนั้น ตาเดโอ วาสเกซ ซานเชซ พี่ชายของคารินา ระบุว่าผลชันสูตรตัดความเป็นไปได้ที่น้องสาวเสียชีวิตจากภาวะพิษสุราเฉียบพลันออกไปแล้ว พร้อมโพสต์ข้อความว่า จากความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขาเคยเจอมาในชีวิต ไม่มีครั้งไหนเทียบได้กับการสูญเสียคารินา และย้ำว่า ไม่ว่าน้องสาวจะเคยตัดสินใจดีหรือไม่ดีอย่างไรในชีวิต เขาขอพูดให้ชัดว่าการตายของเธอไม่ใช่การตายตามธรรมชาติ
ตาเดโอยังบอกด้วยว่าข้อมูลที่แพร่กันในโซเชียลมีเดียและตามสื่อหลายแห่งไม่ตรงกับความจริง เพราะเล่าบริบทของเหตุการณ์ผิดไป พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐาน คำให้การ และจุดที่ขัดแย้งกันทั้งหมด เพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบ ก่อนชวนให้คนที่ติดตามคดีร่วมส่งเสียงผ่านแฮชแท็ก JusticiaPorKarina
ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคารินากับอาร์มันโด โดยรายงานช่วงแรกระบุว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกัน แต่ญาติของคารินายืนยันว่าเขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน ขณะที่เจ้าตัวให้การว่าในวันเกิดเหตุทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่รักกันแล้ว แม้จะยอมรับว่าเคยคบหากันมาก่อน
อาร์มันโดถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ในข้อหาครอบครองอาวุธปืนยาวที่สงวนไว้สำหรับกองทัพ โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดและกระสุนจำนวนหนึ่งระหว่างตรวจค้นบ้านด้วย ทางการระบุว่ากำลังสอบสวนเขาในฐานะผู้ต้องสงสัยหลักของคดี ต่อมาทนายความของเขาแถลงว่าลูกความได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เพราะไม่มีความผิดที่จะใช้ควบคุมตัวต่อ ซึ่งการปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหา และการสอบสวนยังเดินหน้าต่อไป
อ้างอิงจาก : El Financiero, Daily Star
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