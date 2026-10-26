ชายอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน ลูก 58 คน สุดท้ายเลี้ยงไม่ไหว บางคืนลูกต้องนอนหิว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 20:00 น.
ชายอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน ลูก 58 คน สุดท้ายเลี้ยงไม่ไหว บางคืนลูกต้องนอนหิว

โมฮัมหมัด ซาดิก (Mohammad Sadiq) ชายมุสลิมวัย 57 ปี จากจังหวัดอูรุซกัน ประเทศอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน และลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ 58 คน แต่ปัจจุบันกลับหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่เพียงพอ ลูกบางคนต้องเข้านอนทั้งที่ยังหิว ขณะที่เจ้าตัวยอมรับว่า หากรู้ล่วงหน้าว่าจะมีชีวิตลำบากถึงขั้นไม่มีอาหารให้ลูกกิน คงไม่ตัดสินใจมีลูกจำนวนมากขนาดนี้

สำนักข่าว BBC รายงานเรื่องราวของซาดิกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 โดยเปิดเผยว่า ลูกคนเล็กของเขาเพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ขณะที่ลูกอีก 14 คนเสียชีวิตไปแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ซาดิกทำงานในโชว์รูมขายรถยนต์ โดยได้รับค่าคอมมิชชันประมาณ 1,000 อัฟกานีต่อการขายรถหนึ่งคัน ไม่มีเงินเดือนประจำ รายได้จึงขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ขายได้ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับค่าอาหารและค่าใช้จ่ายของครอบครัว

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ครอบครัวของเขาทำอาหารเพียงวันละ 2 มื้อ คือมื้อเช้าและมื้อเย็น โดยภรรยา 2 คนรับหน้าที่ทำอาหารให้สมาชิกทั้งหมด แต่บางวันอาหารก็ไม่เพียงพอจนเด็กบางคนต้องเข้านอนทั้งที่ยังหิว

ลูกหลายคนไม่มีรองเท้าใส่ บางคนต้องใช้รองเท้าเก่าที่ขาดแล้วเย็บซ่อม ขณะที่ซาดิกเล่าว่า ลูก ๆ ไม่ได้เสื้อผ้าใหม่สำหรับเทศกาลอีดมานาน 3 ปีแล้ว

สภาพบ้านก็ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัย ห้องหลายห้องไม่มีประตูหรือหน้าต่าง ต้องใช้ผ้าม่านบาง ๆ กั้นทางเข้า เวลานอนสมาชิก 6 ถึง 7 คนต้องใช้ผ้าห่มผืนบางร่วมกัน ส่วนพื้นที่อาบน้ำยังต้องใช้ซักเสื้อผ้า ล้างจาน และเป็นห้องน้ำด้วย

เมื่อไม่มีเงินซื้อฟืน ลูกบางคนจึงต้องออกไปเก็บกระดาษและพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ขณะที่ลูกคนอื่น ๆ เริ่มทำงานหาเงินช่วยครอบครัว

นอกจากปัญหาค่าใช้จ่ายแล้ว ซาดิกยังยอมรับว่าจำชื่อลูกทั้งหมดไม่ได้ เพราะมีจำนวนมากจนบางครั้งเรียกสับสน เขาจึงมักเรียกลูกว่า ลูกชาย หรือ ลูก แทนการเรียกชื่อ

ทุกคืนก่อนเข้านอน ซาดิกจะนับจำนวนลูกเพื่อตรวจสอบว่าอยู่กันครบหรือไม่ ครั้งหนึ่งระหว่างที่ครอบครัวรวมตัวกินอาหาร เขานับแล้วพบว่าลูกหายไปหนึ่งคน แต่จำไม่ได้ว่าเป็นลูกคนไหน หรือแม้แต่เป็นลูกชายหรือลูกสาว

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สุดท้ายต้องถามภรรยา จึงทราบว่าลูกคนหนึ่งไปค้างคืนที่บ้านยาย

อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างพิธีแต่งงานของลูกสาว ผู้นำศาสนาถามชื่อเจ้าสาว แต่ซาดิกกลับบอกชื่อผิดเป็นลูกสาวอีกคน จนต้องให้ลูกชายกลับไปถามแม่เพื่อยืนยันชื่อที่ถูกต้อง

สำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจมีลูกจำนวนมาก ซาดิกบอก BBC ว่า เดิมเขาต้องการเพิ่มจำนวนผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลาม จึงตั้งใจสร้างครอบครัวใหญ่ โดยเริ่มแต่งงานครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 20 ปี

เขายังเปิดเผยว่า ภรรยาทั้ง 4 คนแต่งงานกับเขาขณะมีอายุระหว่าง 13 ถึง 16 ปี และต้องใช้เวลาหลายปีเก็บเงินค่าสินสอดก่อนแต่งงานแต่ละครั้ง

ตลอดชีวิตครอบครัว ซาดิกและภรรยาสูญเสียลูกไปแล้ว 14 คน เขาเล่าว่าเด็กบางคนเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรค ไอกรน และหัด พร้อมมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะภรรยาแต่งงานและมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อย จึงขาดประสบการณ์ดูแลทารก อย่างไรก็ตาม คำอธิบายนี้เป็นความเห็นของซาดิกเอง ไม่ใช่ผลสรุปทางการแพทย์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกทุกคน

เรื่องราวของครอบครัวนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 โดยสำนักข่าว Pajhwok Afghan News รายงานว่า ขณะนั้นซาดิกมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ 52 คน เป็นลูกชาย 28 คน และลูกสาว 24 คน อีก 9 คนเสียชีวิตไปแล้ว ครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านเช่า 3 ห้อง และมีปัญหาเรื่องค่าอาหารกับการศึกษาของลูก

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ผ่านมากว่า 2 ปี จำนวนลูกที่ยังมีชีวิตอยู่เพิ่มเป็น 58 คน แต่รายได้ของครอบครัวยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ซาดิกซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนหนังสือไม่ได้ พยายามส่งลูกบางคนเข้าเรียน แต่ยังมีปัญหาเรื่องค่าอุปกรณ์การศึกษา

ปัจจุบันเขาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล องค์กรการกุศล และผู้ที่มีกำลังทรัพย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยบอกว่ามีความหวังอยู่เพียง 2 อย่าง คือ อยากให้ลูกได้รับการศึกษา และมีอาหารกินอิ่มท้องโดยไม่ต้องเข้านอนทั้งที่ยังหิว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 20:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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