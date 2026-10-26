ผวา! สาวเที่ยวมาเลเซีย รปภ. บุกห้องหวังขยี้กามกลางดึก รอดหวุดหวิดหลังงัดไหวพริบ
เรื่องราวสุดระทึกขวัญของนักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวจีนวัย 25 ปี แซ่ฮวง เดินทางไปพักผ่อนคนเดียวที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในเมืองเซมปอร์นา ประเทศมาเลเซีย เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นช่วงตี 3 ของวันที่ 19 กันยายน มีผู้ชายบุกเข้ามาในห้องพัก จับตัวเธอขึงพืด พยายามถอดเสื้อผ้าออก
ฮวงดิ้นรนต่อสู้สุดชีวิต พอเห็นท่าไม่ดีจึงงัดไม้ตายใช้ไหวพริบหลอกล่อให้คนร้ายไปอาบน้ำก่อน สบโอกาสก็รีบวิ่งหนีออกจากห้องทันที จังหวะนั้นเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกัน คนร้ายกระชากผม ลากตัวเธอลงกับพื้น สุดท้ายเธอสะบัดหลุด วิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้บนเนินเขาของรีสอร์ต คนร้ายไม่ได้ตามไป คงเพราะกลัวกล้องวงจรปิดจับภาพได้
เธอทนซ่อนตัวให้แมลงกัดต่อยยันเช้า จนพนักงานรีสอร์ตมาเจอ ตำรวจตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้ช่วง 2 ทุ่มวันเดียวกัน ทราบชื่อคือ อาเมียร์ คาฮาล อายุ 18 ปี เป็นชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ศาลตัดสินจำคุก 2 ปีในข้อหาบุกรุก คดีทำร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน
ผู้พิพากษาศาลเมืองเซมปอร์นาออกโรงเตือนนายจ้าง เอาจริงกับพวกจ้างแรงงานเถื่อน ใครปล่อยให้คนลักลอบเข้าเมืองมาพักอาศัยบนพื้นที่ตัวเองมีสิทธิ์โดนหางเลข ฮวงโพสต์ภาพรอยฟกช้ำดำเขียว รอยถลอกที่ขา รอยแมลงกัดเต็มแผ่นหลังลงโซเชียลมีเดีย เธอยังผวาหนัก นอนไม่หลับ เพราะระแวงว่าจะมีคนมาดักซุ่มทำร้ายตลอดเวลา
อ้างอิงจาก : Malay Mail
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