แรปเปอร์ดัง ถูกแฉนอกใจหลังแต่งงาน 5 วัน คนปล่อยเรื่องกลับคำขอโทษ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 18:31 น.
แรปเปอร์ดัง ถูกแฉนอกใจหลังแต่งงาน 5 วัน คนปล่อยเรื่องกลับคำขอโทษ

ยังไม่ทันครบสัปดาห์หลังจัดงานแต่งงาน ยาง ฮง-วอน (Yang Hong-won) แรปเปอร์เกาหลีใต้วัย 27 ปี ก็ถูกแฉว่าพาหญิงอื่นเข้าโรงแรม ก่อนเรื่องจะพลิกเมื่อผู้เผยแพร่ข้อกล่าวหากลับมาโพสต์ขอโทษ หลังต้นสังกัดปฏิเสธเรื่องนอกใจและแจ้งความดำเนินคดี

ยาง ฮง-วอนเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับ วอน ฮยอน-จู อดีตนางแบบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 หลังคบหากันมาประมาณ 8 ปี ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสตั้งแต่ปี 2023 และมีลูกสาวด้วยกันแล้ว

วันที่ 23 ตุลาคม ผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่สื่อเกาหลีเรียกว่า A โพสต์ภาพและบันทึกการสนทนา กล่าวหาว่า Yang Hong-won เข้าโรงแรมกับผู้หญิงอีกคน โดยเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นก่อนงานแต่งงาน แต่เพิ่งถูกนำมาเปิดเผยหลังพิธีผ่านไป 5 วัน

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AP Alchemy ต้นสังกัดของแรปเปอร์หนุ่ม ยอมรับว่าเขาเข้าโรงแรมกับผู้หญิงคนหนึ่งจริง แต่ปฏิเสธว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว

ต้นสังกัดชี้แจงว่า Yang Hong-won ไปดื่มสุราที่บ้านของ A หลังจบการแสดง ก่อนถูกขอให้ออกไปพักที่โรงแรม เขาอยู่ในอาการมึนเมาและหลับทันทีเมื่อเข้าห้องพัก ส่วนผู้หญิงที่ไปด้วยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเขา

AP Alchemy ยังกล่าวหาว่า A เคยข่มขู่เรียกร้องเงินจากทั้งสองคน ก่อนนำข้อมูลมาตัดต่อเผยแพร่ พร้อมระบุว่า Yang Hong-won และผู้หญิงที่ถูกพาดพิงได้แจ้งความดำเนินคดีกับ A ในข้อหาเกี่ยวกับการข่มขู่เรียกเงิน การสะกดรอยตาม และการหมิ่นประมาทด้วยข้อมูลเท็จ

ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม ผู้หญิงที่เข้าโรงแรมกับ Yang Hong-won ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง โดยระบุว่าฝ่ายชายหลับอยู่บนเตียง ส่วนเธอนอนบนพื้น และไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเกิดขึ้น

ล่าสุดวันที่ 26 ตุลาคม สำนักข่าว MoneyToday รายงานว่า บัญชี Instagram ที่อ้างว่าเป็นของ A โพสต์ภาพบทสนทนาผ่าน KakaoTalk ซึ่งมีข้อความขอโทษ Yang Hong-won โดยคู่สนทนาที่ถูกระบุว่าเป็นแรปเปอร์หนุ่มตอบกลับว่าทนายความจะติดต่อไปเพื่อจัดการเรื่องที่เกิดขึ้น

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ผู้โพสต์ยังเขียนข้อความแสดงความเสียใจ พร้อมตั้งคำถามว่าตนควรทำอย่างไรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันไม่ได้ว่าบทสนทนาที่เผยแพร่เป็นการพูดคุยกับ Yang Hong-won จริงหรือไม่ รวมถึงคำขอโทษหมายถึงการถอนข้อกล่าวหาเรื่องนอกใจทั้งหมดหรือไม่ ขณะที่ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายยุติข้อพิพาททางกฎหมายแล้ว

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ข้อมูลจาก : biz.chosun

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 18:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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