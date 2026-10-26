ฉาว! อดีตผู้ประกาศข่าว ร่ำไห้ ผู้ใหญ่สั่งเปลื้องผ้า แลกบทนางเอก ปฏิเสธขู่แบนงาน
อดีตผู้ประกาศข่าวฮ่องกง ปล่อยโฮแฉผู้บริหารค่ายหนังบังคับถอดกางเกงแลกบทนางเอก หลังปฏิเสธถูกข่มขู่ตัดอนาคต
วงการบันเทิงฮ่องกงมีประเด็นในวงการบันเทิงพูดถึงอีกครั้ง หลัง ถานซือหย่า (Tam Sze Nga) อดีตผู้ประกาศข่าวสาวจากช่อง TVB ซึ่งเพิ่งประกาศลาออกจากต้นสังกัดไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว แฉด้านมืดและประสบการณ์เลวร้ายที่เธอเคยเจอในช่วงที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการใหม่ ๆ
ถานซือหย่าเล่าย้อนไปถึงช่วงที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย ตอนนั้นเธอมุ่งมั่นในการทำงานสายบันเทิงอย่างมากจึงตระเวนไปแคสต์งานเพื่อหาโอกาสหน้าจอ จนกระทั่งได้เข้าไปพูดคุยเรื่องสัญญาแสดงภาพยนตร์กับค่ายบันเทิงแห่งหนึ่ง แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อผู้บริหารระดับสูงบอกกับเธอตรง ๆ ว่า หากอยากได้บทนางเอก จะต้องยอมรับเงื่อนไขเอาตัวเข้าแลก
ผู้บริหารคนนั้นไม่เพียงแค่เสนอเงื่อนไขอย่างโจ่งแจ้ง แต่ยังสั่งให้เธอถอดกางเกง พร้อมพูดจาหว่านล้อมโดยหยิบยกเรื่องแผลใจจากความรักในอดีตของเธอมาเป็นข้ออ้าง เช่น เคยถูกผู้ชายหลอกมาแล้วหรือคบกับใครก็เหมือนกัน แถมยังยกตัวอย่างดาราสาวชื่อดังคนอื่นมาแอบอ้าง เพื่อกดดันให้ยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
เธอปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว เมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าตนเองไม่ยอมทำตาม ผู้บริหารจึงเปลี่ยนมาใช้คำขู่ โดยลั่นวาจาว่าหากเธอเดินออกจากบริษัทนี้ไปจะไม่มีใครจ้างงานเธออีกเลย ถานซือหย่ายอมรับว่าพอเดินพ้นประตูบริษัทออกมา ความรู้สึกทุกอย่างก็พังทลาย เธอร้องไห้ตลอดทางที่นั่งรถบัสกลับบ้าน และโทรศัพท์ไปเล่าให้เพื่อนฟังด้วยความอัดอั้นใจว่าทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ พร้อมเตือนสติตัวเองในเวลานั้นว่าอยากทำตามความฝันแต่ไม่อยากเป็นคนที่ตัวเองเกลียด
เวลาผ่านไปหลายปี กระแสสังคมเริ่มหันมาตื่นตัวและให้ความสำคัญกับปัญหาการคุกคามทางเพศมากขึ้น เรื่องนี้ทำให้เธอนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งและตัดสินใจว่าจะไม่อยู่นิ่งเฉยหรือทนเก็บเงียบอีกต่อไป เธอรู้สึกว่าโลกแห่งความเป็นจริงในตอนนั้นช่างโหดร้าย และมองว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะทำงานอาชีพอะไรก็ไม่สมควรต้องมาเจอเรื่องเหยียดหยามศักดิ์ศรี
ล่าสุด ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจถานซือหย่าอย่างล้นหลาม ขณะเดียวกันเรื่องราวนี้ก็ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามและให้ความสนใจกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ รวมถึงภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในวงการบันเทิงมากขึ้น
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