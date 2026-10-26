ผู้โดยสารเพิ่งผ่าตัด โวยแอร์ไม่ช่วยยกกระเป๋าขึ้นเครื่อง แม้ขอความช่วยเหลือ 2 ครั้ง
ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ เส้นทางกรุงเทพฯ ไปอุบลราชธานี โพสต์ตำหนิพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลังขอให้ช่วยยกกระเป๋าขึ้นช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ เนื่องจากกำลังพักฟื้นหลังผ่าตัด แต่ถูกปฏิเสธถึง 2 ครั้ง สุดท้ายเพื่อนร่วมเดินทางต้องลุกมาช่วยยกกระเป๋าแทน
ผู้โพสต์เล่าว่า ระหว่างขึ้นเครื่องบิน พนักงานต้อนรับหญิงกำลังจัดกระเป๋าในช่องเก็บสัมภาระตรงหน้าที่นั่งของตน จึงขอให้ช่วยยกกระเป๋าถือขึ้นไปเก็บ แต่พนักงานตอบกลับว่า “ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสัมภาระของตัวเอง”
เมื่ออธิบายว่ากำลังพักฟื้นหลังผ่าตัดและต้องการความช่วยเหลือ พนักงานยังคงปฏิเสธ แม้จะขอซ้ำเป็นครั้งที่สอง กระทั่งเพื่อนร่วมเดินทางเห็นเหตุการณ์จึงลุกจากที่นั่งมาช่วยยกกระเป๋าให้
ผู้โพสต์ระบุว่า ตนเข้าใจว่าสายการบินมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระติดตัว และพนักงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเช่นกัน แต่หากไม่สามารถช่วยยกกระเป๋าได้ ก็ควรอธิบายด้วยความสุภาพหรือเสนอทางเลือกอื่นให้ผู้โดยสาร
เจ้าตัวมองว่าสิ่งที่ทำให้ผิดหวังมากที่สุดไม่ใช่การถูกปฏิเสธ แต่เป็นท่าทีของพนักงานที่ไม่แสดงความเห็นใจ ทั้งที่แจ้งเหตุผลเรื่องการผ่าตัดแล้วถึง 2 ครั้ง พร้อมย้ำว่าไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษ เพียงขอความช่วยเหลือเพราะร่างกายยังไม่ฟื้นตัวจากการผ่าตัด
ผู้โพสต์ยังเรียกร้องให้ผู้ให้บริการตรวจสอบเหตุการณ์ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติของพนักงานต้อนรับเมื่อมีผู้โดยสารที่กำลังพักฟื้นหลังผ่าตัดขอความช่วยเหลือเรื่องสัมภาระ
สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป เจ้าตัวระบุว่ามีกำหนดบินกลับจากอุบลราชธานีไปกรุงเทพฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 และหวังว่าจะไม่ต้องพบกับพนักงานคนเดิมอีก พร้อมยืนยันว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการหลังเดินทางกลับ
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