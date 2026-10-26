สาเหตุเสียชีวิต “ที AF6” จากไปกะทันหันที่จีน แฟนเพลงเศร้า สูญเสียอดีตนักล่าฝัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 16:35 น.
ที AF6 หกล้มเสียชีวิตกะทันหันที่จีน

ครอบครัวเผยสาเหตุ ‘ที AF6’ อดีตนักล่าฝัน หกล้มเสียชีวิตกะทันหันที่จีน จากไปวัย 42 ปี ญาติเตรียมรับร่างกลับมาประกอบพิธีกรรม

จากข่าวเศร้า “ที ทีป์ชลิต พรหมชนะ” หรือ “ที AF6” วัย 42 ปี อดีตนักล่าฝันที่ผันตัวไปเป็นนักบินของการบินไทย เสียชีวิตลงกะทันหันระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เบื้องต้นทางครอบครัวกำลังดำเนินการนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต ญาติของทีได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในโพสต์เฟซบุ๊กของ ครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ หนึ่งในครูบ้านเอเอฟ เผยว่า ทีประสบอุบัติเหตุหกล้มที่ประเทศจีน

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“น้าเอ้ยนะครับ น้าของที เท่าที่คุยกับพี่น้อง-หลานฟาง ทีหกล้มที่เมืองจีนครับ พอ.กระบวนการเรียบร้อย น่าจะจัดงานที่วัดธาตุทอง กทม. ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รักทีครับ…”

สาเหตุเสียชีวิต ที AF6
ภาพจาก Facebook : Rug Satdhathip

ในเวลาต่อมา ครูรักโพสต์ข้อความอาลัยลูกศิษย์ เล่าย้อนความทรงจำเมื่อ 17 ปีก่อนตอนที่รับหน้าที่ครูใหญ่ AF6 ครั้งแรก

“ตอนเป็นครูสอนในบ้าน AF แล้วมีลูกศิษย์บางคนต้องลากกระเป๋าเดินออกจากบ้านไป ก็ทำให้ผมเสียอาการไป2-3วัน แล้วเราก็เจอกันอีก

แต่ครั้งนี้………

ผมเป็นครูใหญ่ครั้งแรกตอน AF6 ประมาณ 17 ปีที่แล้ว เจอกับทีมาโชว์บีทบ๊อกซ์ในออดิชัน นั่นคือจุดจำ เมื่อได้เข้าบ้านทีน่ารักเสมอ ผมไม่เคยตักเตือนหรือตำหนิอะไรทีเลยสักเรื่อง

เราได้เริ่มคุยกันเยอะจากโจทย์เพลงความคิดของแสตมป์ที่ทีได้รับ เราช่วยกันตีความ หาวิธีสื่ออารมณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง ฯลฯ

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เวลาผ่านไป… ทีก็ยังสร้างความภูมิใจให้ครู ตั้งแต่เรียนจบป.โท อักษรศาสตร์จุฬาฯ และต่อมาได้เข้าเป็นนักบินของการบินไทย โคตรเก่ง

วีคที่แล้ว ครูโพสต์แสดงความยินดีกับแอน AF6 ที่ได้แชมป์ร้องเพลง ทีก็ยังเข้ามาคอมเม้นต์ชมน้องอยู่เลย แซงคิวครูไปทำไม.. ยังดี ที่ทุกครั้งเราเจอหน้ากัน เราได้บอกว่ารักกันทุกครั้งที่ร่ำลาที่กอดกัน..

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บินไปให้ถึงฝันอย่างสวยงามนะเว้ย …
รักที”

ครูรัก ศรัทธา โพสต์์ถึงที AF6
ภาพจาก Facebook : Rug Satdhathip

สำหรับ ที ทีป์ชลิต เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันรายการ AF ซีซั่น 6 คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 (อันดับ 3 ของซีซั่น) โดยแชมป์ในปีนั้นคือ ซานิ นิภาภรณ์ หลังจบรายการทีมีผลงานเพลงแจ้งเกิดคือ “ถามไม่เอาคำตอบ” ก่อนจะตัดสินใจเดินตามความฝันในการเป็นนักบิน และปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินของการบินไทยก่อนจากไปกะทันหัน

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ที AF6 เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : TrueAF Thailand

ขณะที่เพจ TrueAF Thailand โพสต์ข้อความอาลัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ที AF6 และคนที่รักพี่ทีทุก ๆ คนนะครับ

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พวกเราทีมงานหลังบ้านเอเอฟ ขอให้พี่ทีเดินทางสู่การล่าฝันในดินแดนแห่งใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสุข ความสำเร็จ

ขอขอบคุณพี่ที ที่ ณ ช่วงเวลาหนึ่งได้วนเวียนเข้ามาในโลกของเรียลลิตี้ ทำให้เราได้รู้จักตัวตน ความสามารถของพี่ที ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ และได้เห็นคนตกหลุมรักพี่ทีมากมาย จนคว้าตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้สำเร็จ…และพี่ทีก็ไปล่าฝันต่อในการเป็นนักบินการบินไทย แต่วันนี้พี่ทีกำลังบินไปดินแดนแห่งใหม่ ไม่รู้ไกลแค่ไหนแต่จะคงอยู่ในใจพวกเราเสมอครับ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 16:35 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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