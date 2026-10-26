แจ้งความแอดมิน Godd Dam ข้อหาหนัก พ.ร.บ.คอมฯ–ม.112 ปมสลิป 7 ล้าน
ผู้ดูแลเพจ Godd Dam ถูกตำรวจสันติบาลแจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลังมีการเผยแพร่ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาท อ้างว่าเป็น “ค่าน้ำชา” นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเงิน
ช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ตำรวจสันติบาลเข้าแจ้งความที่ สน.บางเขน ให้ดำเนินคดีกับผู้ดูแลเพจดังกล่าว ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพสลิปเมื่อคืนที่ผ่านมา
สำหรับประเด็นตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นการกล่าวหาว่านำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนการแจ้งความตามมาตรา 112 เกี่ยวข้องกับข้อความที่เพจเคยเผยแพร่ ซึ่งฝ่ายผู้แจ้งความระบุว่ามีเนื้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
ก่อนหน้านี้ ธนาคารกสิกรไทยชี้แจงว่า ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาทที่ถูกเผยแพร่ไม่เป็นความจริง โดยตรวจสอบแล้วไม่พบเลขบัญชีผู้รับเงินตามภาพในระบบของธนาคาร
ส่วนกระแสข่าวว่ามีการควบคุมตัวแอดมินเพจแล้วนั้น ข้อมูลความคืบหน้าช่วงบ่ายระบุว่า ยังไม่มีการจับกุมหรือควบคุมตัว การดำเนินการขณะนี้เป็นขั้นตอนเข้าแจ้งความให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี
อ้างอิงจาก : ครอบครัวข่าว 3
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