แจ้งความแอดมิน Godd Dam ข้อหาหนัก พ.ร.บ.คอมฯ–ม.112 ปมสลิป 7 ล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 16:03 น.
แจ้งความแอดมิน Godd Dam ข้อหาหนัก

ผู้ดูแลเพจ Godd Dam ถูกตำรวจสันติบาลแจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลังมีการเผยแพร่ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาท อ้างว่าเป็น “ค่าน้ำชา” นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเงิน

ช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ตำรวจสันติบาลเข้าแจ้งความที่ สน.บางเขน ให้ดำเนินคดีกับผู้ดูแลเพจดังกล่าว ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพสลิปเมื่อคืนที่ผ่านมา

สำหรับประเด็นตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นการกล่าวหาว่านำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนการแจ้งความตามมาตรา 112 เกี่ยวข้องกับข้อความที่เพจเคยเผยแพร่ ซึ่งฝ่ายผู้แจ้งความระบุว่ามีเนื้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

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ก่อนหน้านี้ ธนาคารกสิกรไทยชี้แจงว่า ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาทที่ถูกเผยแพร่ไม่เป็นความจริง โดยตรวจสอบแล้วไม่พบเลขบัญชีผู้รับเงินตามภาพในระบบของธนาคาร

ส่วนกระแสข่าวว่ามีการควบคุมตัวแอดมินเพจแล้วนั้น ข้อมูลความคืบหน้าช่วงบ่ายระบุว่า ยังไม่มีการจับกุมหรือควบคุมตัว การดำเนินการขณะนี้เป็นขั้นตอนเข้าแจ้งความให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี

อ้างอิงจาก : ครอบครัวข่าว 3

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 16:03 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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