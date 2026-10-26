ยะลา เตือน 3 อำเภอ ระวังคาร์บอมบ์-ลอบโจมตี หลังคนร้ายเริ่มก่อกวน เผายางรถยนต์
ยะลาเตือนเฝ้าระวังคาร์บอมบ์-ลอบโจมตี 3 อำเภอ ตั้งแต่ 24 ต.ค. ถึง 10 พ.ย.นี้ หลังพบคนร้ายป่วนเมืองเผายางรถยนต์และวางวัตถุต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยเฉพาะด่านตรวจและจุดตรวจหลักก่อนเข้าเขตเมือง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายแฝงตัวนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดเข้ามาในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน หลังพบความพยายามสร้างสถานการณ์ป่วนเมือง ทั้งการเผายางรถยนต์และวางวัตถุต้องสงสัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา
กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กกล.ตร.จชต.) ระบุว่า แกนนำระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการได้สั่งการให้มวลชนแนวร่วมเตรียมก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ใน 3 อำเภอหลัก ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอบันนังสตา และอำเภอธารโต ปัจจุบันพบการกระจายกำลังประสานงานกับเครือข่าย วางแผนกำหนดเป้าหมาย และตรวจเช็กอาวุธยุทโธปกรณ์ พร้อมลงมือทันทีหากเป้าหมายเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ
ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังรูปแบบการก่อเหตุทุกรูปแบบ ประกอบด้วย
- การลอบยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่อง มุ่งเป้าฐานปฏิบัติการหรือชุดลาดตระเวน
- การลอบวางระเบิดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและพื้นที่รวมกำลังของเจ้าหน้าที่
- การใช้ระเบิดประกอบในยานพาหนะ (คาร์บอมบ์และมอเตอร์ไซค์บอมบ์) โจมตีสถานที่ราชการและสถานประกอบการ
- การดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางโดยลำพังหรือระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนา
- การก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์เพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วลงมือก่อเหตุซ้ำ
พื้นที่ที่ต้องจับตาและเพ่งเล็งเป็นพิเศษในอำเภอเมืองยะลา ได้แก่ ตำบลสะเตง ตำบลท่าสาป และเขตเทศบาลนครยะลา ส่วนอำเภอบันนังสตาครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลาง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลบันนังสตา และอำเภอธารโต เน้นเฝ้าระวังในตำบลธารโตและตำบลแม่หวาด โดยต้องคุมเข้มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2569 โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังการประกอบศาสนกิจ
ฝ่ายความมั่นคงกำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ข้อมูลจาก : สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา
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