ยะลา เตือน 3 อำเภอ ระวังคาร์บอมบ์-ลอบโจมตี หลังคนร้ายเริ่มก่อกวน เผายางรถยนต์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 16:01 น.
ยะลาเตือน 3 อำเภอเฝ้าระวังคาร์บอมบ์-ลอบโจมตี

ยะลาเตือนเฝ้าระวังคาร์บอมบ์-ลอบโจมตี 3 อำเภอ ตั้งแต่ 24 ต.ค. ถึง 10 พ.ย.นี้ หลังพบคนร้ายป่วนเมืองเผายางรถยนต์และวางวัตถุต้องสงสัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยเฉพาะด่านตรวจและจุดตรวจหลักก่อนเข้าเขตเมือง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายแฝงตัวนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดเข้ามาในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน หลังพบความพยายามสร้างสถานการณ์ป่วนเมือง ทั้งการเผายางรถยนต์และวางวัตถุต้องสงสัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา

กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กกล.ตร.จชต.) ระบุว่า แกนนำระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการได้สั่งการให้มวลชนแนวร่วมเตรียมก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ใน 3 อำเภอหลัก ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอบันนังสตา และอำเภอธารโต ปัจจุบันพบการกระจายกำลังประสานงานกับเครือข่าย วางแผนกำหนดเป้าหมาย และตรวจเช็กอาวุธยุทโธปกรณ์ พร้อมลงมือทันทีหากเป้าหมายเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ

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ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังรูปแบบการก่อเหตุทุกรูปแบบ ประกอบด้วย

  • การลอบยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่อง มุ่งเป้าฐานปฏิบัติการหรือชุดลาดตระเวน
  • การลอบวางระเบิดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและพื้นที่รวมกำลังของเจ้าหน้าที่
  • การใช้ระเบิดประกอบในยานพาหนะ (คาร์บอมบ์และมอเตอร์ไซค์บอมบ์) โจมตีสถานที่ราชการและสถานประกอบการ
  • การดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางโดยลำพังหรือระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนา
  • การก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์เพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วลงมือก่อเหตุซ้ำ

พื้นที่ที่ต้องจับตาและเพ่งเล็งเป็นพิเศษในอำเภอเมืองยะลา ได้แก่ ตำบลสะเตง ตำบลท่าสาป และเขตเทศบาลนครยะลา ส่วนอำเภอบันนังสตาครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลาง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลบันนังสตา และอำเภอธารโต เน้นเฝ้าระวังในตำบลธารโตและตำบลแม่หวาด โดยต้องคุมเข้มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2569 โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังการประกอบศาสนกิจ

ฝ่ายความมั่นคงกำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลัง

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ยะลายกระดับคุมเข้มด่านเข้าเมืองเตือนระวังคาร์บอมบ์
ภาพจาก Facebook : สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา
คนร้ายลอบวางวัตถุต้องสงสัยยะลา
ภาพจาก Facebook : สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา

ข้อมูลจาก : สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 16:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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