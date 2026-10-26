เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H
ยุนซูอา (Yoon Sua) นักแสดงสาวที่เปิดตัวกับค่ายหนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่น Idea Pocket เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ออกมาเล่าประสบการณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ AV เรื่องแรก หลังต้องเข้าฉากร่วมกับนักแสดงรวม 3 คน โดยผลงานมีกำหนดเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนนี้
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ยุนซูอาโพสต์ผ่าน X เล่าว่า เธอรู้สึกประหม่าจนตัวเกร็งในช่วงแรกของการถ่ายทำ ก่อนชื่นชมความสามารถของนักแสดงชายที่ร่วมงาน พร้อมชวนแฟน ๆ ติดตามผลงานเรื่องแรกของเธอ
นอกจากงานแสดง AV ยุนซูอายังชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์ โดยเผยแพร่ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอผ่าน Instagram บัญชี @suuneko8 ซึ่งเต็มไปด้วยผลงานแต่งตัวเป็นตัวละครต่าง ๆ ในชุดเซ็กซี่วาบหวิว ทั้งภาพแฟชั่นและการถ่ายแบบคอสเพลย์
สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ ค่าย Idea Pocket โปรโมตยุนซูอาว่าเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์จากเกาหลีใต้ พร้อมเผยภาพประชาสัมพันธ์ในชุดเชียร์ลีดเดอร์และระบุว่าเธอมีหน้าอกคัพ H
อย่างไรก็ตาม ประวัติการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน เนื่องจากค่ายไม่ได้เปิดเผยว่าเธอเคยทำงานให้สโมสรเบสบอลทีมใด ขณะที่สื่อไต้หวันรายงานว่ายังไม่พบข้อมูลการทำงานในวงการเชียร์ลีดเดอร์ของเธอก่อนเข้าสู่วงการ AV
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