เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 15:56 น.
เปิดวาร์ป ยุนซูอา อ้างอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี เดบิวต์ AV ญี่ปุ่น หน้าใหม่คัพ H

ยุนซูอา (Yoon Sua) นักแสดงสาวที่เปิดตัวกับค่ายหนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่น Idea Pocket เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ออกมาเล่าประสบการณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ AV เรื่องแรก หลังต้องเข้าฉากร่วมกับนักแสดงรวม 3 คน โดยผลงานมีกำหนดเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนนี้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ยุนซูอาโพสต์ผ่าน X เล่าว่า เธอรู้สึกประหม่าจนตัวเกร็งในช่วงแรกของการถ่ายทำ ก่อนชื่นชมความสามารถของนักแสดงชายที่ร่วมงาน พร้อมชวนแฟน ๆ ติดตามผลงานเรื่องแรกของเธอ

นอกจากงานแสดง AV ยุนซูอายังชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์ โดยเผยแพร่ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอผ่าน Instagram บัญชี @suuneko8 ซึ่งเต็มไปด้วยผลงานแต่งตัวเป็นตัวละครต่าง ๆ ในชุดเซ็กซี่วาบหวิว ทั้งภาพแฟชั่นและการถ่ายแบบคอสเพลย์

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ยุนซูอา นักแสดงหน้าใหม่คัพ H
@suuneko8

สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ ค่าย Idea Pocket โปรโมตยุนซูอาว่าเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์จากเกาหลีใต้ พร้อมเผยภาพประชาสัมพันธ์ในชุดเชียร์ลีดเดอร์และระบุว่าเธอมีหน้าอกคัพ H

อย่างไรก็ตาม ประวัติการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน เนื่องจากค่ายไม่ได้เปิดเผยว่าเธอเคยทำงานให้สโมสรเบสบอลทีมใด ขณะที่สื่อไต้หวันรายงานว่ายังไม่พบข้อมูลการทำงานในวงการเชียร์ลีดเดอร์ของเธอก่อนเข้าสู่วงการ AV

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ยุนซูอา นักแสดงเอวีญี่ปุ่น
@suuneko8
ยุนซูอา เดบิวต์เอวีญี่ปุ่น
@suuneko8
ยุนซูอา ค่าย Idea Pocket
@suuneko8
ยุนซูอา อดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลี
@suuneko8
ยุนซูอา เล่าถ่ายทำครั้งแรก
@suuneko8
ยุนซูอา ผลงานเปิดตัวเดือนพฤศจิกายน
@suuneko8

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 15:56 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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