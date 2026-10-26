สิ้นตำนานสังเวียน! แจ็ค อาร์มสตรอง นักมวยปล้ำ WWF เสียชีวิต หลังป่วยหนักถึงขั้นตัดขา
วงการมวยปล้ำต้องสูญเสียดาวดังระดับตำนานไปอีกคน แจ็ค อาร์มสตรอง อดีตนักมวยปล้ำชื่อดังในวัย 79 ปี เสียชีวิตแล้ว
ลอร่า ครีวัลล์ อดีตนักเพาะกายหญิงเพื่อนสนิทเป็นผู้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เธอเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนรักถึงลอสแอนเจลิสในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต อดีตดาวดังบนสังเวียนต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพอย่างหนักในช่วงหลัง ต้องเข้ารับการฟอกไต ต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้างจากการตัดทิ้ง เขายังคงอารมณ์ดีมีรอยยิ้มอยู่เสมอจนถึงวาระสุดท้าย
ลอร่ายังเล่าย้อนถึงความประทับใจในอดีต แจ็คเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เขาเคยซื้อชุดโพสท่าชุดแรกให้เธอตอนที่เธอยังเป็นแค่นักเพาะกายหน้าใหม่ไร้บ้าน เขาให้ที่พักพิงอาศัยอยู่ด้วยกันนานหลายปี
นอกจากนี้เขายังมีความสนิทสนมกับ ร็อคกี้ จอห์นสัน พ่อของ เดอะร็อก นักแสดงชื่อดังระดับโลก ทั้งคู่เคยแชร์ห้องพักด้วยกันสมัยออกทัวร์ปล้ำ แจ็คคุ้นเคยกับเดอะร็อกมาตั้งแต่ตอนที่นักแสดงคนดังยังเป็นแค่เด็กทารก
เส้นทางสายอาชีพของแจ็คเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 1963 โลดแล่นอยู่บนสังเวียนผ้าใบยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ เขาเคยขึ้นปล้ำให้กับสมาคมยักษ์ใหญ่อย่าง WWF รวมถึงสมาคม AWA UWF สมาคมในประเทศญี่ปุ่น แฟนกีฬามักคุ้นหน้าคุ้นตาเขาภายใต้ชื่อบนเวทีหลากหลายชื่อ อาทิ เลนนี่ โซโลมอน ซูเปอร์สกอร์เปี้ยน แบล็กแจ็ค เซเลอร์แจ็ค เขายังเคยข้ามสายมารับงานแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องในช่วงยุค 80 ถือเป็นการปิดตำนานชายผู้มอบความบันเทิงให้ผู้ชมมาอย่างยาวนาน
อ้างอิงจาก : Ringside News
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