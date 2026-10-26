สิ้นตำนานสังเวียน! แจ็ค อาร์มสตรอง นักมวยปล้ำ WWF เสียชีวิต หลังป่วยหนักถึงขั้นตัดขา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:57 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 15:57 น.
แจ็ค อาร์มสตรอง นักมวยปล้ำ WWF เสียชีวิต

วงการมวยปล้ำต้องสูญเสียดาวดังระดับตำนานไปอีกคน แจ็ค อาร์มสตรอง อดีตนักมวยปล้ำชื่อดังในวัย 79 ปี เสียชีวิตแล้ว

ลอร่า ครีวัลล์ อดีตนักเพาะกายหญิงเพื่อนสนิทเป็นผู้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เธอเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนรักถึงลอสแอนเจลิสในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต อดีตดาวดังบนสังเวียนต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพอย่างหนักในช่วงหลัง ต้องเข้ารับการฟอกไต ต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้างจากการตัดทิ้ง เขายังคงอารมณ์ดีมีรอยยิ้มอยู่เสมอจนถึงวาระสุดท้าย

ลอร่ายังเล่าย้อนถึงความประทับใจในอดีต แจ็คเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เขาเคยซื้อชุดโพสท่าชุดแรกให้เธอตอนที่เธอยังเป็นแค่นักเพาะกายหน้าใหม่ไร้บ้าน เขาให้ที่พักพิงอาศัยอยู่ด้วยกันนานหลายปี

โฆษณา

นอกจากนี้เขายังมีความสนิทสนมกับ ร็อคกี้ จอห์นสัน พ่อของ เดอะร็อก นักแสดงชื่อดังระดับโลก ทั้งคู่เคยแชร์ห้องพักด้วยกันสมัยออกทัวร์ปล้ำ แจ็คคุ้นเคยกับเดอะร็อกมาตั้งแต่ตอนที่นักแสดงคนดังยังเป็นแค่เด็กทารก

เส้นทางสายอาชีพของแจ็คเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 1963 โลดแล่นอยู่บนสังเวียนผ้าใบยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ เขาเคยขึ้นปล้ำให้กับสมาคมยักษ์ใหญ่อย่าง WWF รวมถึงสมาคม AWA UWF สมาคมในประเทศญี่ปุ่น แฟนกีฬามักคุ้นหน้าคุ้นตาเขาภายใต้ชื่อบนเวทีหลากหลายชื่อ อาทิ เลนนี่ โซโลมอน ซูเปอร์สกอร์เปี้ยน แบล็กแจ็ค เซเลอร์แจ็ค เขายังเคยข้ามสายมารับงานแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องในช่วงยุค 80 ถือเป็นการปิดตำนานชายผู้มอบความบันเทิงให้ผู้ชมมาอย่างยาวนาน

อ้างอิงจาก : Ringside News

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:57 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 15:57 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/11/69

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/11/69 มาแล้ว 19 ชุด วิเคราะห์ 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ผวา! สาวเที่ยวมาเลเซีย รปภ. บุกห้องหวังขยี้กามกลางดึก รอดหวุดหวิดหลังงัดไหวพริบ

ผวา! สาวเที่ยวมาเลเซีย รปภ. บุกห้องหวังขยี้กามกลางดึก รอดหวุดหวิดหลังงัดไหวพริบ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
อดีตผู้ประกาศข่าวถูกบังคับถอดกางเกงและบทนางเอก

ฉาว! อดีตผู้ประกาศข่าว ร่ำไห้ ผู้ใหญ่สั่งเปลื้องผ้า แลกบทนางเอก ปฏิเสธขู่แบนงาน

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ชายอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน ลูก 58 คน สุดท้ายเลี้ยงไม่ไหว บางคืนลูกต้องนอนหิว

ชายอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน ลูก 58 คน สุดท้ายเลี้ยงไม่ไหว บางคืนลูกต้องนอนหิว

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/11/69 มาแล้ว 19 ชุด วิเคราะห์ 2 ตัว 3 ตัว

58 นาที ที่แล้ว
อดีตนางเอก AV หายจากวงการ 12 ปี ล่าสุดเปิดความจริง ถูกคู่หมั้นติด GPS คุมชีวิต บันเทิง

อดีตนางเอก AV หายจากวงการ 12 ปี ล่าสุดเปิดความจริง ถูกคู่หมั้นติด GPS คุมชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผวา! สาวเที่ยวมาเลเซีย รปภ. บุกห้องหวังขยี้กามกลางดึก รอดหวุดหวิดหลังงัดไหวพริบ ข่าวต่างประเทศ

ผวา! สาวเที่ยวมาเลเซีย รปภ. บุกห้องหวังขยี้กามกลางดึก รอดหวุดหวิดหลังงัดไหวพริบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้ประกาศข่าวถูกบังคับถอดกางเกงและบทนางเอก ข่าวต่างประเทศ

ฉาว! อดีตผู้ประกาศข่าว ร่ำไห้ ผู้ใหญ่สั่งเปลื้องผ้า แลกบทนางเอก ปฏิเสธขู่แบนงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน ลูก 58 คน สุดท้ายเลี้ยงไม่ไหว บางคืนลูกต้องนอนหิว ข่าวต่างประเทศ

ชายอัฟกานิสถาน มีภรรยา 4 คน ลูก 58 คน สุดท้ายเลี้ยงไม่ไหว บางคืนลูกต้องนอนหิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ดญ. 16 ถูกตร.ขัง 18 วัน ทั้งที่ไม่ผิด ทรมานจนขาดอาหารตาย นน.เหลือ 20 กิโล ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ ดญ. 16 ถูกตร.ขัง 18 วัน ทั้งที่ไม่ผิด ทรมานจนขาดอาหารตาย นน.เหลือ 20 กิโล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 26 ต.ค. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 26/10/69 ลิงก์ดูถ่ายทอดสด พร้อมสถิติวันจันทร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรปเปอร์ดัง ถูกแฉนอกใจหลังแต่งงาน 5 วัน คนปล่อยเรื่องกลับคำขอโทษ บันเทิง

แรปเปอร์ดัง ถูกแฉนอกใจหลังแต่งงาน 5 วัน คนปล่อยเรื่องกลับคำขอโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารเพิ่งผ่าตัด โวยแอร์ไม่ช่วยยกกระเป๋าขึ้นเครื่อง แม้ขอความช่วยเหลือ 2 ครั้ง ข่าว

ผู้โดยสารเพิ่งผ่าตัด โวยแอร์ไม่ช่วยยกกระเป๋าขึ้นเครื่อง แม้ขอความช่วยเหลือ 2 ครั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัดเที่ยวฮาโลวีน กรุงเทพ อีเว้นท์

แจกพิกัด ที่เที่ยวฮาโลวีน 2569 กรุงเทพ 11 งาน งานไหนเข้าฟรีบ้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที AF6 หกล้มเสียชีวิตกะทันหันที่จีน บันเทิง

สาเหตุเสียชีวิต “ที AF6” จากไปกะทันหันที่จีน แฟนเพลงเศร้า สูญเสียอดีตนักล่าฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้งความแอดมิน Godd Dam ข้อหาหนัก ข่าวการเมือง

แจ้งความแอดมิน Godd Dam ข้อหาหนัก พ.ร.บ.คอมฯ–ม.112 ปมสลิป 7 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่อมเอ็กซ์ โต้ข่าวเป็นมือที่สาม รุ้งลาวัณย์ และ หยวน นิธิชัย บันเทิง

หม่อมเอ็กซ์ พูดแล้วเป็นอะไรกับ รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวคบ ‘หยวน’ ผ่านไหม สยบข่าวมือที่สาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช ข่าวต่างประเทศ

ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก ข่าวดารา

ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เช็กวิธีผูกบัญชีรับเงิน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย ข่าว

เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny เสียชีวิตในวัย 46 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน Eric Bauza นักพากย์ดัง Bugs Bunny จากไปวัย 46 ปี ด้วยโรคหัวใจ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันฮาโลวีน หลอน กวน ฮา รับวันปล่อยผี ไลฟ์สไตล์

รวมแคปชั่นฮาโลวีน 2026 หลอน กวน ฮา รับวันปล่อยผี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์ ดูดวง

จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 ชื่อเด็ก ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ภายในปี 2570 ไลฟ์สไตล์

เปิด 10 ชื่อเด็ก ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ภายในปี 2570

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องบูมศรี ซายูริแบนด์ เสียชีวิต ข่าว

โพสต์สุดท้าย น้องบูมศรี นักร้องซายูริแบนด์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากไปวัยเพียง 25 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Ghost Secret ประกาศยุติรายการสิ้นปี 2569 ข่าว

เสียดาย! The Ghost Secret เตรียมยุติรายการ หลังถูกบิดเงินล้านไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 7 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำอวยพรวันฮาโลวีน ภาษาอังกฤษ รวมประโยคไทยอังกฤษ ใช้ได้ทั้งครอบครัว ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันฮาโลวีน ภาษาอังกฤษ 2026 พร้อมคำแปล ไว้โพสต์แคปชั่นไอจี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปหม่อมเอ็กซ์ พูดแล้วเป็นอะไรกับ รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวคบ ‘หยวน’ ผ่านไหม สยบข่าวมือที่สาม