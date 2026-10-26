หม่อมเอ็กซ์ พูดแล้วเป็นอะไรกับ รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวคบ ‘หยวน’ ผ่านไหม สยบข่าวมือที่สาม
หม่อมเอ็กซ์ เคลียร์ดราม่ามือที่สาม รุ้ง ราวรรณ และ หยวน นิธิชัย เผยสถานะล่าสุดเป็นเพื่อนที่ดี ยินกดีหากทั้งคู่คบหากัน
แฟน ๆ จับตาความสัมพันธ์ของ หยวน นิธิชัย หรือ หยวน ดราก้อนไฟว์ กับนักแสดงสาวอารมณ์ดี รุ้ง ราวรรณ หรือ รุ้ง หนูหิ่น ออกมาโชว์หวานกลางไลฟ์สดจนโซเชียลเชียร์ขยับสถานะจากเพื่อนสู่คนรัก กระทั่ง หม่อมเอ็กซ์ อัศนัย เทศทะวงศ์ นักแสดงหนุ่มและนักแข่งรถชื่อดัง โพสต์ภาพคู่แบบใกล้ชิด พร้อมแคปชั่นชวนสงสัยว่า “อย่ายุ่งกับผู้หญิงของฉัน” จนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ของทั้งสามเป็นอย่างไรกันแน่
ล่าสุด หม่อมเอ็กซ์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นและความสัมพันธ์กับ รุ้ง รุ้งลาวัณย์ ฝั่งหม่อมเอ็กซ์ยอมรับว่า ได้มีการคุยกันจริงและคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากภาพที่ออกมามันฟ้องอยู่แล้วและไม่สามารถโกหกได้ โดยความสนิทสนมเกิดจากการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องปอบ
เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับรุ้งเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน และมีความห่วงใยให้กันเท่านั้น ตนเองไม่ได้สนิทแค่กับรุ้งเพียงคนเดียว แต่ยังสนิทกับหยวนด้วยเช่นกัน ถือว่าทั้งสองคนต่างก็เป็นน้องรักของตน
สำหรับประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นมือที่สามหรือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนั้น เขาปฏิเสธอย่างอารมณ์ดีว่า “มือที่สาม ที่สี่ ไม่มีหรอก ขนาดคนเรามีแค่สองมือจะมาจากไหนอีกมือ” พร้อมเสริมว่า หากคนสองคนคบหาหรือคุยกัน ตนเองก็รู้สึกโอเคและยินดีด้วย เพราะมันเป็นความรักที่คนสองคนมีให้แก่กัน
เจ้าตัวยอมรับว่า ตอนที่เห็นข่าวครั้งแรกแอบตกใจนิดหน่อยว่า เหตุใดน้องจะมีความรักแล้วไม่บอกพี่ชายสักคำ สาเหตุที่ห่วงเพราะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด เมื่อมีคนจะเข้ามาหาก็อยากให้ผ่านด่านพี่ชายก่อนสักนิด พร้อมแซวว่า หยวนคงจะตกใจที่มีพี่ชายดุขนาดนี้
หลังเกิดกระแสข่าวขึ้น หม่อมเอ็กซ์ ระบุว่า ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับทั้งสองฝั่งตลอดเวลาและไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกัน ส่วนเรื่องการตัดสินใจคบหานั้นขึ้นอยู่กับคนสองคน แม้รุ้งจะโตแล้วแต่ในสายตาพี่ชายก็ยังมองรุ้งเป็นเด็กอยู่เสมอ
เมื่อสื่อถามถึงข้อสงสัยเรื่องการสร้างกระแส หม่อมเอ็กซ์เผยในมุมมองคนภายนอกว่า ต่อให้จะเป็นการสร้างกระแสหรืออย่างไรก็ตาม ตนก็ยังมองว่าทั้งคู่เป็นคู่หวานที่ดีและน่ารัก จากความแตกต่างเรื่องความสูงทำให้ดูน่ารัก น่าติดตาม และน่าค้นหา หากทั้งสองคนคอยดูแลกันก็ถือเป็นคู่รักที่น่าเอ็นดู ตนพร้อมคอยเอาใจช่วยและแอบเป็นกำลังใจให้เสมอ และสังเกตว่าช่วงนี้ทั้งคู่ก็มีความหวานใส่กันอย่างต่อเนื่อง
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