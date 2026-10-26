หม่อมเอ็กซ์ พูดแล้วเป็นอะไรกับ รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวคบ ‘หยวน’ ผ่านไหม สยบข่าวมือที่สาม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 15:36 น.
หม่อมเอ็กซ์ โต้ข่าวเป็นมือที่สาม รุ้งลาวัณย์ และ หยวน นิธิชัย

หม่อมเอ็กซ์ เคลียร์ดราม่ามือที่สาม รุ้ง ราวรรณ และ หยวน นิธิชัย เผยสถานะล่าสุดเป็นเพื่อนที่ดี ยินกดีหากทั้งคู่คบหากัน

แฟน ๆ จับตาความสัมพันธ์ของ หยวน นิธิชัย หรือ หยวน ดราก้อนไฟว์ กับนักแสดงสาวอารมณ์ดี รุ้ง ราวรรณ หรือ รุ้ง หนูหิ่น ออกมาโชว์หวานกลางไลฟ์สดจนโซเชียลเชียร์ขยับสถานะจากเพื่อนสู่คนรัก กระทั่ง หม่อมเอ็กซ์ อัศนัย เทศทะวงศ์ นักแสดงหนุ่มและนักแข่งรถชื่อดัง โพสต์ภาพคู่แบบใกล้ชิด พร้อมแคปชั่นชวนสงสัยว่า “อย่ายุ่งกับผู้หญิงของฉัน” จนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ของทั้งสามเป็นอย่างไรกันแน่

ล่าสุด หม่อมเอ็กซ์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นและความสัมพันธ์กับ รุ้ง รุ้งลาวัณย์ ฝั่งหม่อมเอ็กซ์ยอมรับว่า ได้มีการคุยกันจริงและคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากภาพที่ออกมามันฟ้องอยู่แล้วและไม่สามารถโกหกได้ โดยความสนิทสนมเกิดจากการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องปอบ

โฆษณา

เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับรุ้งเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน และมีความห่วงใยให้กันเท่านั้น ตนเองไม่ได้สนิทแค่กับรุ้งเพียงคนเดียว แต่ยังสนิทกับหยวนด้วยเช่นกัน ถือว่าทั้งสองคนต่างก็เป็นน้องรักของตน

สำหรับประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นมือที่สามหรือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนั้น เขาปฏิเสธอย่างอารมณ์ดีว่า “มือที่สาม ที่สี่ ไม่มีหรอก ขนาดคนเรามีแค่สองมือจะมาจากไหนอีกมือ” พร้อมเสริมว่า หากคนสองคนคบหาหรือคุยกัน ตนเองก็รู้สึกโอเคและยินดีด้วย เพราะมันเป็นความรักที่คนสองคนมีให้แก่กัน

เจ้าตัวยอมรับว่า ตอนที่เห็นข่าวครั้งแรกแอบตกใจนิดหน่อยว่า เหตุใดน้องจะมีความรักแล้วไม่บอกพี่ชายสักคำ สาเหตุที่ห่วงเพราะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด เมื่อมีคนจะเข้ามาหาก็อยากให้ผ่านด่านพี่ชายก่อนสักนิด พร้อมแซวว่า หยวนคงจะตกใจที่มีพี่ชายดุขนาดนี้

หลังเกิดกระแสข่าวขึ้น หม่อมเอ็กซ์ ระบุว่า ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับทั้งสองฝั่งตลอดเวลาและไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกัน ส่วนเรื่องการตัดสินใจคบหานั้นขึ้นอยู่กับคนสองคน แม้รุ้งจะโตแล้วแต่ในสายตาพี่ชายก็ยังมองรุ้งเป็นเด็กอยู่เสมอ

เมื่อสื่อถามถึงข้อสงสัยเรื่องการสร้างกระแส หม่อมเอ็กซ์เผยในมุมมองคนภายนอกว่า ต่อให้จะเป็นการสร้างกระแสหรืออย่างไรก็ตาม ตนก็ยังมองว่าทั้งคู่เป็นคู่หวานที่ดีและน่ารัก จากความแตกต่างเรื่องความสูงทำให้ดูน่ารัก น่าติดตาม และน่าค้นหา หากทั้งสองคนคอยดูแลกันก็ถือเป็นคู่รักที่น่าเอ็นดู ตนพร้อมคอยเอาใจช่วยและแอบเป็นกำลังใจให้เสมอ และสังเกตว่าช่วงนี้ทั้งคู่ก็มีความหวานใส่กันอย่างต่อเนื่องหยวนและรุ้งฮ

โฆษณา
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น ผู้หญิงของฉัน สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน-3
ภาพจาก : FB Asanai Thetthawong
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น ผู้หญิงของฉัน สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน-2
ภาพจาก : FB Asanai Thetthawong
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น ผู้หญิงของฉัน สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน-1
ภาพจาก : FB Asanai Thetthawong

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 15:36 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

ชดใช้บาป 2.7 หมื่นล้าน คาทอลิกนิวยอร์ก ยอมจ่ายเหยื่อล่วงละเมิด 1,300 คน จ่อแฉชื่อนักบวช

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570

เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เช็กวิธีผูกบัญชีรับเงิน

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย

เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny เสียชีวิตในวัย 46 ปี

สิ้นตำนาน Eric Bauza นักพากย์ดัง Bugs Bunny จากไปวัย 46 ปี ด้วยโรคหัวใจ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เช็กวิธีผูกบัญชีรับเงิน

60 นาที ที่แล้ว
เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย ข่าว

เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny เสียชีวิตในวัย 46 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน Eric Bauza นักพากย์ดัง Bugs Bunny จากไปวัย 46 ปี ด้วยโรคหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์ ดูดวง

จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 ชื่อเด็ก ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ภายในปี 2570 ไลฟ์สไตล์

เปิด 10 ชื่อเด็ก ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ภายในปี 2570

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องบูมศรี ซายูริแบนด์ เสียชีวิต ข่าว

โพสต์สุดท้าย น้องบูมศรี นักร้องซายูริแบนด์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากไปวัยเพียง 25 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Ghost Secret ประกาศยุติรายการสิ้นปี 2569 ข่าว

เสียดาย! The Ghost Secret เตรียมยุติรายการ หลังถูกบิดเงินล้านไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยคนบันเทิงรวม 16 ดารา–ศิลปินโลก เสียชีวิตปี 2569 ผลงานยังอยู่ในความทรงจำ ข่าวดารา

อาลัยคนบันเทิงรวม 16 ดารา–ศิลปินโลก เสียชีวิตปี 2569 ผลงานยังอยู่ในความทรงจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง Godd Dam จากเพจแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 สู่ปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน ข่าว

ย้อนเส้นทาง Godd Dam จากเพจแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 สู่ปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โธมัส มาร์เคิล พ่อของเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกส์ ข่าวต่างประเทศ

พ่อเมแกน มาร์เคิล ปัดคดีคลิปละเมิดเด็ก ยอมรับซื้อบริการผู้ใหญ่ อ้างป่วยสมองเสื่อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Godd Dam รู้ตัวแล้วคือใคร ปล่อยข่าว ค่าน้ำชา 7 ล้าน ตร.เตรียมจับ ข่าวการเมือง

ด่วน! Godd Dam รู้ตัวแล้วคือใคร ปล่อยข่าวเท็จ ค่าน้ำชา 7 ล้าน ตร.เตรียมจับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สารวัตรทหารห้ามวัยรุ่นทะเลาะถูกยิงเสียชีวิต ข่าว

สิ้น สารวัตรทหารถูกยิงดับ ขณะห้ามวัยรุ่นตีกัน เศร้าประวัติ พ่อเลี้ยงเดี่ยวเสาหลักครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ชม เล่าซีรีย์ ลูกมาเฟียขับเรือชนเรือ แฟนคลับฮาลั่นแห่ขอพิกัด ข่าวดารา

แม่ชม เล่าซีรีย์ ลูกมาเฟียขับเรือชน แฟนคลับฮาลั่นแห่ขอพิกัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสิกรไทย แจงไว ปมสลิป 7 ล้านอ้างโอนถึงอนุทิน ไม่พบเลขบัญชีในระบบ K PLUS จำกัด 5 ล้าน เศรษฐกิจ

กสิกรไทย แจงไว ปมสลิป 7 ล้านอ้างโอนถึงอนุทิน ไม่พบเลขบัญชีในระบบ K PLUS จำกัด 5 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 1 พ.ย. 69 เลขมงคล วันสำคัญ เพียบ Line News

10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 1 พ.ย. 69 เลขมงคล วันสำคัญ เพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านเสื้อผ้าไล่พนักงานเมียนมาออกแล้ว หลังพบโพสต์ภาพหมิ่นเบื้องสูง ข่าว

ไล่ออก หนุ่มพม่าโพสต์ภาพตัดต่อหมิ่นเบื้องสูง พบทำผิดจริง ขัดจริยธรรมร้ายแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ ทดลองโอน 7 ล้าน พบเข้าบัญชีคนอื่นได้สูงสุด 5 ล้าน ตั้งข้อสงสัยสลิปค่าน้ำชา ข่าว

หมอของขวัญ ทดลองโอน 7 ล้าน พบเข้าบัญชีคนอื่นได้สูงสุด 5 ล้าน ตั้งข้อสงสัยสลิปค่าน้ำชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋ไก๋ โต้ข่าวลือรับเงินประกันพ่อเสียชีวิต 200 ล้านบาท บันเทิง

เก๋ไก๋ แจงดราม่าได้มรดก 200 ล้านหลังพ่อ เสียใจ ความสูญเสียถูกใช้เป็นเครื่องมือ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมงานทำเนียบขาว ชงชื่อ นิกกี มินาจ นั่งเก้าอี้โฆษกคนใหม่ หลังอวยทรัมป์ ข่าวดารา

ทีมงานทำเนียบขาว ชงชื่อ นิกกี มินาจ นั่งเก้าอี้โฆษกคนใหม่ หลังอวยทรัมป์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินให้ลูก-ห้ามกู้ชีพ ภรรยารีบเตือนสติ บันเทิง

เวฟ สาริน โพสต์คล้ายสั่งเสีย ยกทรัพย์สินให้ลูก-ห้ามกู้ชีพ ภรรยารีบเตือนสติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยส่อง ทะเบียนรถ แห่หลวงพ่อโต งานรับบัวบางพลี เลขเด็ดงวด 1/11/69 เลขเด็ด

คอหวยส่อง ทะเบียนรถ แห่หลวงพ่อโต งานรับบัว เลขเด็ดงวด 1/11/69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มะปราง ลองเบิ่ง ยืนยันไม่มีแมวในห้องพักรีสอร์ตนครพนม ข่าว

รีสอร์ตนครพนม ไม่จบ จ่อแจ้งความ “มะปราง ลองเบิ่ง” อ้างพบขนแมว ขอโทษเข้าห้องกลางดึก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดที่มาเพลง กุ๊กกู๋ น้องเกล ABIGAiL บันเทิง

เปิดที่มาเพลง “กุ๊กกู๋” น้องเกล ABIGAiL เพลงผีสุดน่ารัก ที่ซ่อนความหมายของคำว่า หนูโตแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่องถวายเพลรับพรพระก่อนผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ข่าว

ภาพล่าสุด ท่านอ่อง ถวายเพลรับพรพระ ก่อนผ่าตัด ‘เนื้องอกในสมอง’ อีกไม่กี่วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง ทศพร เตือน 3 ราศี ระวังวาจาพาล้ม ดูดวง

หมอช้างเตือน 3 ราศี ระวัง “วาจาพาล้ม” อาจพังเพราะพูดไม่คิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก