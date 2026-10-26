ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 15:00 น.
ต๋อย ไตรภพ เผย ยุคทองทีวีจบแล้ว ไม่หวนทำรายการแบบเดิมอีก

หลังมีเอกสารภายในบริษัทบอร์นฯ หลุดออกไปจนเกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทกำลังจะปิดตัว ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรชื่อดังได้ออกมาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดผ่านรายการ คุยแซ่บshow ทางช่อง ONE 31 ว่าเป็นเพียงแผนงานเบื้องต้นที่นำมาแปะประกาศไว้ในบริษัท พนักงานถ่ายรูปส่งต่อให้เพื่อนดูจนกลายเป็นข่าวใหญ่ เจ้าตัวยืนยันไม่โกรธคนปล่อยภาพ บริษัทยังดำเนินกิจการต่อตามปกติ ไม่ได้ขาดทุน สลึงเดียวก็ไม่เคยเสีย

ส่วนการประกาศเลิกจ้างนั้นเป็นความตั้งใจดูแลพนักงานเก่าแก่ บางคนอายุเกือบ 70 ปี ทำงานด้วยกันมานานกว่า 40 ปี พิธีกรคนดังเปรียบตัวเองเป็นกัปตันเรือที่ต้องดูแลลูกเรือให้ปลอดภัยที่สุดในยุคเศรษฐกิจผันผวน ตัดสินใจหยุดจ้างเพื่อจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายสูงสุด 400 วัน ให้ทุกคนได้เงินก้อนใหญ่ไปดูแลชีวิตช่วงบั้นปลาย หากอนาคตบริษัทปรับตัวเข้าที่แล้วค่อยเรียกกลับมาร่วมงานกันใหม่

สำหรับการย้ายแพลตฟอร์มจากทีวีสู่ออนไลน์ ผู้บริหารบอร์นฯ วางแผนเรื่องนี้มานานถึง 3 ปีแล้ว มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกมาตลอด เชื่อว่ายุคทองทีวีจบลงแล้ว ตัดสินใจไม่ย้อนกลับไปทำรายการรูปแบบเดิม อย่างฝันที่เป็นจริง หรือเกมเศรษฐีอีก รายการดังอย่างครัวคุณต๋อยยังคงมีอยู่ ปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับโลกออนไลน์มากขึ้น เน้นเจาะลึกข้อมูลร้านอาหารว่าทำไมถึงอร่อย ทำไมต้องไปกิน แทนที่จะสอนทำอาหารแบบเดิม

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นอกเหนือจากนี้ยังมีโปรเจกต์ใหม่เตรียมเปิดตัวปีหน้า ทั้งรายการวาไรตี้ออนไลน์ คิดเช่นต๋อย ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาพูดคุยเจาะลึก รายการทอล์กโชว์บนเวทีซึ่งไม่เคยทำมาก่อน ส่วนงานแสดงภาพยนตร์มีคนติดต่อเข้ามาตลอด ปฏิเสธรับงานเพราะอยากทุ่มเทเวลาให้กับการผลิตคอนเทนต์คุณภาพมากกว่า พิธีกรรุ่นใหญ่ทิ้งท้ายให้กำลังใจคนทำงานในยุคนี้ว่าต้องตื่นมาพร้อมพลังงานบวก ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด หาเส้นทางใหม่ให้ชีวิตก้าวเดินต่อไป ห้ามท้อถอยเด็ดขาด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 15:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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