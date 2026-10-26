เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เช็กวิธีผูกบัญชีรับเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 14:56 น.
เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570

กรมบัญชีกลางปรับระบบ e-Payroll ใช้พร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชนแทนเลขบัญชีธนาคาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำต้องเตรียมอะไร ลงทะเบียนอย่างไร

กรมบัญชีกลางเตรียมเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แทนการใช้เลขบัญชีธนาคาร เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2570 เป็นต้นไป ผู้รับเงินควรตรวจสอบว่าผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารใด เพื่อเตรียมรับเงินเดือนผ่านระบบใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2569 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยผลตรวจสอบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนช่องทางจ่ายเงินเดือนข้าราชการ โดยได้รับคำยืนยันจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ว่าเป็นข่าวจริง

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ก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลางออกหนังสือที่ กค 0411.4/ว781 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2569 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ของกรมบัญชีกลาง ด้วยเลขประจำตัวประชาชน (PromptPay) แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

การปรับระบบครั้งนี้ครอบคลุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินผ่าน e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง โดยเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ระบุบัญชีปลายทางสำหรับโอนเงิน จากเลขบัญชีธนาคารมาเป็นเลขประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้

ข่าวจริง เงินเดือนข้าราชการโอนผ่านพร้อมเพย์ 1 พ.ค. 70
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

พร้อมเพย์เป็นบริการที่เชื่อมเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือเข้ากับบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อมีผู้โอนเงินผ่านหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ เงินจะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับหมายเลขนั้นโดยตรง

สำหรับระบบจ่ายเงินเดือนใหม่ กรมบัญชีกลางจะใช้เลขประจำตัวประชาชนค้นหาบัญชีธนาคารปลายทางที่ผู้รับเงินผูกพร้อมเพย์ไว้ โดยเงินเดือนยังเข้าบัญชีธนาคารตามปกติ ไม่ได้โอนเข้าบัตรประชาชน

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ข้าราชการควรเริ่มจากตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารที่ใช้งานอยู่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วหรือไม่ สามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร หรือสอบถามธนาคารเจ้าของบัญชีโดยตรง

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หากยังไม่เคยลงทะเบียน ให้เปิดแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารที่ต้องการรับเงินเดือน เข้าเมนูพร้อมเพย์หรือจัดการพร้อมเพย์ แล้วเลือกลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

จากนั้นเลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการใช้รับเงิน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และยืนยันรายการตามขั้นตอนของธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ประชาชนสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ผ่าน Mobile Banking, Internet Banking ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ หากมีบัญชีที่ต้องการใช้งานอยู่แล้ว

ผู้ที่เคยลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าได้ผูกเลขประจำตัวประชาชนไว้ด้วยหรือไม่ เพราะกรมบัญชีกลางจะใช้พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ส่วนผู้ที่มีบัญชีธนาคารหลายแห่ง สามารถเลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับเลขประจำตัวประชาชนได้เพียงบัญชีเดียว เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนหนึ่งหมายเลขไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ซ้ำกับหลายบัญชีได้

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หากเคยผูกเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารอื่นไว้แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนบัญชีรับเงินเดือน สามารถติดต่อธนาคารเดิมเพื่อยกเลิกการผูกพร้อมเพย์ ก่อนนำเลขประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนกับบัญชีใหม่ตามขั้นตอนของธนาคาร

สำหรับผู้ที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเพราะมีการเปลี่ยนระบบจ่ายเงินเดือน แต่ควรตรวจสอบว่าบัญชีปลายทางถูกต้องและยังใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงยืนยันข้อมูลตามขั้นตอนที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

ข้าราชการควรติดตามประกาศจากหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการยืนยันข้อมูลพร้อมเพย์ และเอกสารที่ต้องส่งให้ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบุคคล เพราะแต่ละหน่วยงานกำลังเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้ระบบใหม่

วันที่ 21 ตุลาคม 2569 กรมชลประทานจัดประชุมชี้แจงการจ่ายเงินเดือนผ่านพร้อมเพย์ โดยเน้นเรื่องการลงทะเบียน การยืนยันข้อมูล และการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่เอกสารเรื่องการจ่ายเงินเดือนผ่านพร้อมเพย์ พร้อมแบบยืนยันการลงทะเบียน PromptPay ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้บุคลากรใช้ประกอบการเตรียมข้อมูล

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ส่วนข้าราชการที่เลือกรับเงินเดือนเดือนละ 2 รอบ ยังต้องแยกเรื่องนี้ออกจากการเปลี่ยนช่องทางโอนเงิน เพราะหนังสือของกรมบัญชีกลางมุ่งปรับข้อมูลที่ใช้โอนเงินผ่านระบบ e-Payroll ไม่ใช่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์เลือกรับเงินเดือน 1 รอบหรือ 2 รอบ

ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์หรือไม่แน่ใจว่าผูกเลขประจำตัวประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารใด ควรตรวจสอบกับธนาคารและหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเริ่มใช้ระบบในเดือนพฤษภาคม 2570

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน สามารถติดต่อ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวันและเวลาทำการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 14:56 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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