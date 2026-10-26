เหลือแต่ตอ! จิตอาสาตัด 11 ต้นนางพญาเสือโคร่ง กลางจุดเสด็จฯ ดอยปุย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แจ้งความดำเนินคดีกรณีมีการตัดต้นนางพญาเสือโคร่งและไม้ยืนต้นอื่นรวม 15 ต้น บริเวณสัญลักษณ์สถานแห่งการเสด็จพระราชดำเนิน บ้านม้งดอยปุย หมู่ที่ 11 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่าชี้ตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 7 ราย
ผลการตรวจสอบพบไม้ถูกตัดด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ แปรรูปเป็นท่อนรวม 46 ท่อน แบ่งเป็นต้นนางพญาเสือโคร่ง 11 ต้น 40 ท่อน ต้นราชพฤกษ์ 2 ต้น 3 ท่อน ต้นเหลืองอินเดีย 1 ต้น 1 ท่อน และต้นสนฉัตร 1 ต้น 2 ท่อน
ต้นไม้ชุดนี้เป็นต้นที่ประชาชนร่วมกันปลูกเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เมื่อกว่า 20 ปีก่อน ชาวบ้านดอยปุยจึงทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการตัดไม่ได้ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์และอาจกระทบการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาล
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยระบุว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2569 พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และชาวบ้าน เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
พล.ต.ต.ธวัชชัย ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มบุคคลไปขอความร่วมมือให้ชาวบ้านช่วยกันปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว ก่อนพบว่ามีการตัดต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ โดยผู้ร่วมกระทำมีประมาณ 5 ถึง 10 ราย ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนให้การว่าเข้าใจว่าผู้ที่พาไปปรับภูมิทัศน์ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ไว้แล้ว
ด้านรายงานของเดลินิวส์ระบุว่า กลุ่มที่เข้าไปในพื้นที่เป็นกลุ่มจิตอาสาราว 40 ถึง 50 คน ซึ่งเข้ามาช่วยงานในพื้นที่เป็นประจำ และเคยขออนุญาตด้วยวาจาจากอุทยานฯ ว่าจะเข้าทำความสะอาดบริเวณพลับพลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทำกินของราษฎรตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่อนุญาตเฉพาะการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เท่านั้น ไม่ได้อนุญาตให้ตัดต้นไม้ ส่วนกลุ่มจิตอาสาอ้างว่าเห็นต้นไม้บังพลับพลาและกังวลว่าใบไม้ร่วงจะทำให้รกรุงรัง จึงตัดและวางเรียงไว้ เตรียมปลูกดอกไม้ทดแทน พร้อมกล่าวขอโทษต่อสิ่งที่ทำลงไป
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้กรมอุทยานฯ ร่วมกับตำรวจเร่งรัดคดี และกำชับให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นกลุ่มใด
นายยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายธงชัย นาราษฎร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ว่าสามารถชี้ตัวบุคคลที่ปรากฏใบหน้าชัดเจนในคลิปวิดีโอและภาพถ่ายได้แล้ว 7 ราย โดยพนักงานสอบสวนได้ประสานกำนันตำบลสุเทพ และสมาคมชาวม้งตำบลสุเทพ เข้าร่วมสอบปากคำเพื่อชี้ตัวเพิ่มเติม
ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ใด และยังต้องสอบสวนต่อว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ตัดต้นไม้ โดยตำรวจภูธรภาค 5 กำชับให้เร่งปิดคดี ส่วนกรมอุทยานฯ ระบุว่าจะรายงานความคืบหน้าต่อเนื่องจนกว่าชั้นสอบสวนจะเสร็จสิ้น
ภาพจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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