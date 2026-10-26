จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 14:43 น.
จันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69 ฤกษ์สุดท้ายของปี เปิดความหมาย วิธีขอพรรับแสงจันทร์

วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย ถือเป็นฤกษ์มงคลสำหรับขอพรด้านเมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ ความรัก และโชคลาภ โดยปีนี้มีวันจันทร์ซ้อนจันทร์ทั้งหมด 3 ครั้ง และวันที่ 26 ตุลาคมเป็นครั้งสุดท้ายของปี

จันทร์ซ้อนจันทร์ หมายถึง วันที่ตรงกับวันจันทร์และวันขึ้น 15 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง คนโบราณเชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีสำหรับประกอบพิธีมงคล โดยเฉพาะการขอพรด้านความรัก ความเมตตาและการเจรจาค้าขาย

ตามคติความเชื่อโบราณ พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยน ความงดงาม เสน่ห์ และความเมตตา จึงมีผู้นิยมใช้วันจันทร์ซ้อนจันทร์ประกอบพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล รวมถึงขอพรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัว

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อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดัง เคยอธิบายว่า วันจันทร์ซ้อนจันทร์เป็นฤกษ์ที่คนโบราณนิยมใช้สร้างวัตถุมงคลด้านเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ อำนาจ และโชคลาภ

สำหรับปี 2569 ปฏิทินจันทรคติไทยมีวันจันทร์ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันที่ 29 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และวันที่ 26 ตุลาคม ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

วันที่ 26 ตุลาคม ยังตรงกับวันออกพรรษา หรือวันมหาปวารณา ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์ตามพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันเพื่อปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติ ส่วนประชาชนนิยมเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และรักษาศีล

สำหรับฤกษ์ขอพรจันทร์ซ้อนจันทร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ News.in.th แนะนำช่วงเวลา 18.35 ถึง 19.15 น. หรือสามารถประกอบพิธีได้ตั้งแต่พระจันทร์ขึ้นจนถึงเที่ยงคืนตามความเชื่อ โดยแต่ละสำนักอาจกำหนดช่วงเวลาต่างกัน จึงไม่มีฤกษ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Time and Date ระบุว่า วันที่ 26 ตุลาคม พระจันทร์เข้าสู่ช่วงเต็มดวงทางดาราศาสตร์เวลา 11.11 น. ตามเวลาประเทศไทย และขึ้นเหนือขอบฟ้าในกรุงเทพมหานครเวลาประมาณ 17.52 น. หากท้องฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นพระจันทร์ได้ในช่วงค่ำ

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ขั้นตอนการขอพรจันทร์ซ้อนจันทร์ 26 ต.ค. 69

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เปิดคาถาบูชา วิธีรับแสงจันทร์

สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบพิธีขอพรจันทร์ซ้อนจันทร์ด้วยตัวเอง ให้เตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะแก้วหรือขันน้ำ พร้อมดอกไม้กลิ่นหอม เช่น ดอกมะลิ กุหลาบขาว หรือกลีบดอกบัว ส่วนเทียนหอมสามารถเตรียมเพิ่มเติมได้ตามความสะดวก

เมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องการ ให้ตั้งภาชนะใส่น้ำในบริเวณที่แสงจันทร์ส่องถึง จากนั้นตั้งจิตให้สงบและเริ่มสวดมนต์ โดยบางตำราแนะนำให้ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนสวดคาถาบูชาประจำวันจันทร์ว่า

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

สวดทั้งหมด 15 จบ ตามความเชื่อเรื่องกำลังวันจันทร์ จากนั้นอธิษฐานขอพรโดยบอกชื่อและนามสกุลของตนเอง พร้อมระบุเรื่องที่ต้องการ เช่น ความรัก การงาน การเงิน หรือขอให้มีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู

ระหว่างอธิษฐานให้ตั้งจิตนึกถึงสิ่งดี ๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องท่องคำอธิษฐานตายตัว สามารถขอพรด้วยภาษาของตัวเองตามความเชื่อได้

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หลังสวดมนต์เสร็จ ให้วางภาชนะน้ำรับแสงจันทร์ต่อประมาณ 15 ถึง 30 นาที ก่อนนำน้ำมาล้างหน้า ประพรมร่างกาย หรือผสมกับน้ำอาบ ตามความเชื่อเรื่องการรับพลังจากแสงจันทร์เพื่อเสริมเสน่ห์และความเป็นสิริมงคล

เปิดคาถาบูชา วิธีรับแสงจันทร์

ผู้ที่ไม่สะดวกประกอบพิธีอาบแสงจันทร์ สามารถใช้โอกาสวันออกพรรษาทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาได้ ส่วนวันตักบาตรเทโวโรหณะปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันออกพรรษา

จันทร์ซ้อนจันทร์เป็นชื่อเรียกวันมงคลตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ไม่ได้หมายถึงการปรากฏของดวงจันทร์สองดวงบนท้องฟ้า และไม่ใช่จันทรุปราคา ความเชื่อเรื่องการรับพลังแสงจันทร์เพื่อเสริมโชคลาภหรือเปลี่ยนดวงชะตา ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันผลลัพธ์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 14:43 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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