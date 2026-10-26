สิ้นตำนาน Eric Bauza นักพากย์ดัง Bugs Bunny จากไปวัย 46 ปี ด้วยโรคหัวใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 14:48 น.
Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny เสียชีวิตในวัย 46 ปี

Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny และ Daffy Duck เสียชีวิตในวัย 46 ปี ด้วยโรคหัวใจ ปิดตำนานผู้ให้เสียงตัวละครดังกว่า 400 เรื่อง

วงการแอนิเมชันสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ เอริก เบาซา (Eric Bauza) นักพากย์ระดับรางวัลเอมมี ผู้ให้เสียงตัวละครดังจาก Looney Tunes อย่าง Bugs Bunny และ Daffy Duck เสียชีวิตลงแล้วในวัย 46 ปี

บันทึกของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพลอสแอนเจลิสระบุว่า เขาเสียชีวิตที่บ้านพักเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา จากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุจากความดันโลหิตสูง ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว bauzilla ระบุว่า เอริกคือผู้ให้เสียง Bugs Bunny และ Daffy Duck ยุคใหม่ รวมถึงตัวละครที่หลายคนรักอีกมากมาย โดยครอบครัวจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

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Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny
ภาพจาก Instagram : bauzilla

Eric Bauza เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1979 ที่เมืองสการ์โบโร นครโตรอนโต เขาเริ่มต้นเส้นทางสายแอนิเมชันด้วยการเป็นนักออกแบบตัวละครในสตูดิโอที่ฮอลลีวูด เคยทำงานในแผนกแอนิเมชันของภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Good Vibe, Nimbrod and Stinky’s Antarctic Adventure, The Drawn Together Movie!, Slacker Cats และ El Tigre: The Adventures of Manny Rivera

เขาคือนักพากย์ที่วงการต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่ง ฝากเสียงพากย์ไว้ในผลงานกว่า 400 เรื่อง เริ่มต้นเรื่องแรกจาก “The Ripping Friends” ในปี 2001 ก่อนจะร่วมพากย์เสียงในแอนิเมชันชื่อดังมากมาย เช่น Avatar: The Last Airbender, Chowder, Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel, Scooby-Doo! Mystery Incorporated, Fanboy & Chum Chum และ Ben 10 Omniverse

เฉพาะในปี 2026 เขามีผลงานพากย์เสียงหลายโปรเจกต์ ทั้ง Chibiverse, Minions & Monsters, Forgotten Island, Rick and Morty, Superkitties และ Avatar: Seven Havens

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เอริกรับหน้าที่ให้เสียงตัวละคร Looney Tunes หลายตัวในภาพยนตร์ Coyote vs. Acme ทั้ง Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn, Porky Pig, Road Runner และ Charlie the Dog รวมถึงผลงานอื่นอย่าง Space Jam: A New Legacy และ Looney Tunes Cartoons

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ก่อนเสียชีวิต เขากำลังเตรียมงานพากย์ 2 โปรเจกต์ ได้แก่ Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical ในบท Daffy Duck และ The Dragon Masters ในบท The Shogun King

Eric Bauza ให้เสียงตัวละครดังกว่า 400 เรื่อง
ภาพจาก Instagram : bauzilla

ปีเตอร์ เดอบรูจ จาก Variety เคยวิจารณ์ภาพยนตร์ The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie ในปี 2024 ยกย่องให้เขาเป็นนักพากย์ทรงคุณค่าที่เติมเต็มพลังให้กับตัวละคร Porky และ Daffy ผลงานของเขายังเข้าชิงรางวัล Daytime Emmy 5 ครั้ง และคว้ารางวัล Children’s & Family Emmy มาได้ 3 ครั้ง จาก Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders และ Looney Tunes Cartoons รวมถึงได้เข้าชิงจากเรื่อง Daffy in Wackyland

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ขณะที่ คริส เดอฟาเรีย โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ Coyote vs. Acme เผยกับสื่อว่า ตนเองจะจดจำเอริกในฐานะผู้มีความทุ่มเท พรสวรรค์ และมอบความสนุกสนาน เขาเป็นตัวแทนของแนวคิดที่ว่าคนตัวเล็ก ๆ ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกได้ เอริกสร้างพื้นที่ของตัวเองในวงการและทำให้ผู้คนหันมาสนใจงานศิลปะแขนงนี้มากขึ้น

ด้าน แชนนิง ดันจีย์ ประธานกลุ่มโทรทัศน์ Warner Bros. กล่าวว่า เอริกมอบรอยยิ้มให้ผู้คนนับล้านทั่วโลก ตลอด 15 ปีที่ทำงานกับ Warner Bros. เขาเดินตามรอยตำนานอย่าง เมล บลังก์ ซึ่งเจ้าตัวเคยมองว่าการสานต่อมรดก Looney Tunes คือเกียรติสูงสุดในชีวิต เขาเป็นบุคลากรล้ำค่าของครอบครัวแอนิเมชัน และขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของเขาในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้

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Eric Bauza เจ้าของเสียงตัวละคร Looney Tunes
ภาพจาก Instagram : bauzilla
Eric Bauza นักพากย์เสียง Bugs Bunny-2
ภาพจาก Instagram : bauzilla

ข้อมูลจาก : variety

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 14:48 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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