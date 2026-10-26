โพสต์สุดท้าย น้องบูมศรี นักร้องซายูริแบนด์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากไปวัยเพียง 25 ปี
อาลัย น้องบูมศรี นักร้องสาววงซายูริแบนด์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แฟนเพลงแสดงความเสียใจ ส่งกำลังใจให้ครอบครัวผ่านช่วงเวลายากลำบาก
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 เพจ ซายูริแบนด์ โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ น้องบูมศรี ซายูริแบนด์ หรือ นางสาวธัญวรัตน์ เรือนวิน วัย 25 ปี การจากไปในครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียและความเศร้าใจของครอบครัว เพื่อนพ้อง ตลอดจนผู้ที่รักและชื่นชมน้อง ขอให้ความทรงจำที่งดงามและเรื่องราวดี ๆ ที่น้องได้ฝากไว้ ยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไป
เพจ ซายูริแบนด์ ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวและคนใกล้ชิดของน้อง ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็ง ขอให้น้องเดินทางสู่ภพภูมิที่ดี หลับให้สบายนะ ด้วยความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง (น้องบูมศรี ซายูริแบนด์) เดินทางปลอดภัยเน้อ..
ขณะที่เพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น รายงานว่า น้องบูมศรี ประสบอุบัติเหตุทางถนน บริเวณบ้านหนองเป็ด ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เมื่อตรวจสอบไปยังเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของบูมศรี โพสต์ภาพล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 เวลา 02.54 น. เธอแชร์ภาพข้อมือที่มีรอยคล้ายรอยจูบที่มีลิปสติกติดอยู่ พร้อมแคปชั่นว่า “จนได้เอาแตะแก้มแหมกำเอาะ กั๋วมันหาย
รอยลิปคนสวยของน้องปี้ฟองเบียร์ รักค้าวว”
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