โพสต์สุดท้าย น้องบูมศรี นักร้องซายูริแบนด์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากไปวัยเพียง 25 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 14:10 น.
น้องบูมศรี ซายูริแบนด์ เสียชีวิต

อาลัย น้องบูมศรี นักร้องสาววงซายูริแบนด์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แฟนเพลงแสดงความเสียใจ ส่งกำลังใจให้ครอบครัวผ่านช่วงเวลายากลำบาก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 เพจ ซายูริแบนด์ โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ น้องบูมศรี ซายูริแบนด์ หรือ นางสาวธัญวรัตน์ เรือนวิน วัย 25 ปี การจากไปในครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียและความเศร้าใจของครอบครัว เพื่อนพ้อง ตลอดจนผู้ที่รักและชื่นชมน้อง ขอให้ความทรงจำที่งดงามและเรื่องราวดี ๆ ที่น้องได้ฝากไว้ ยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไป

เพจ ซายูริแบนด์ ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวและคนใกล้ชิดของน้อง ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็ง ขอให้น้องเดินทางสู่ภพภูมิที่ดี หลับให้สบายนะ ด้วยความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง (น้องบูมศรี ซายูริแบนด์) เดินทางปลอดภัยเน้อ..

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ขณะที่เพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น รายงานว่า น้องบูมศรี ประสบอุบัติเหตุทางถนน บริเวณบ้านหนองเป็ด ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

น้องบูมศรี ซายูริแบนด์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ซายูริแบนด์

เมื่อตรวจสอบไปยังเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของบูมศรี โพสต์ภาพล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 เวลา 02.54 น. เธอแชร์ภาพข้อมือที่มีรอยคล้ายรอยจูบที่มีลิปสติกติดอยู่ พร้อมแคปชั่นว่า “จนได้เอาแตะแก้มแหมกำเอาะ กั๋วมันหาย
รอยลิปคนสวยของน้องปี้ฟองเบียร์ รักค้าวว”

โพสต์สุดท้าย น้องบูมศรี ซายูริแบนด์
ภาพจาก Facebook : Boomsri Thanwarat
บูมศรี ซายูริแบนด์-2
ภาพจาก Facebook : Boomsri Thanwarat
บูมศรี ซายูริแบนด์
ภาพจาก Facebook : ซายูริแบนด์
แฟนเพลงแสดงความเสียใจกับ น้องบูมศรี ซายูริแบนด์
ภาพจาก Facebook : ซายูริแบนด์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 14:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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