อดีตนางเอก AV หายจากวงการ 12 ปี ล่าสุดเปิดความจริง ถูกคู่หมั้นติด GPS คุมชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 21:01 น.
อดีตนางเอก AV หายจากวงการ 12 ปี ล่าสุดเปิดความจริง ถูกคู่หมั้นติด GPS คุมชีวิต
ภาพจาก : 琥珀うた

โคฮาคุ อุตะ (Kohaku Uta / 琥珀うた) อดีตนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่น เปิดเผยสาเหตุที่หายจากวงการอย่างกะทันหันเมื่อปี 2014 หลังผ่านมานาน 12 ปี โดยเล่าว่าเหตุการณ์เริ่มจากปัญหาความสัมพันธ์กับคู่หมั้น ซึ่งติด GPS เพื่อติดตามตำแหน่งของเธอ ก่อนสถานการณ์ลุกลามจนต้องออกจากกองถ่ายกลางคัน และต้นสังกัดประกาศยุติงานของเธอทันที

โคฮาคุให้สัมภาษณ์กับ Nikkan SPA! เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ว่า เธอเดบิวต์ในวงการเมื่อปี 2010 และมีผลงานต่อเนื่องหลายปี ก่อนประกาศอำลาวงการแบบไม่มีสัญญาณล่วงหน้าในปี 2014

ความจริงแล้วในช่วงนั้นเธอมีคู่หมั้น และตกลงกับต้นสังกัดไว้แล้วว่าจะเลิกทำงานในเดือนธันวาคม 2014 หลังทั้งสองครอบครัวพบกันและเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งงาน

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เธอเล่าว่า ช่วงใกล้วันแต่งงาน คู่หมั้นเริ่มรับงานของเธอไม่ได้มากขึ้น แม้ก่อนหน้านั้นจะทราบอยู่แล้วว่าเธอทำงานในวงการ AV โคฮาคุจึงพยายามแจ้งว่าแต่ละวันไปที่ไหนและทำอะไร แต่บางงานมีข้อจำกัดเรื่องการเปิดเผยสถานที่ถ่ายทำและรายชื่อนักแสดง

ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำผลงานขนาดใหญ่ของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งข้อมูลสถานที่และผู้ร่วมงานยังเป็นความลับ โคฮาคุไม่ได้บอกรายละเอียดแก่คู่หมั้น แต่ภายหลังพบว่าอีกฝ่ายติด GPS เพื่อติดตามตำแหน่งของเธออยู่แล้ว

รู้จัก อดีตนักแสดงเอวี Kohaku Uta
ภาพจาก : 琥珀うた

โคฮาคุเล่าว่า คู่หมั้นส่งข้อความมาถามซ้ำ ๆ ว่าทำไมเธอถึงอยู่สถานที่นั้น เมื่อเธออธิบายว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของงานได้ อีกฝ่ายตอบว่าจะส่งคนไปที่กองถ่าย

เธอกังวลว่าหากบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่ถ่ายทำ ซึ่งมีทั้งนักแสดงหญิงและผู้ร่วมงานจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหา จึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ออกจากกองโดยไม่ได้ปรึกษาทีมงาน

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โคฮาคุยอมรับว่า ตอนนั้นสภาพจิตใจไม่พร้อมจะอธิบายกับใคร และรู้ว่าหากบอกทีมงานอาจถูกห้ามไม่ให้ออกจากกอง ระหว่างนั่งแท็กซี่กลับบ้าน เธอคิดทันทีว่าเส้นทางอาชีพของตัวเองคงจบลงแล้ว

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ประวัติ Kohaku Uta อดีตนักแสดงเอวี
ภาพจาก : 琥珀うた

หลังเหตุการณ์นั้นยังมีงานที่รับไว้ล่วงหน้าอีกหลายงาน เธอติดต่อไปยังต้นสังกัดและขอทำงานที่ตกลงไว้ให้เสร็จก่อนเลิกวงการ แต่บริษัทไม่รับข้อเสนอ ก่อนประกาศว่าเธออำลาวงการทันที โคฮาคุจึงประกาศผ่านโซเชียลมีเดียตามมาอีกครั้ง

ชีวิตหลังเลิกงานไม่ได้กลับมาเป็นปกติทันที เธอเล่าว่าใช้ชีวิตในสภาพที่แทบไม่มีอิสระอยู่อีกประมาณ 1 ปี โดยต้องอยู่กับคู่หมั้นทุกครั้งที่เขาไม่ได้ทำงาน ต้องตอบข้อความทันที และยังถูกติด GPS เพื่อตรวจสอบตำแหน่ง

เปิดวาร์ป โคฮาคุ อุตะ
ภาพจาก : 琥珀うた

ขณะนั้นเธออาศัยอยู่ในเขตชินจูกุ กรุงโตเกียว และไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ รายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์เหลือเพียงครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดไม่กี่คน รวมถึง ซาโตะ ฮารุกิ นักแสดงที่สนิทกัน

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ความเครียดในช่วงนั้นทำให้น้ำหนักลดลงประมาณ 10 กิโลกรัม โคฮาคุพยายามหากิจกรรมใหม่ด้วยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะเพื่อเรียนด้านการออกแบบ แต่ภายหลังตัดสินใจลาออก

หลังใช้ชีวิตในสภาพนี้ประมาณ 1 ปี เธอสามารถพูดคุยกับคู่หมั้นจนทั้งสองยุติความสัมพันธ์ได้สำเร็จ แต่เมื่อกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองกลับพบว่า เงินที่เคยหาได้สมัยทำงานในวงการไม่เหลืออยู่เลย

เธอจึงกลับมาใช้ชื่อ โคฮาคุ อุตะ ทำงานในสถานบันเทิงที่รับอดีตนักแสดง AV ในย่านรปปงงิ และย้ายไปอยู่กับต้นสังกัดใหม่เพื่อให้สามารถใช้ชื่อเดิมทำงานได้

Kohaku Uta อดีต av
ภาพจาก : 琥珀うた

โคฮาคุเคยลองทำงานทั่วไปเพียงครั้งเดียว แต่ถูกเพื่อนร่วมงานจำได้ตั้งแต่วันแรก ปัจจุบันยังได้รับข้อความจากคนที่พบเห็นเธอตามรถไฟหรือสถานที่ต่าง ๆ แม้เธอจะไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้นเป็นการส่วนตัว

สำหรับการกลับมาแสดงหนังผู้ใหญ่อีกครั้ง เธอเคยคิดจะรับงานจำนวนจำกัดหลังย้ายต้นสังกัด แต่สุดท้ายไม่ได้กลับมาแสดงเต็มรูปแบบ โดยมองว่าสภาพแวดล้อมการทำงานของวงการปัจจุบันเปลี่ยนไปจากช่วงที่เธอเคยทำงานอย่างมาก

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ปัจจุบันโคฮาคุช่วยงานบริษัทของเพื่อน ทั้งงานป๊อปอัปในห้างสรรพสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิฟฟิวเซอร์ โดยผลิตภัณฑ์ที่เธอมีส่วนทำขายหมดแล้ว ขณะเดียวกันยังรับงานอีเวนต์และกิจกรรมตามร้านปาจิงโกะเป็นครั้งคราว

โคฮาคุ อุตะ เปิดวาร์ป ดาราเอวี
ภาพจาก : 琥珀うた

แม้ผ่านเหตุการณ์ในปี 2014 มานาน 12 ปี โคฮาคุยืนยันว่าไม่มีแผนกลับไปเป็นนักแสดง AV เต็มตัว และต้องการทำงานในหลายรูปแบบต่อไป โดยใช้บัญชี X เป็นช่องทางแจ้งกิจกรรมให้ผู้ติดตามทราบ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 21:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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