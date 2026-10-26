พ่อเมแกน มาร์เคิล ปัดคดีคลิปละเมิดเด็ก ยอมรับซื้อบริการผู้ใหญ่ อ้างป่วยสมองเสื่อม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 12:28 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 12:48 น.
โธมัส มาร์เคิล พ่อของเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกส์

พ่อเมแกน มาร์เคิล อดีตช่างไฟวัย 82 ปัดล่วงละเมิดเยาวชน ยอมรับซื้อบริการผู้ใหญ่ ลูกชายแจ้งจับพบภาพลับคาบ้านพัก ดัชเชสแห่งซัสเซกส์แจงเหตุผลปิดประตูครอบครัวเพื่อปกป้องหลาน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน โธมัส มาร์เคิล (Thomas Markle) อดีตช่างเทคนิคด้านแสงวัย 82 ปี พ่อของ เมแกน มาร์เคิล (Meghan Markle) ดัชเชสแห่งซัสเซกส์ ออกมาเปิดเผยว่าแพทย์วินิจฉัยว่าตนป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ท่ามกลางมรสุมข้อกล่าวหาร้ายแรงหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

ทางการฟิลิปปินส์กำลังเปิดการสืบสวนปมตรวจพบไฟล์ภาพกับวิดีโอล่วงละเมิดเด็กนับร้อยหรืออาจแตะหลักพันรายการ ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักของเขา

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โธมัสเปิดใจผ่านบทสัมภาษณ์ของ เมล ออน ซันเดย์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจสหรัฐฯ หรือตำรวจฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่ เจ้าตัวอ้างอาการป่วยสมองเสื่อม จึงจำเนื้อหาในจดหมายที่ลูกสาวส่งมาตัดความสัมพันธ์เมื่อปี 2568 ไม่ได้แล้ว

รายงานข่าวระบุว่าจดหมายฉบับดังกล่าวมีข้อความตราหน้าว่าเขามีพฤติกรรมล่วงละเมิด สั่งห้ามพบหน้าหลานตลอดชีวิต “ผมจำได้แค่ว่าเคยได้รับจดหมาย แต่จำรายละเอียดอื่นไม่ได้เลย”

ชายชราวัย 82 ปี ยอมรับตรงไปตรงมาเรื่องการซื้อบริการทางเพศในฟิลิปปินส์ ยืนกรานว่าไม่เคยหลับนอนกับผู้หญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี “ผมชอบผู้หญิงเอเชีย แต่นั่นไม่ใช่อาชญากรรม”

ส่วนหลักฐานภาพถ่ายที่มีคนอ้างว่าชายหน้าตาคล้ายเขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิง เขายืนยันว่าไม่เคยถ่ายภาพแบบนั้น ทั้งไม่ได้จับต้องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือมาเกือบสองปี หากมีไฟล์ผิดกฎหมายหลุดรอดเข้ามา ย่อมเป็นการกระทำของคนอื่น

ชนวนเหตุของคดีมาจาก โธมัส จูเนียร์ ลูกชายวัย 60 ปี เข้าแจ้งเบาะแสต่อตำรวจหลังพบเห็นไฟล์ดังกล่าวระหว่างเดินทางมาช่วยดูแลพ่อที่กำลังป่วย ด้านดัชเชสแห่งซัสเซกส์ออกแถลงการณ์แสดงความสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น ส่งความห่วงใยไปยังเด็กทุกคนที่อาจตกเป็นเหยื่อ ชี้แจงว่าการเว้นระยะห่าง ตัดขาดไม่ให้พ่อเข้าใกล้ลูกๆ มีเป้าหมายเดียวคือการปกป้องเด็กๆ ในครอบครัวให้ปลอดภัย หลังจากความสัมพันธ์พ่อลูกขาดสะบั้นอย่างถาวรตั้งแต่ปี 2561

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พ่อเมแกน มาร์เคิล ปัดคดีคลิปละเมิดเด็ก ยอมรับซื้อบริการผู้ใหญ่ อ้างป่วยสมองเสื่อม

ด้าน จอนวิค เรมุลลา รัฐมนตรีมหาดไทยฟิลิปปินส์ ระบุเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ว่า ขณะนี้สัญญาณทุกอย่างชี้ไปที่ผู้กระทำความผิดทางเพศในระดับเลวร้ายที่สุด แต่ย้ำว่ายังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน จึงจะได้ภาพที่ชัดเจน

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักเดิมของโธมัสในเมืองเซบู หลังได้รับแจ้งจากลูกชาย โดยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ คาดว่าจะทราบผลภายในหนึ่งสัปดาห์ และเรมุลลาระบุว่าหากพบหลักฐานเพียงพอจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

โธมัสยังตั้งคำถามกลับไปยังลูกสาวว่า หากเชื่อว่าเขามีพฤติกรรมเช่นนั้นจริง เหตุใดจึงไม่แจ้งตำรวจตั้งแต่แรก โดยระบุว่าเธอมีอำนาจมากพอที่จะส่งตำรวจหรือเอฟบีไอเข้ามาตรวจสอบได้ ขณะที่รายงานข่าวระบุว่าลูกชายของเขาได้ส่งเบาะแสไปยังหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงเอฟบีไอในสหรัฐฯ ด้วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 12:28 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 12:48 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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