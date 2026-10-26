พ่อเมแกน มาร์เคิล ปัดคดีคลิปละเมิดเด็ก ยอมรับซื้อบริการผู้ใหญ่ อ้างป่วยสมองเสื่อม
พ่อเมแกน มาร์เคิล อดีตช่างไฟวัย 82 ปัดล่วงละเมิดเยาวชน ยอมรับซื้อบริการผู้ใหญ่ ลูกชายแจ้งจับพบภาพลับคาบ้านพัก ดัชเชสแห่งซัสเซกส์แจงเหตุผลปิดประตูครอบครัวเพื่อปกป้องหลาน
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน โธมัส มาร์เคิล (Thomas Markle) อดีตช่างเทคนิคด้านแสงวัย 82 ปี พ่อของ เมแกน มาร์เคิล (Meghan Markle) ดัชเชสแห่งซัสเซกส์ ออกมาเปิดเผยว่าแพทย์วินิจฉัยว่าตนป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ท่ามกลางมรสุมข้อกล่าวหาร้ายแรงหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ทางการฟิลิปปินส์กำลังเปิดการสืบสวนปมตรวจพบไฟล์ภาพกับวิดีโอล่วงละเมิดเด็กนับร้อยหรืออาจแตะหลักพันรายการ ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักของเขา
โธมัสเปิดใจผ่านบทสัมภาษณ์ของ เมล ออน ซันเดย์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจสหรัฐฯ หรือตำรวจฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่ เจ้าตัวอ้างอาการป่วยสมองเสื่อม จึงจำเนื้อหาในจดหมายที่ลูกสาวส่งมาตัดความสัมพันธ์เมื่อปี 2568 ไม่ได้แล้ว
รายงานข่าวระบุว่าจดหมายฉบับดังกล่าวมีข้อความตราหน้าว่าเขามีพฤติกรรมล่วงละเมิด สั่งห้ามพบหน้าหลานตลอดชีวิต “ผมจำได้แค่ว่าเคยได้รับจดหมาย แต่จำรายละเอียดอื่นไม่ได้เลย”
ชายชราวัย 82 ปี ยอมรับตรงไปตรงมาเรื่องการซื้อบริการทางเพศในฟิลิปปินส์ ยืนกรานว่าไม่เคยหลับนอนกับผู้หญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี “ผมชอบผู้หญิงเอเชีย แต่นั่นไม่ใช่อาชญากรรม”
ส่วนหลักฐานภาพถ่ายที่มีคนอ้างว่าชายหน้าตาคล้ายเขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิง เขายืนยันว่าไม่เคยถ่ายภาพแบบนั้น ทั้งไม่ได้จับต้องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือมาเกือบสองปี หากมีไฟล์ผิดกฎหมายหลุดรอดเข้ามา ย่อมเป็นการกระทำของคนอื่น
ชนวนเหตุของคดีมาจาก โธมัส จูเนียร์ ลูกชายวัย 60 ปี เข้าแจ้งเบาะแสต่อตำรวจหลังพบเห็นไฟล์ดังกล่าวระหว่างเดินทางมาช่วยดูแลพ่อที่กำลังป่วย ด้านดัชเชสแห่งซัสเซกส์ออกแถลงการณ์แสดงความสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น ส่งความห่วงใยไปยังเด็กทุกคนที่อาจตกเป็นเหยื่อ ชี้แจงว่าการเว้นระยะห่าง ตัดขาดไม่ให้พ่อเข้าใกล้ลูกๆ มีเป้าหมายเดียวคือการปกป้องเด็กๆ ในครอบครัวให้ปลอดภัย หลังจากความสัมพันธ์พ่อลูกขาดสะบั้นอย่างถาวรตั้งแต่ปี 2561
ด้าน จอนวิค เรมุลลา รัฐมนตรีมหาดไทยฟิลิปปินส์ ระบุเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ว่า ขณะนี้สัญญาณทุกอย่างชี้ไปที่ผู้กระทำความผิดทางเพศในระดับเลวร้ายที่สุด แต่ย้ำว่ายังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน จึงจะได้ภาพที่ชัดเจน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักเดิมของโธมัสในเมืองเซบู หลังได้รับแจ้งจากลูกชาย โดยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ คาดว่าจะทราบผลภายในหนึ่งสัปดาห์ และเรมุลลาระบุว่าหากพบหลักฐานเพียงพอจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โธมัสยังตั้งคำถามกลับไปยังลูกสาวว่า หากเชื่อว่าเขามีพฤติกรรมเช่นนั้นจริง เหตุใดจึงไม่แจ้งตำรวจตั้งแต่แรก โดยระบุว่าเธอมีอำนาจมากพอที่จะส่งตำรวจหรือเอฟบีไอเข้ามาตรวจสอบได้ ขณะที่รายงานข่าวระบุว่าลูกชายของเขาได้ส่งเบาะแสไปยังหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงเอฟบีไอในสหรัฐฯ ด้วย