ย้อนเส้นทาง Godd Dam จากเพจแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 สู่ปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน
บัญชีเฟซบุ๊ก Godd Dam ซึ่งเคยสร้างเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลการแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่น 2568 กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลังเผยแพร่ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาท พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นค่าน้ำชาที่โอนเข้าบัญชี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก่อนธนาคารกสิกรไทยออกมายืนยันว่าไม่พบเลขบัญชีผู้รับตามภาพในระบบของธนาคาร
วันที่ 26 ตุลาคม 2569 สื่อมวลชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Godd Dam แล้ว โดยระบุชื่อว่า ชัยรัตน์ อดีตสมาชิกพรรคก้าวไกล พร้อมรายงานว่าตำรวจกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดี หลังเกิดข้อกล่าวหาเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสลิปค่าน้ำชา
สำหรับประวัติ Godd Dam เริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 หลังนำข้อมูลเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 มาจัดทำเว็บไซต์ชื่อ ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบที่พบการแก้ไขคะแนน
เว็บไซต์นำข้อมูลจากชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย มาจัดเรียงใหม่ เปิดให้ค้นหารายชื่อ คะแนนที่ถูกแก้ไข จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่ผู้เข้าสอบได้รับการบรรจุ
ช่วงเปิดตัวในเดือนสิงหาคม เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไว้ 3,966 รายชื่อ ครอบคลุม 75 จังหวัด พบรายละเอียดคะแนนที่ถูกปรับเพิ่มรวมประมาณ 148,954 คะแนน
ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เว็บไซต์รวบรวมไว้ในขณะนั้น ไม่ใช่จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดตามผลตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ
นอกจากระบบค้นหาข้อมูล เว็บไซต์ยังแสดงสถานะเชิงล้อเลียนสำหรับบางรายชื่อว่า เตรียมไปฮ่องกง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ติดตามข่าวการทุจริตสอบท้องถิ่น
ต่อมาวันที่ 3 กันยายน 2569 บัญชีเฟซบุ๊ก Godd Dam และเว็บไซต์ ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 ไม่สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน ก่อนหน้านั้นผู้ดูแลบัญชีเคยระบุว่าได้รับข้อความกดดันให้ลบข้อมูลและปิดเว็บไซต์ รวมถึงข้อความข่มขู่บางส่วน
การหายไปของทั้งบัญชีและเว็บไซต์ทำให้ผู้ติดตามตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของผู้พัฒนา แต่ขณะนั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเกิดจากการระงับบัญชี การปิดใช้งานด้วยตัวเอง หรือสาเหตุอื่น
วันที่ 4 กันยายน เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลสอบท้องถิ่นกลับมาเผยแพร่อีกครั้งภายใต้ชื่อ แกไม่รอดแน่ (Karemairodnare) หลังมีผู้พัฒนารายใหม่นำฐานข้อมูลสำรองมาสร้างเว็บไซต์ พร้อมเพิ่มระบบค้นหาตามจังหวัด อำเภอ และหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลต่อได้
วันที่ 7 กันยายน Godd Dam กลับมาเคลื่อนไหวผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียอีกครั้ง พร้อมชี้แจงว่ายังมีชีวิตอยู่ ไม่ได้ถูกอุ้มหรือได้รับอันตรายตามที่มีข่าวลือ ยืนยันว่าจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคะแนนสอบท้องถิ่นต่อไป
หลังจากนั้น บัญชี Godd Dam ยังเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการเมืองและข้อสงสัยเรื่องธุรกรรมทางการเงิน
วันที่ 26 ตุลาคม บัญชีโพสต์ภาพสลิปโอนเงินจำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งปรากฏวันที่ทำรายการ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15.03 น. โดยระบุชื่อนายอนุทินเป็นผู้รับเงิน
ภาพถูกส่งต่อในโลกออนไลน์ ก่อนที่โพสต์ต้นทางจะหายไปในเวลาต่อมา
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงที่มาของภาพสลิปและผู้เผยแพร่ข้อมูล
วันเดียวกัน ธนาคารกสิกรไทยออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก KBank Live หลังตรวจสอบภาพสลิป โดยยืนยันว่าไม่พบเลขบัญชีผู้รับเงินที่ปรากฏในภาพอยู่ในระบบของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเลขบัญชีในภาพถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบัญชีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ธนาคารยังระบุว่า การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS สามารถทำรายการได้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อรายการ ต่างจากยอด 7 ล้านบาทที่ปรากฏในภาพสลิป
ส่วนการระบุตัวผู้ใช้บัญชี Godd Dam ตามรายงานของไทยรัฐ ยังต้องรอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับผู้ดูแลบัญชีและผู้เผยแพร่ภาพสลิป เพื่อยืนยันตัวบุคคลและความเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น
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