ด่วน! Godd Dam รู้ตัวแล้วคือใคร ปล่อยข่าวเท็จ ค่าน้ำชา 7 ล้าน ตร.เตรียมจับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 12:17 น.
Godd Dam รู้ตัวแล้วคือใคร ปล่อยข่าว ค่าน้ำชา 7 ล้าน ตร.เตรียมจับ

หน่วยงานรัฐ ระบุชื่อ “ชัยรัตน์” ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Godd Dam ปมสลิป 7 ล้านอ้างโอนให้อนุทิน เร่งติดตามตัว

ข้อมูลการตรวจสอบระบุว่า กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมตรวจสอบจนทราบตัวบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าว ชื่อ นายชัยรัตน์ ผู้ใช้นามแฝง “Godd Dam” อายุ 26 ปี รายงานระบุเพิ่มเติมว่านายชัยรัตน์เคยเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล ทั้งนี้ ยังไม่มีรายละเอียดการจับกุมหรือคำให้การของเจ้าตัวในข้อมูลที่เปิดเผย

ต้นเรื่องเกิดจากเพจ Godd Dam เผยแพร่ภาพสลิปที่ระบุชื่อผู้รับเป็นนายอนุทิน พร้อมอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเมื่อปี 2566 ก่อนภาพและข้อความถูกส่งต่อจนเกิดคำถามในสังคม

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ต่อมา ธนาคารกสิกรไทย ออกคำชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก KBank Live ว่า ตรวจสอบแล้ว ไม่พบเลขบัญชีผู้รับเงินที่ปรากฏในภาพ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นบัญชีของนายอนุทิน ในระบบของธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารยังชี้แจงว่า การโอนเงินผ่าน K PLUS ทำรายการได้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อรายการ ต่างจากตัวเลข 7 ล้านบาทที่ปรากฏในภาพสลิปที่ถูกเผยแพร่

ก่อนหน้านี้ นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธข่าวการโอนเงินดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นข่าวปลอม และกล่าวหาว่ามีการใช้บัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนร่วมกับเครือข่ายช่วยกระจายข้อมูลเพื่อโจมตีทางการเมือง พร้อมตั้งข้อสังเกตในขณะนั้นว่าผู้เผยแพร่ต้นทางอาจอยู่ต่างประเทศ

สำหรับความคืบหน้าการติดตามนายชัยรัตน์ ยังต้องรอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักฐานเชื่อมโยงบัญชี ข้อกล่าวหา และขั้นตอนดำเนินคดีต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ต.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2569 12:17 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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